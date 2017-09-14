Додано: П'ят 13 гру, 2024 15:15

prodigy написав: ЛАД написав: prodigy написав: .......

ЛАД, ви знали по каптагон, и промовчали? ......., ви знали по каптагон, и промовчали?

Простите, не в курсе. Наркотики не употребляю.

К чему вы это выложили да ещё с обращением ко мне, не понял. Простите, не в курсе. Наркотики не употребляю.К чему вы это выложили да ещё с обращением ко мне, не понял.



режим Асада останні роки тримався виключно на російських багнетах(яка у них армія світ побачив) ,( а хутін хайпував з американців, що після виводу війська, афганська армія (озброєна і пдіготовлена США) протималась так само як сирійська



в плані економіки Сирія існувала за рахунок виготовлення наркотичних речовин, в який країні окрім Афганістану (частково), економіка країни базується на цьому.

Продаж нафти давала в "бюджет" Сирії в 2 рази менше.

Ви і досі сумуєте за Асадом?



не звинувачую в однобокості (так легкий дружній троллінг).

До чого я веду: якщо дивитись роками московські каналі (а рф потурбувлась, щоб у вас в області був гарний рівень сигналу прийому рос.каналів і без провайдерів (кабель, інтернет, супутникова тарілка), тобто провайдер -це країна оккупант

......... режим Асада останні роки тримався виключно на російських багнетах(яка у них армія світ побачив) ,( а хутін хайпував з американців, що після виводу війська, афганська армія (озброєна і пдіготовлена США) протималась так само як сирійськав плані економіки Сирія існувала за рахунок виготовлення наркотичних речовин, в який країні окрім Афганістану (частково), економіка країни базується на цьому.Продаж нафти давала в "бюджет" Сирії в 2 рази менше.Ви і досі сумуєте за Асадом?не звинувачую в однобокості (так легкий дружній троллінг).До чого я веду: якщо дивитись роками московські каналі (а рф потурбувлась, щоб у вас в області був гарний рівень сигналу прийому рос.каналів і без провайдерів (кабель, інтернет, супутникова тарілка), тобто провайдер -це країна оккупант.........

В 2000 году из-за сильной засухи было собрано 3275 тонны опиумного мака[32]. В том же году талибы под давлением мирового сообщества[33] запретили выращивание опиумного мака на контролируемой ими территории, в результате чего за 2001 год в Афганистане был выращен рекордно низкий урожай опиумного мака: было произведено всего 185 тонн опиума, причём большая часть этого опиума была собрана на территории провинции Бадахшан, контролируемой Северным альянсом

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После вторжения войск США и НАТО производство наркотиков увеличилось в несколько раз.

... 60 % всех производимых в этой стране наркотиков выращиваются именно в этой провинции, являющейся оплотом талибов

... Согласно официальным и неофициальным данным, уровень производства и незаконного оборота наркотиков увеличился более чем в 100 раз по сравнению с 2001 годом, когда США начали борьбу с афганским опиумом. (это до вывода войск)

В апреле 2022 года находящиеся у власти в Афганистане талибы запретили выращивание опийного мака, который необходим для производства наркотиков - опиума и героина. В результате количество мака сократилось настолько, что Афганистан перестал быть крупнейшим в мире производителем сырья для наркотических веществ...

... В Афганистане, напротив, производство прекурсоров сократилось на 85 процентов, указывает сервис ALCIS, специализирующийся на географической информации. УНП ООН приводит еще более радикальные цифры: по его подсчетам, в текущем году культивирование опийного мака сократилось на 95 процентов, а именно до 333 тонн. Обе организации основывают свои заявления на аэрофотоснимках Афганистана.

Троллинг не по адресу.Я не сумую за Асадом. Но совсем не уверен (сильно сомневаюсь), что "новые" будут лучше.Талибан (тоже "борцы за свободу") лучше, чем были Бабрак Кармаль, или Наджибулла, или Ашраф Гани?Сейчас, правда, ситуация изменилась.Будем считать, что победа талибов это прогресс?"До чого ви ведете" не знаю, но я, в отличие от ваших "знайомих" "московські каналі" не смотрю уж не помню сколько лет (минимум, 10, но, скорее, больше).