что она включала больше ударов по газовой инфраструктуре, чем в предыдущих случаях.
Інд.газове опалення може стати не панацеєю? Кампус запустив свою газову котельню. Чи буде вона працювати при відключеннях - ще невідомо. Скоріше за все ні. Запущена вчора, а з тих пір світло не вимикали.
Котельні навіть газовій теж треба електрика. Для системи опалення теж насоси живити. Тож генератор або інвертор і батареї все одно треба на будинок. Ще мільйончик-півтора гривень треба
prodigy написав: Трамп не зможе легко вмовити Зеленського і Путіна на переговори, - Foreign Affairs
Не захотят на предложения Трампа, потом кто то сам приползёт к нему, что бы начать переговоры. У ЗЕ не будет денег и оружия. У раши нефть и газ будет покупать только Китай по 10 баксов.
Трамп плануэ в першу чергу нанести удар по Китаю, засобів декілька (санкції на китайські компанії і банки, мито на товари, або часткова(чи повна) заборона китайськиї електрокарів (це для них буде болісно, бо на це витратили млдр і кому окрім раші треба продавати), українці з 4к імпортованих електричок -це можна вмістити в один автомолевоз
Впродовж вересня 2024 року українці придбали майже 1,2 тис. легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 8% менше, у порівнянні з вереснем 2023 року.
Найбільш популярні китайські авто в Україні
Згідно зі статистикою, за першу половину 2024 року українці купили близько 7 300 автомобілів, ввезених з Китаю. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, тенденція до купівлі авто з КНР збільшилась у 1,5 раза.
Загалом за період з січня по червень 2024 року в Україні було зареєстровано близько 5 300 нових автомобілів з Китаю і майже 2 000 вживаних.
prodigy написав:....... ЛАД, ви знали по каптагон, и промовчали?
Простите, не в курсе. Наркотики не употребляю. К чему вы это выложили да ещё с обращением ко мне, не понял.
режим Асада останні роки тримався виключно на російських багнетах(яка у них армія світ побачив) ,( а хутін хайпував з американців, що після виводу війська, афганська армія (озброєна і пдіготовлена США) протималась так само як сирійська
в плані економіки Сирія існувала за рахунок виготовлення наркотичних речовин, в який країні окрім Афганістану (частково), економіка країни базується на цьому. Продаж нафти давала в "бюджет" Сирії в 2 рази менше. Ви і досі сумуєте за Асадом?
не звинувачую в однобокості (так легкий дружній троллінг). До чого я веду: якщо дивитись роками московські каналі (а рф потурбувлась, щоб у вас в області був гарний рівень сигналу прийому рос.каналів і без провайдерів (кабель, інтернет, супутникова тарілка), тобто провайдер -це країна оккупант .........
Троллинг не по адресу. Я не сумую за Асадом. Но совсем не уверен (сильно сомневаюсь), что "новые" будут лучше. Талибан (тоже "борцы за свободу") лучше, чем были Бабрак Кармаль, или Наджибулла, или Ашраф Гани?
В 2000 году из-за сильной засухи было собрано 3275 тонны опиумного мака[32]. В том же году талибы под давлением мирового сообщества[33] запретили выращивание опиумного мака на контролируемой ими территории, в результате чего за 2001 год в Афганистане был выращен рекордно низкий урожай опиумного мака: было произведено всего 185 тонн опиума, причём большая часть этого опиума была собрана на территории провинции Бадахшан, контролируемой Северным альянсом ....... После вторжения войск США и НАТО производство наркотиков увеличилось в несколько раз. ... 60 % всех производимых в этой стране наркотиков выращиваются именно в этой провинции, являющейся оплотом талибов ... Согласно официальным и неофициальным данным, уровень производства и незаконного оборота наркотиков увеличился более чем в 100 раз по сравнению с 2001 годом, когда США начали борьбу с афганским опиумом. (это до вывода войск)
В апреле 2022 года находящиеся у власти в Афганистане талибы запретили выращивание опийного мака, который необходим для производства наркотиков - опиума и героина. В результате количество мака сократилось настолько, что Афганистан перестал быть крупнейшим в мире производителем сырья для наркотических веществ... ... В Афганистане, напротив, производство прекурсоров сократилось на 85 процентов, указывает сервис ALCIS, специализирующийся на географической информации. УНП ООН приводит еще более радикальные цифры: по его подсчетам, в текущем году культивирование опийного мака сократилось на 95 процентов, а именно до 333 тонн. Обе организации основывают свои заявления на аэрофотоснимках Афганистана.
барабашов написав:Ту Детройт - а все качели с аквафрешемскими скотами, захватом обладминистрации, побег с Допой в VW-Т6 на север в болота 27.02.14 - это нейровидео сетевого разума? Если что то я там был и 20го и 27го, не на площади Ленина конечно, и не в толпе ватобесов
Оністрат, який особисто знайомий з Гепой, знає про це не менше. Але дає іншу оцінку Гепі. Тобто якісь інші критерії-дані мають більше значення. Переважають.
Так це Оністрат... Які тоді можуть бути претензії до пересічних харків'ян?? Я про це зробив ремарку.
К захвату обладминистрации Гепа отношения точно не имел. И сыграл большую роль в том, что Харьков не повторил судьбу Донецка. Если бы такое, не дай бог, случилось, то мы бы сейчас обсуждали совсем другие проблемы.
барабашов написав:Ту Детройт - а все качели с аквафрешемскими скотами, захватом обладминистрации, побег с Допой в VW-Т6 на север в болота 27.02.14 - это нейровидео сетевого разума? Если что то я там был и 20го и 27го, не на площади Ленина конечно, и не в толпе ватобесов
Оністрат, який особисто знайомий з Гепой, знає про це не менше. Але дає іншу оцінку Гепі. Тобто якісь інші критерії-дані мають більше значення. Переважають.
Так це Оністрат... Які тоді можуть бути претензії до пересічних харків'ян?? Я про це зробив ремарку.
К захвату обладминистрации Гепа отношения точно не имел. И сыграл большую роль в том, что Харьков не повторил судьбу Донецка. Если бы такое, не дай бог, случилось, то мы бы сейчас обсуждали совсем другие проблемы.
Гепа вчасно перевзувся, ото й всього. До того бігав собі з колорадськими стрічками
ЛАД написав:.............. К захвату обладминистрации Гепа отношения точно не имел. И сыграл большую роль в том, что Харьков не повторил судьбу Донецка. Если бы такое, не дай бог, случилось, то мы бы сейчас обсуждали совсем другие проблемы.
Гепа вчасно перевзувся, ото й всього. До того бігав собі з колорадськими стрічками
Даже если и так. Спасибо, что "вчасно". А если бы не "перевзувся"? Не буду рисовать альтернативную историю, что было бы, если бы образовалась ещё и "ХНР". Он старался сохранить в городе мирные методы протестов.
P.s. А в 2004 ходил в оранжевом шарфике. В Харькове его ценили не как политика, а как мэра. Хотя и наворовал он достаточно.
Впродовж вересня 2024 року українці придбали майже 1,2 тис. легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 8% менше, у порівнянні з вереснем 2023 року.
Найбільш популярні китайські авто в Україні
Згідно зі статистикою, за першу половину 2024 року українці купили близько 7 300 автомобілів, ввезених з Китаю. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, тенденція до купівлі авто з КНР збільшилась у 1,5 раза.
Загалом за період з січня по червень 2024 року в Україні було зареєстровано близько 5 300 нових автомобілів з Китаю і майже 2 000 вживаних. ......
хто бреше не ясно
Интересно, почему вы везде видите "брехню"? В принципе, одно другому не противоречит.