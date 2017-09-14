Додано: П'ят 13 гру, 2024 14:37

ЛАД написав: prodigy написав: .......

ЛАД, ви знали по каптагон, и промовчали? ......., ви знали по каптагон, и промовчали?

Простите, не в курсе. Наркотики не употребляю.

К чему вы это выложили да ещё с обращением ко мне, не понял. Простите, не в курсе. Наркотики не употребляю.К чему вы это выложили да ещё с обращением ко мне, не понял.

Журналисты Би-би-си установили имена как минимум 543 российских военных, погибших в 2015—2024 годах

режим Асада останні роки тримався виключно на російських багнетах(яка у них армія світ побачив) ,( а хутін хайпував з американців, що після виводу війська, афганська армія (озброєна і пдіготовлена США) протималась так само як сирійськав плані економіки Сирія існувала за рахунок виготовлення наркотичних речовин, в який країні окрім Афганістану (частково), економіка країни базується на цьому.Продаж нафти давала в "бюджет" Сирії в 2 рази менше.Ви і досі сумуєте за Асадом?не звинувачую в однобокості (так легкий дружній троллінг).До чого я веду: якщо дивитись роками московські каналі (а рф потурбувлась, щоб у вас в області був гарний рівень сигналу прийому рос.каналів і без провайдерів (кабель, інтернет, супутникова тарілка), тобто провайдер -це країна оккупантя на власні очі бачив ще років 5-7 як занйомі одесити встановлювали на стіну "тарілку", навіщо, "я люблю спорт (мачт ТВ -10 спортивних каналів, +комеді клаб, нтв-фильмы), окрім цього інколи новості (соловьев/кисельов)-ось де "правдива інформація", і через 5 років "залежності" від рос.каналів людина каже, я кінотеатри не ходжу (краще почекаю місяць і подивлюся з російською озвучкою, піратську), бо мені не подобається український дубляж.ось чому режим Асада вам роками здавався поміркованим і меньш людожерливим, бо так про нього казали на рос.каналах (бо росія ні на кого не нападали, і я вони (найдобріші люди планети) можуть підтримувати режим наркобарона, гинути там і отримувати "Зірки героя росії"У список не входять добровольці та найманці різних приватних військових кампаній, оскільки на момент загибелі вони не були чинними військовослужбовцями рф.