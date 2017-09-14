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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 113121131311314113151131611317>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 17:57

С уверенным 3.14-стаком дикую чушь несет.
Мне кажется он и на балконе у Понтия Пилата был. Или на завтраке у Канта

Всегда говорили, что пенсы военные, как ХОТАБ без мозгов доживают :roll:
И точно сидит наш вояка постоянно на форуме и учит всех как метлой надо подметать взлётку. Это его супер оружие - метларешник))
Сказочник кинул на форум лапшу, что он летун и все поверили его сказкам про Африку и т.д.)) Может и был где то связан с авиацией, но не больше КПП и обслуж.взлётки.
нахрена нашему супер вояке с млн. грн. пенсией бегать ежедневно в райф и узнавать когда акция по курсам в банке, что бы купить 200баксов на 5 коп дешевле обменника :shock:
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 13 гру, 2024 18:16, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 18:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Ну просидел ты в подвале, дзуривши в штаны.
С местными полоумными бабками наобщался
Из своего опыта знаешь, как надо в подвалах лазить))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 18:11

Игорь Алексеевич даже интеллекта обезьяны достаточно чтобы ездить на велосипеде. Роль интеллекта в жизни человека сильно преувеличена. Для многих жизнь расписана по часам, выполнять написанное, можно без мозгов.

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 18:29


Интересно в начале - о Трампе и с 11:20 взгляд на Грузию; 39:50 о Будапештском меморандуме; с 44.20 - об укр. ЯО и чуть дальше о том, что СССР развалили США и Великобритания.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 18:39

За крок до перевороту думок©

  Wirująświatła написав:Покупать вещи в Хмельницком больше некому.
(видео по ссылке)
https://t.me/kindzadza_ua/12304
там же на канале
https://t.me/kindzadza_ua/12298

1. За перше відео - мені душу рве, так як я колишній "торгаш" і теж майже постійно таку картину бачив у своєму ряду на базарі!
Але ж то ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ РИНОК!!! :shock:
2. І за друге відео - мені душу рве!
Що, невже, влада не бачить?
Бачить!
А чого це не присіче?
Це ж НЕ ефективно так мобілізувати/пакувати в бусік!!!
Вже краще стати під атб після 17:00 :mrgreen:


Тому - як так?©
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 18:50

  tester7336 написав:Драпатий анонсував масштабну трансформацію Сухопутних військ ЗСУ

Суто на отой сповіді Маркуса маю отакий висновок - оті заходи оголошені це штукатурка. Ефекту не буде навіть за умови, що їх ще й реально зроблять.

Мотивація. Це корінець.
На грошах, на свідомості, на пропаганді. І от в залежності від того яка ситуація, то таку систему й обирають.

Є гроші і достатньо свідомості для набору вмотивованих командирів та підлеглих? То обирається американська система. З вмотивованими і командирами, і підлеглими.

Є гроші і достатньо свідомості тільки на вмотивованих командирів? То обирається совдепсистема. Де офіцерський командирський склад добивається результату від невмотивованих підлеглих. Система базується на зацікавлених в результаті командирах.

Тепер ситуація, як ото з 47. Відібрали свідомих сержантів, солдат. І частково офіцерів. Верхня ланка управління нівелювала ефективність... Достатньо було лише умовного Шаламаги. Як ложки дьогтю.
Маркус по суті постійно акцентує увагу, що Шаламазі і Ко пофіг на результат.

А тепер беремо звичайну частину. Де звичайні сучасні що солдати, що сержанти, що офіцери. То який ефект буде від отієї штукатурки?
Ну апріорі нема ефективної системи під отаку конфігурацію всіх трьох ланок (солдат, сержантів, офіцерів), коли мотивація всіх трьох низька.

Починати зміни треба з офіцерської ланки... В першу чергу з найвищої.
З їх мотивації, рівня свідомості, зацікавлення та відповідальності за результат.
Чи можливо це? Хз.
__________________________________
Це все не відміняє загальної оцінки всім діючим всл всіх рангів. Хоч вмотивованих, хоч невмотивованих.
Головне --- вони виконують поставлені завдання. Герої.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 18:51

  Игорь Алексеевич написав:
  UA написав:
  Игорь Алексеевич написав:У ЗЕ не будет денег и оружия.

Пропоную актуальну голосовалку.
Чи втиче Zе до інавгурації Трампа?
Трамп на пост, ЗЕ обьявит выборы. Скажет должно быть всё честно и по закону..... зная, что с ним не хотят садиться за стол переговоров, но нам навешает лапшу. :roll:

наш недавно заявив, що той ще не трушний през, думаю, на це не тільки запомнять там але алаверди
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 13 гру, 2024 18:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 18:52

Wirująświatła

даже интеллекта обезьяны достаточно чтобы ездить на велосипеде.


А електросамокат же ще простіший!! 😅
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 18:53

  Успіх написав:Що, невже, влада не бачить?
Бачить!
А чого це не присіче?
Це ж НЕ ефективно так мобілізувати/пакувати в бусік!!!


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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 18:57

  Успіх написав:Це ж НЕ ефективно так мобілізувати/пакувати в бусік!!!
Вже краще стати під атб після 17:00
не мобилизовывают возле атб, сильпо, эпицентра. Думаю есть некий договорняк, птамуш если туда перестанут ходить этим конторам наступит гаплык. А рынки наоборот власть стремится закрыть, не в одном городе такое слышал, потому что земля под ними золотая. Чаще всего они горят, как сгорел слаянский в днепре и недавно рынок возле метро гер.Днепра.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 13 гру, 2024 18:58, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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