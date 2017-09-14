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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11308113091131011311

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 14:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:Faceless
Функцию поиска так и не восстановят?
Уже всё?
Може колись. Нажаль, то від мене не залежить
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 14:55

  барабашов написав:Ту Детройт - а все качели с аквафрешемскими скотами, захватом обладминистрации, побег с Допой в VW-Т6 на север в болота 27.02.14 - это нейровидео сетевого разума? Если что то я там был и 20го и 27го, не на площади Ленина конечно, и не в толпе ватобесов

Оністрат, який особисто знайомий з Гепой, знає про це не менше.
Але дає іншу оцінку Гепі.
Тобто якісь інші критерії-дані мають більше значення. Переважають.

Так це Оністрат...
Які тоді можуть бути претензії до пересічних харків'ян??
Я про це зробив ремарку.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 14:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Hotab написав:

что она включала больше ударов по газовой инфраструктуре, чем в предыдущих случаях.


Інд.газове опалення може стати не панацеєю?
Кампус запустив свою газову котельню.
Чи буде вона працювати при відключеннях - ще невідомо. Скоріше за все ні. Запущена вчора, а з тих пір світло не вимикали.
Котельні навіть газовій теж треба електрика. Для системи опалення теж насоси живити. Тож генератор або інвертор і батареї все одно треба на будинок. Ще мільйончик-півтора гривень треба
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 14:59

  Игорь Алексеевич написав:
  flyman написав:
  prodigy написав: Трамп не зможе легко вмовити Зеленського і Путіна на переговори, - Foreign Affairs

Не захотят на предложения Трампа, потом кто то сам приползёт к нему, что бы начать переговоры.
У ЗЕ не будет денег и оружия.
У раши нефть и газ будет покупать только Китай по 10 баксов.


Трамп плануэ в першу чергу нанести удар по Китаю, засобів декілька (санкції на китайські компанії і банки, мито на товари, або часткова(чи повна) заборона китайськиї електрокарів (це для них буде болісно, бо на це витратили млдр і кому окрім раші треба продавати), українці з 4к імпортованих електричок -це можна вмістити в один автомолевоз

Впродовж вересня 2024 року українці придбали майже 1,2 тис. легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 8% менше, у порівнянні з вереснем 2023 року.


Найбільш популярні китайські авто в Україні


Згідно зі статистикою, за першу половину 2024 року українці купили близько 7 300 автомобілів, ввезених з Китаю. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, тенденція до купівлі авто з КНР збільшилась у 1,5 раза.

Загалом за період з січня по червень 2024 року в Україні було зареєстровано близько 5 300 нових автомобілів з Китаю і майже 2 000 вживаних.




хто бреше не ясно
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