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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1131311314113151131611317>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 18:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  tester7336 написав: трансформація навчальних центрів для більш швидкої,

"якщо взяти 9 жінок то родять через 1 міс. якщо одна з них на 8му" (немойо)
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 19:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  tester7336 написав:нульовою толерантністю до корупції
це вже було (с)(тм)
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 19:01

  Hotab написав:Wirująświatła

даже интеллекта обезьяны достаточно чтобы ездить на велосипеде.


А електросамокат же ще простіший!! 😅

электросамокат для меня не профессия, как для некоторых вертолёт. вспомнился один случай, взяли мы на работу молодую бухгалтершу, дали ей стопку талонов на топливо и сказали раздавай водителям по 20 л в день (имелось в виду водителей доставки). А она начала их раздавать... всем кто приезжал на работу на авто. Они ж тоже водители? У тебя примерно такое же мышение, главного признака бывает не видишь.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 13 гру, 2024 19:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 19:03

Wirująświatła

электросамокат для меня не профессия


Профессия - 300 тг каналов и 4 форума (включая Кидстаф) 😅
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 13 гру, 2024 19:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 19:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:наш недавно заявив, що той ще не трушний през, думаю, на це не тільки запомнять там але алаверди

Трамп не забыл, как ЗЕ его послал несколько лет назад. Жёсткая ответочка ждёт ЗЕ от Трампа после 20 января. Трамп такое не забывает, это не дедушка Байден, который спит на ходу.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 13 гру, 2024 19:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 19:04

  Wirująświatła написав:Игорь Алексеевич даже интеллекта обезьяны достаточно чтобы ездить на велосипеде. Роль интеллекта в жизни человека сильно преувеличена. Для многих жизнь расписана по часам, выполнять написанное, можно без мозгов.


гугло-лісапєт може їздити сам, навіть мальпа не потрбіна, ШІ однако руліть
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 19:07

  flyman написав:гугло-лісапєт може їздити сам, навіть мальпа не потрбіна, ШІ однако руліть
в сша есть такси беспилотники, то есть со временем даже для езды на авто/вертолете интеллект будет не нужен.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 19:08

  Wirująświatła написав:не мобилизовывают возле атб, сильпо, эпицентра. Думаю есть некий договорняк, птамуш если туда перестанут ходить этим конторам наступит гаплык
Але це не точно©
Дружина каже, що біля епіку і біля ТЦ періодично(переважно на вихідних) пасеться тцк.
  Wirująświatła написав:А рынки наоборот власть стремится закрыть, не в одном городе такое слышал, потому что земля под ними золотая. Чаще всего они горят, как сгорел слаянский в днепре и недавно рынок возле метро гер.Днепра.
А тут так - саме так і є!
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 19:09

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:гугло-лісапєт може їздити сам, навіть мальпа не потрбіна, ШІ однако руліть
в сша есть такси беспилотники, то есть со временем даже для езды на авто/вертолете интеллект будет не нужен.

підмітати взлітну смугу теж ШІ буде?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 19:11

  flyman написав:підмітати взлітну смугу теж ШІ буде?

https://www.youtube.com/shorts/Hf2A-DvxcGY
Wirująświatła
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