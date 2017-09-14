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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1130811309113101131111312>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 14:02

_hunter

Если только аккумы где-то по-дороге не "потерялись" -- с чего б ей не работать? :roll:


Аккуми ніхто не купляв. А насосам треба е/е
Через 10 хвилин вимкнуть е/н, побачу.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 14:02

  Hotab написав:Wirująświatła

при каком морозе русские танки рассыпаются на молекулы?


Метал на морозі не розпадається на молекули. Це вчили в школі. Але не всі, ті хто не бастував «бо підліток».


а як же знамениті хранцузькі пуговіци армії Наполеона.
хотаб, а олімпійці оператори літаючих коврів вчать матеріалознавство хоча б трохи лучшє самого лучщєго мєра в якого устають мости і тоне метро?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 14:04

  Дюрі-бачі написав:ГУР вбили в москві к.т.н. Михайла Шацького (конструктора ракет). Тепер варто боятись всім вченим в галузі мілтеха?

Хочуть розпорошити сили чекістів, хай охороняють.
Так само як удари БПЛА по Москві: ефекту мало , але дефіцитні панцирі хай стоять там, а не на фронті.


а олімпійці оператори літаючих коврів вчать матеріалознавство


Вчили не гірше , ніж олімпійські мушині черепи , вивчені Фоксом, вчили та недовчили питання створення робота «за 5 років», але 10 років тому. :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 13 гру, 2024 14:07, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 14:04

  UA написав:Есть народ. Прячутся.
М.Кагарлик в раєні 9 поверхівки бродять по хатах.
https://t.me/kyiv_povestka/15774
  Hotab написав:Wirująświatła

при каком морозе русские танки рассыпаются на молекулы?


Метал на морозі не розпадається на молекули. Це вчили в школі. Але не всі, ті хто не бастував «бо підліток».

Про "танки и молекулы" - юмор. В школе такого предмета не было, поэтому не понимаем?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 14:16

  UA написав:
  Игорь Алексеевич написав:Со сл. недели начнутся бои в Покровске?. раша уже в 3км. от города. :roll:

Закон 3633-IX "Про сортову мобілізацію" в дії.
Далі буде...

Цікавий закон.
Зараз читаю:
- “16. Військовослужбовці у разі укладення контракту мають право протягом трьох місяців з дати укладення такого контракту отримати сертифікат на купівлю транспортного засобу в розмірі 150 тисяч гривень в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Сертифікат на купівлю транспортного засобу видається військовослужбовцю при укладенні контракту лише один раз”;
- час у "декретній" відпустці за дитиною до 3-х років включається в термін перебування у військовому званні.
- щоб лишити права керування авто, тцк потрібно обов'язково! оту вимогу надати військовозобов'язаному. Як???)))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 14:32

  Игорь Алексеевич написав:У ЗЕ не будет денег и оружия.

Пропоную актуальну голосовалку.
Чи втиче Zе до інавгурації Трампа?
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 14:37

  ЛАД написав:
  prodigy написав:.......
ЛАД, ви знали по каптагон, и промовчали? :mrgreen:

Простите, не в курсе. Наркотики не употребляю.
К чему вы это выложили да ещё с обращением ко мне, не понял.


режим Асада останні роки тримався виключно на російських багнетах(яка у них армія світ побачив) ,( а хутін хайпував з американців, що після виводу війська, афганська армія (озброєна і пдіготовлена США) протималась так само як сирійська

в плані економіки Сирія існувала за рахунок виготовлення наркотичних речовин, в який країні окрім Афганістану (частково), економіка країни базується на цьому.
Продаж нафти давала в "бюджет" Сирії в 2 рази менше.
Ви і досі сумуєте за Асадом?

не звинувачую в однобокості (так легкий дружній троллінг).
До чого я веду: якщо дивитись роками московські каналі (а рф потурбувлась, щоб у вас в області був гарний рівень сигналу прийому рос.каналів і без провайдерів (кабель, інтернет, супутникова тарілка), тобто провайдер -це країна оккупант

я на власні очі бачив ще років 5-7 як занйомі одесити встановлювали на стіну "тарілку", навіщо, "я люблю спорт (мачт ТВ -10 спортивних каналів, +комеді клаб, нтв-фильмы), окрім цього інколи новості (соловьев/кисельов)-ось де "правдива інформація", і через 5 років "залежності" від рос.каналів людина каже, я кінотеатри не ходжу (краще почекаю місяць і подивлюся з російською озвучкою, піратську), бо мені не подобається український дубляж.
ось чому режим Асада вам роками здавався поміркованим і меньш людожерливим, бо так про нього казали на рос.каналах (бо росія ні на кого не нападали, і я вони (найдобріші люди планети) можуть підтримувати режим наркобарона, гинути там і отримувати "Зірки героя росії"
Журналисты Би-би-си установили имена как минимум 543 российских военных, погибших в 2015—2024 годах


У список не входять добровольці та найманці різних приватних військових кампаній, оскільки на момент загибелі вони не були чинними військовослужбовцями рф.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 14:41

  greenozon написав:йде прем'єра 5ої частини відео Маркуса

частина V - https://youtu.be/c3dFUJz1Ypw

PS частина 1 б'є усі рекорди - 820 000 переглядів, 2ий день....

Не дивно.
Це мабуть вперше отакого рівня публічності особа виносить на загал оте все, що за лаштунками.
Трагікомедія --- перші хвилини 3 частини на 44 секунді: ведуча ІСТВ запевняє про "основний пріоритетний принцип цієї бригади" -- "(якісна підготовка - да), якісна внутрішня культура та взаємоповага між усіма ланками всередині підрозділу" за легендарних командирів Сака та Шаламаги.

Коли дійсність овсім інша.
До речі, Маркус теж цікавий))) -- не стерпів та почав реально бикувати на майора замість поступити згідно Правил, бо, як він сам каже, представляв не себе, а інституцію сержантів.
А від отого майора тоді чого він очікував??? Отже він теж не міг спокійно не зреагувати на отакий наїзд на не нього, а на інституцію офіцерів.
Не згоден, що майор начепив знак?
Які проблеми, звертайся до комбрига.
А коли вже комбриг вирішив їх суперечку в коридорі, то якого біса ото було знов лізти до того майора зі своїми претензіями, да ще й в присутності інших???

З.и. ще ключовий момент - фундамент отакого проекту. Отой фонд...
Саме на ньому все і будувалось.
І гадаю, що основні його бенефіціари це не отой масовий пересічний з донатом... А декілька цілком конкретних осіб.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 14:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:Faceless
Функцию поиска так и не восстановят?
Уже всё?
Може колись. Нажаль, то від мене не залежить
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 14:55

  барабашов написав:Ту Детройт - а все качели с аквафрешемскими скотами, захватом обладминистрации, побег с Допой в VW-Т6 на север в болота 27.02.14 - это нейровидео сетевого разума? Если что то я там был и 20го и 27го, не на площади Ленина конечно, и не в толпе ватобесов

Оністрат, який особисто знайомий з Гепой, знає про це не менше.
Але дає іншу оцінку Гепі.
Тобто якісь інші критерії-дані мають більше значення. Переважають.

Так це Оністрат...
Які тоді можуть бути претензії до пересічних харків'ян??
Я про це зробив ремарку.
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