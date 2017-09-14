С уверенным 3.14-стаком дикую чушь несет. Мне кажется он и на балконе у Понтия Пилата был. Или на завтраке у Канта
Всегда говорили, что пенсы военные, как ХОТАБ без мозгов доживают И точно сидит наш вояка постоянно на форуме и учит всех как метлой надо подметать взлётку. Это его супер оружие - метларешник)) Сказочник кинул на форум лапшу, что он летун и все поверили его сказкам про Африку и т.д.)) Может и был где то связан с авиацией, но не больше КПП и обслуж.взлётки. нахрена нашему супер вояке с млн. грн. пенсией бегать ежедневно в райф и узнавать когда акция по курсам в банке, что бы купить 200баксов на 5 коп дешевле обменника
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 13 гру, 2024 18:16, всього редагувалось 3 разів.
Игорь Алексеевич даже интеллекта обезьяны достаточно чтобы ездить на велосипеде. Роль интеллекта в жизни человека сильно преувеличена. Для многих жизнь расписана по часам, выполнять написанное, можно без мозгов.
1. За перше відео - мені душу рве, так як я колишній "торгаш" і теж майже постійно таку картину бачив у своєму ряду на базарі! Але ж то ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ РИНОК!!! 2. І за друге відео - мені душу рве! Що, невже, влада не бачить? Бачить! А чого це не присіче? Це ж НЕ ефективно так мобілізувати/пакувати в бусік!!! Вже краще стати під атб після 17:00
tester7336 написав:Драпатий анонсував масштабну трансформацію Сухопутних військ ЗСУ
Суто на отой сповіді Маркуса маю отакий висновок - оті заходи оголошені це штукатурка. Ефекту не буде навіть за умови, що їх ще й реально зроблять.
Мотивація. Це корінець. На грошах, на свідомості, на пропаганді. І от в залежності від того яка ситуація, то таку систему й обирають.
Є гроші і достатньо свідомості для набору вмотивованих командирів та підлеглих? То обирається американська система. З вмотивованими і командирами, і підлеглими.
Є гроші і достатньо свідомості тільки на вмотивованих командирів? То обирається совдепсистема. Де офіцерський командирський склад добивається результату від невмотивованих підлеглих. Система базується на зацікавлених в результаті командирах.
Тепер ситуація, як ото з 47. Відібрали свідомих сержантів, солдат. І частково офіцерів. Верхня ланка управління нівелювала ефективність... Достатньо було лише умовного Шаламаги. Як ложки дьогтю. Маркус по суті постійно акцентує увагу, що Шаламазі і Ко пофіг на результат.
А тепер беремо звичайну частину. Де звичайні сучасні що солдати, що сержанти, що офіцери. То який ефект буде від отієї штукатурки? Ну апріорі нема ефективної системи під отаку конфігурацію всіх трьох ланок (солдат, сержантів, офіцерів), коли мотивація всіх трьох низька.
Починати зміни треба з офіцерської ланки... В першу чергу з найвищої. З їх мотивації, рівня свідомості, зацікавлення та відповідальності за результат. Чи можливо це? Хз. __________________________________ Це все не відміняє загальної оцінки всім діючим всл всіх рангів. Хоч вмотивованих, хоч невмотивованих. Головне --- вони виконують поставлені завдання. Герої.
Успіх написав:Це ж НЕ ефективно так мобілізувати/пакувати в бусік!!! Вже краще стати під атб після 17:00
не мобилизовывают возле атб, сильпо, эпицентра. Думаю есть некий договорняк, птамуш если туда перестанут ходить этим конторам наступит гаплык. А рынки наоборот власть стремится закрыть, не в одном городе такое слышал, потому что земля под ними золотая. Чаще всего они горят, как сгорел слаянский в днепре и недавно рынок возле метро гер.Днепра.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 13 гру, 2024 18:58, всього редагувалось 1 раз.