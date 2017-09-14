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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11309113101131111312>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 14:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Hotab написав:

что она включала больше ударов по газовой инфраструктуре, чем в предыдущих случаях.


Інд.газове опалення може стати не панацеєю?
Кампус запустив свою газову котельню.
Чи буде вона працювати при відключеннях - ще невідомо. Скоріше за все ні. Запущена вчора, а з тих пір світло не вимикали.
Котельні навіть газовій теж треба електрика. Для системи опалення теж насоси живити. Тож генератор або інвертор і батареї все одно треба на будинок. Ще мільйончик-півтора гривень треба
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 14:59

  Игорь Алексеевич написав:
  flyman написав:
  prodigy написав: Трамп не зможе легко вмовити Зеленського і Путіна на переговори, - Foreign Affairs

Не захотят на предложения Трампа, потом кто то сам приползёт к нему, что бы начать переговоры.
У ЗЕ не будет денег и оружия.
У раши нефть и газ будет покупать только Китай по 10 баксов.


Трамп плануэ в першу чергу нанести удар по Китаю, засобів декілька (санкції на китайські компанії і банки, мито на товари, або часткова(чи повна) заборона китайськиї електрокарів (це для них буде болісно, бо на це витратили млдр і кому окрім раші треба продавати), українці з 4к імпортованих електричок -це можна вмістити в один автомолевоз

Впродовж вересня 2024 року українці придбали майже 1,2 тис. легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 8% менше, у порівнянні з вереснем 2023 року.


Найбільш популярні китайські авто в Україні


Згідно зі статистикою, за першу половину 2024 року українці купили близько 7 300 автомобілів, ввезених з Китаю. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, тенденція до купівлі авто з КНР збільшилась у 1,5 раза.

Загалом за період з січня по червень 2024 року в Україні було зареєстровано близько 5 300 нових автомобілів з Китаю і майже 2 000 вживаних.




хто бреше не ясно
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 15:15

  prodigy написав:
  ЛАД написав:
  prodigy написав:.......
ЛАД, ви знали по каптагон, и промовчали? :mrgreen:

Простите, не в курсе. Наркотики не употребляю.
К чему вы это выложили да ещё с обращением ко мне, не понял.


режим Асада останні роки тримався виключно на російських багнетах(яка у них армія світ побачив) ,( а хутін хайпував з американців, що після виводу війська, афганська армія (озброєна і пдіготовлена США) протималась так само як сирійська

в плані економіки Сирія існувала за рахунок виготовлення наркотичних речовин, в який країні окрім Афганістану (частково), економіка країни базується на цьому.
Продаж нафти давала в "бюджет" Сирії в 2 рази менше.
Ви і досі сумуєте за Асадом?

не звинувачую в однобокості (так легкий дружній троллінг).
До чого я веду: якщо дивитись роками московські каналі (а рф потурбувлась, щоб у вас в області був гарний рівень сигналу прийому рос.каналів і без провайдерів (кабель, інтернет, супутникова тарілка), тобто провайдер -це країна оккупант
.........
Троллинг не по адресу.
Я не сумую за Асадом. Но совсем не уверен (сильно сомневаюсь), что "новые" будут лучше.
Талибан (тоже "борцы за свободу") лучше, чем были Бабрак Кармаль, или Наджибулла, или Ашраф Гани?
В 2000 году из-за сильной засухи было собрано 3275 тонны опиумного мака[32]. В том же году талибы под давлением мирового сообщества[33] запретили выращивание опиумного мака на контролируемой ими территории, в результате чего за 2001 год в Афганистане был выращен рекордно низкий урожай опиумного мака: было произведено всего 185 тонн опиума, причём большая часть этого опиума была собрана на территории провинции Бадахшан, контролируемой Северным альянсом
.......
После вторжения войск США и НАТО производство наркотиков увеличилось в несколько раз.
... 60 % всех производимых в этой стране наркотиков выращиваются именно в этой провинции, являющейся оплотом талибов
... Согласно официальным и неофициальным данным, уровень производства и незаконного оборота наркотиков увеличился более чем в 100 раз по сравнению с 2001 годом, когда США начали борьбу с афганским опиумом. (это до вывода войск)
http://surl.li/uglsxn
Сейчас, правда, ситуация изменилась.
В апреле 2022 года находящиеся у власти в Афганистане талибы запретили выращивание опийного мака, который необходим для производства наркотиков - опиума и героина. В результате количество мака сократилось настолько, что Афганистан перестал быть крупнейшим в мире производителем сырья для наркотических веществ...
... В Афганистане, напротив, производство прекурсоров сократилось на 85 процентов, указывает сервис ALCIS, специализирующийся на географической информации. УНП ООН приводит еще более радикальные цифры: по его подсчетам, в текущем году культивирование опийного мака сократилось на 95 процентов, а именно до 333 тонн. Обе организации основывают свои заявления на аэрофотоснимках Афганистана.
https://www.dw.com/ru/mak-pod-zapretom-kak-eto-otrazilos-na-ekonomike-afganistana/a-67999103
Будем считать, что победа талибов это прогресс?

"До чого ви ведете" не знаю, но я, в отличие от ваших "знайомих" "московські каналі" не смотрю уж не помню сколько лет (минимум, 10, но, скорее, больше).
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 15:22

  Faceless написав:
ЛАД написав:Faceless
Функцию поиска так и не восстановят?
Уже всё?
Може колись. Нажаль, то від мене не залежить

Те, що залежить не від вас, то розумію.
Незрозуміло, це "технічні проблеми", чи "політика керівництва".
Якщо це "технічні проблеми", то які строки усунення?


.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 15:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:Faceless
Функцию поиска так и не восстановят?
Уже всё?
Може колись. Нажаль, то від мене не залежить

Те, що залежить не від вас, то розумію.
Незрозуміло, це "технічні проблеми", чи "політика керівництва".
Якщо це "технічні проблеми", то які строки усунення?


.
Технічні. Строки незрозумілі, бо нема бюджету на то
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 15:27

  detroytred написав:
  барабашов написав:Ту Детройт - а все качели с аквафрешемскими скотами, захватом обладминистрации, побег с Допой в VW-Т6 на север в болота 27.02.14 - это нейровидео сетевого разума? Если что то я там был и 20го и 27го, не на площади Ленина конечно, и не в толпе ватобесов

Оністрат, який особисто знайомий з Гепой, знає про це не менше.
Але дає іншу оцінку Гепі.
Тобто якісь інші критерії-дані мають більше значення. Переважають.

Так це Оністрат...
Які тоді можуть бути претензії до пересічних харків'ян??
Я про це зробив ремарку.

К захвату обладминистрации Гепа отношения точно не имел.
И сыграл большую роль в том, что Харьков не повторил судьбу Донецка.
Если бы такое, не дай бог, случилось, то мы бы сейчас обсуждали совсем другие проблемы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 15:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  detroytred написав:
  барабашов написав:Ту Детройт - а все качели с аквафрешемскими скотами, захватом обладминистрации, побег с Допой в VW-Т6 на север в болота 27.02.14 - это нейровидео сетевого разума? Если что то я там был и 20го и 27го, не на площади Ленина конечно, и не в толпе ватобесов

Оністрат, який особисто знайомий з Гепой, знає про це не менше.
Але дає іншу оцінку Гепі.
Тобто якісь інші критерії-дані мають більше значення. Переважають.

Так це Оністрат...
Які тоді можуть бути претензії до пересічних харків'ян??
Я про це зробив ремарку.

К захвату обладминистрации Гепа отношения точно не имел.
И сыграл большую роль в том, что Харьков не повторил судьбу Донецка.
Если бы такое, не дай бог, случилось, то мы бы сейчас обсуждали совсем другие проблемы.
Гепа вчасно перевзувся, ото й всього. До того бігав собі з колорадськими стрічками
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 15:31

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  Faceless написав:---------------------
ЛАД
Faceless
Функцию поиска так и не восстановят?
Уже всё?
----------------------
Може колись. Нажаль, то від мене не залежить

Те, що залежить не від вас, то розумію.
Незрозуміло, це "технічні проблеми", чи "політика керівництва".
Якщо це "технічні проблеми", то які строки усунення?
.
Технічні. Строки незрозумілі, бо нема бюджету на то

Дякую за відповідь. Зрозуміло.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 15:39

  Faceless написав:
ЛАД написав:..............
К захвату обладминистрации Гепа отношения точно не имел.
И сыграл большую роль в том, что Харьков не повторил судьбу Донецка.
Если бы такое, не дай бог, случилось, то мы бы сейчас обсуждали совсем другие проблемы.
Гепа вчасно перевзувся, ото й всього. До того бігав собі з колорадськими стрічками

Даже если и так. Спасибо, что "вчасно".
А если бы не "перевзувся"?
Не буду рисовать альтернативную историю, что было бы, если бы образовалась ещё и "ХНР".
Он старался сохранить в городе мирные методы протестов.

P.s. А в 2004 ходил в оранжевом шарфике.
В Харькове его ценили не как политика, а как мэра. Хотя и наворовал он достаточно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 15:44

  prodigy написав:
  Игорь Алексеевич написав:.........
Впродовж вересня 2024 року українці придбали майже 1,2 тис. легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 8% менше, у порівнянні з вереснем 2023 року.

Найбільш популярні китайські авто в Україні

Згідно зі статистикою, за першу половину 2024 року українці купили близько 7 300 автомобілів, ввезених з Китаю. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, тенденція до купівлі авто з КНР збільшилась у 1,5 раза.

Загалом за період з січня по червень 2024 року в Україні було зареєстровано близько 5 300 нових автомобілів з Китаю і майже 2 000 вживаних.
......

хто бреше не ясно

Интересно, почему вы везде видите "брехню"?
В принципе, одно другому не противоречит.
ЛАД
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