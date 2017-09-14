Плани Франції розмістити на території України миротворчу місію у складі п'яти бригад військовослужбовців НАТО стосуються ситуації під час війни на Донбасі, коли довжина фронту була значно менша, ніж тепер, а ЗМІ про них написали, бо в дискусії щодо миротворчої місії для України сталося непорозуміння, вважає австрійський військовий експерт Ґустав Ґрессель. Його думку наводить видання Deutsche Welle.
10 грудня польське видання Rzeczpospolita повідомило, що Франція начебто має досить конкретну пропозицію щодо потенційної місії в Україні. Мовляв, вона може складатися із п'яти бригад (близько 40 тисяч солдатів), і командування однією з них могла б взяти Польща. За інформацією видання, над розробкою проєкту цієї місії працює Французький інститут міжнародних відносин.
Однак Ґрессель переконаний, що ці плани, які цитують ЗМІ, неактуальні. За його словами, проєкт Французького інституту стосується ситуації під час війни на Донбасі, яка тривала до 2022 року, коли довжина фронту становила 420 кілометрів.
Wirująświatła написав:хоть бы за 24 месяца уложились
Не будет мирного соглашения и продолжим воевать в 25г. без оружия и главное без людей, то раша с такими темпами, как сейчас может спокойно дойти до Днепра. А в Запорожье и Херсоне могут полностью уничтожить все дома и всю ифрастр. Не забываем, что Запорожье метал. центр Украины и есть Днепрогес. Если бахнут ещё и его, то пипец всему югу Украины. Жить людям без питьевой воду - можно дальше и не бомбить Херсон, Николаев, Запорожье, Одесса. Плюс К.Рог, Никополь, Марганец и т.д села и посёлки вниз по течению - вся жизнь остановится в этих городах.
Для того щоб було мирна угода Україна повинна піти на поступки. Якщо на поступки не йти то очевидно будемо воювати весь 25 рік і 26 і 27 і далі до перемоги. Ось в Сирії воювали 13 років і таки перемогли Асада. Круто. Два місяці тому суспільство було не готове йти на поступки(якщо судити по цьому форумі), зараз(після перемоги Трампа) ніби готове. Але Зеленський(судячи по риториці) на поступки йти не готовий. Хоч я не знаю що вони там говорять з Трампом.
PS частина 1 б'є усі рекорди - 820 000 переглядів, 2ий день....
Не дивно. Це мабуть вперше отакого рівня публічності особа виносить на загал оте все, що за лаштунками. Трагікомедія --- перші хвилини 3 частини на 44 секунді: ведуча ІСТВ запевняє про "основний пріоритетний принцип цієї бригади" -- "(якісна підготовка - да), якісна внутрішня культура та взаємоповага між усіма ланками всередині підрозділу" за легендарних командирів Сака та Шаламаги.
Коли дійсність овсім інша. До речі, Маркус теж цікавий))) -- не стерпів та почав реально бикувати на майора замість поступити згідно Правил, бо, як він сам каже, представляв не себе, а інституцію сержантів. А від отого майора тоді чого він очікував??? Отже він теж не міг спокійно не зреагувати на отакий наїзд на не нього, а на інституцію офіцерів. Не згоден, що майор начепив знак? Які проблеми, звертайся до комбрига. А коли вже комбриг вирішив їх суперечку в коридорі, то якого біса ото було знов лізти до того майора зі своїми претензіями, да ще й в присутності інших???
З.и. ще ключовий момент - фундамент отакого проекту. Отой фонд... Саме на ньому все і будувалось. І гадаю, що основні його бенефіціари це не отой масовий пересічний з донатом... А декілька цілком конкретних осіб.
я ради інтересу глянув BTC гаманець фонду - оборот більше 17 біткоїнів інші гаманці мабуть теж мали нехілі обороти
andrijk777 написав:........ Для того щоб було мирна угода Україна повинна піти на поступки. Якщо на поступки не йти то очевидно будемо воювати весь 25 рік і 26 і 27 і далі до перемоги. Ось в Сирії воювали 13 років і таки перемогли Асада. Круто. Два місяці тому суспільство було не готове йти на поступки(якщо судити по цьому форумі), зараз(після перемоги Трампа) ніби готове. Але Зеленський(судячи по риториці) на поступки йти не готовий. Хоч я не знаю що вони там говорять з Трампом.
По нашему форуму судить не стоит. Слишком односторонний. О Зе спорить не буду, но мне кажется, что он готов к уступкам, правда, не де-юре, а только де-факто. Основная проблема для него - гарантии после мира/перемирия.