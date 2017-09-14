даже интеллекта обезьяны достаточно чтобы ездить на велосипеде.
А електросамокат же ще простіший!! 😅
электросамокат для меня не профессия, как для некоторых вертолёт. вспомнился один случай, взяли мы на работу молодую бухгалтершу, дали ей стопку талонов на топливо и сказали раздавай водителям по 20 л в день (имелось в виду водителей доставки). А она начала их раздавать... всем кто приезжал на работу на авто. Они ж тоже водители? У тебя примерно такое же мышение, главного признака бывает не видишь.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 13 гру, 2024 19:04, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła написав:Игорь Алексеевич даже интеллекта обезьяны достаточно чтобы ездить на велосипеде. Роль интеллекта в жизни человека сильно преувеличена. Для многих жизнь расписана по часам, выполнять написанное, можно без мозгов.
гугло-лісапєт може їздити сам, навіть мальпа не потрбіна, ШІ однако руліть
Wirująświatła написав:А рынки наоборот власть стремится закрыть, не в одном городе такое слышал, потому что земля под ними золотая. Чаще всего они горят, как сгорел слаянский в днепре и недавно рынок возле метро гер.Днепра.