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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11311113121131311314>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 16:38

  Игорь Алексеевич написав:
  UA написав:
  Игорь Алексеевич написав:У ЗЕ не будет денег и оружия.

Пропоную актуальну голосовалку.
Чи втиче Zе до інавгурації Трампа?
Трамп на пост, ЗЕ обьявит выборы. Скажет должно быть всё честно и по закону..... зная, что с ним не хотят садиться за стол переговоров, но нам навешает лапшу. :roll:


не соромно вам (двум п*дарам) таке постить (пишіть в лічку)
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 16:38

  pesikot написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  andrijk777 написав:Але Зеленський(судячи по риториці) на поступки йти не готовий. Хоч я не знаю що вони там говорять з Трампом
Трамп ему шепнул, что всё помнит и готов отдать должок по полной. Зе теперь не знает как именно ему быть после 21 января.

Настало время офигительных историй )))
Думал кот пропал в подвале. Нет проспался и вылез))
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 16:41

не соромно вам (двум п*дарам) таке постить (пишіть в лічку)[/quote]
А вы и..т сомневаетесь, что не будет выборов в Украине?. Трамп не тот чел., который простит грубость от ЗЕ несколько лет назад.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 13 гру, 2024 17:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 16:46

  pesikot написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  andrijk777 написав:Але Зеленський(судячи по риториці) на поступки йти не готовий. Хоч я не знаю що вони там говорять з Трампом
Трамп ему шепнул, что всё помнит и готов отдать должок по полной. Зе теперь не знает как именно ему быть после 21 января.

Настало время офигительных историй )))

Иногда кажется, что ИА и есть тот самый «генерал СВР».
С уверенным 3.14-стаком дикую чушь несет.
Мне кажется он и на балконе у Понтия Пилата был. Или на завтраке у Канта


prodigy

не соромно вам (двум п*дарам)


З візуальним контактом

Доречі про марення.. УА також з роками (і віком ) розширяє і углубляє свої фантазії.
На перший рік він ще мовчав про своє геройське минуле. На другий була згадка про «бучанський ліс». На третій він вже «встановлював візуальний контакт з орками». Ще трохи, і він поставить авку з груддю розфігаченою медалями в стилі Брежнєва. Оформить УЬД, буде кричати «де мої санаторії, надбавки до поліцейської пенсії».
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 13 гру, 2024 16:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 16:50

Маркус чи не Маркус? От в чому питання...

Драпатий анонсував масштабну трансформацію Сухопутних військ ЗСУ

Новий командувач генерал-майор Михайло Драпатий оголосив про початок масштабної трансформації Сухопутних військ ЗСУ. Про це Драпатий повідомив у Telegram.

“Сьогодні Сухопутні війська потребують змін, нової енергії воїнів та сучасного підходу до розвитку їх спроможностей. Перш за все – у ставленні до людей. Людська гідність та якісна підготовка особового складу – у фокусі моєї уваги”, – зазначив він.

Як пояснив Драпатий, для цього буде переформатовано програми, відбудеться трансформація навчальних центрів для більш швидкої, але водночас якісної підготовки, відповідно до потреб та динаміки фронту. Навички та вміння піхотинцям доноситиме “сержантський корпус з бойовим досвідом”.

“Акцент у цих змінах буде зорієнтований на принципах військового лідерства та знання технологій. Без таких вмінь неможливо встановити контроль над хаосом бою, а зараз це одна із головних цілей для зміни ситуації на фронті”, – написав Драпатий.

Генерал-майор зазначив, що Сухопутні війська мають бути готовими до нових безпекових викликів, що неможливо без прозорої моделі рекрутингу.

“Цей процес буде інстальований з максимальною прозорістю та нульовою толерантністю до корупції. Мутований ген старого буде викорінений; соціальна підтримка стане постійною: від першого дня служби до працевлаштування у цивільному житті після звільнення. Такий підхід вбачаю реалізувати через зміни супроводу підтримки військовослужбовців та членів їх сімей”, – зазначив він.

Він також наголосив на важливості технологічних переваг в озброєнні піхотинця.

“Сухопутні війська Збройних Сил України мають стати високотехнологічними, гнучкими та адаптивними. Елітою. Наразі утримаюсь від деталей.Працюватимемо тут спільно та злагоджено з командою Генерального штабу, Президента України, Міністерства оборони та інших міністерств, нашим тилом – волонтерами та фондами”, – зауважив Драпатий.

Крім того, підкреслив він, планується оптимізація управлінських процесів.

“Нам потрібна маневровість та ефективність в адміністративному апараті. Це буде досягнуто шляхом організаційних змін та цифровізації. Акцент на логістичному забезпеченні та підготовці. Головна мета – критично переглянути структуру витраченого часу офіцерського складу на канцеляризм, знайти більш корисне застосування вивільненого ресурсу”, – написав новий командувач Сухопутних військ.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 16:51

державна виконавча служба арештувала 5 пар шкарпеток

https://setam.net.ua/auction/561490
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 16:53

  Игорь Алексеевич написав: Думал кот пропал в подвале. Нет проспался и вылез))

Что же ты себя постоянно палишь )))

Ну просидел ты в подвале, дзуривши в штаны.
С местными полоумными бабками наобщался

Но зачем это на форум тащить ? )))
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 16:57

  Wirująświatła написав:https://setam.net.ua/auction/561490

Ну а что делать-то? -- человек официально не работает, счетов -- нет, двига/недвига -- переписана. А отчет о "наша служба и опасна и сложна" -- предоставить нужно :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 17:00

  _hunter написав:
  Wirująświatła написав:https://setam.net.ua/auction/561490

Ну а что делать-то? -- человек официально не работает, счетов -- нет, двига/недвига -- переписана. А отчет о "наша служба и опасна и сложна" -- предоставить нужно :lol:

хорошо хоть новые
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 17:08

какие добрые люди эти русские

Нижегородский СК на транспорте закрыл дело о смерти кота Твикса, которого выкинули из поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург в январе 2024 года.

Следователи выяснили, что проводница, обнаружившая кота, обошла с ним всех пассажиров и спросила, чей он, однако никто не откликнулся, включая его хозяина.

После этого Твикса поместили в тамбур, откуда на остановке в Кирове его выкинул на перрон один из пассажиров. Мужчину опросили, но состава преступления в его действиях не нашли, рассказал собеседник «КП-Екатеринбург».
у нас бы весь вагон за ним бегал погладить/покормить.
Wirująświatła
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