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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 13 гру, 2024 19:12
там всередині хобіт сидить
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flyman
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Додано: П'ят 13 гру, 2024 19:14
Успіх написав:
Але це не точно©
Дружина каже, що біля епіку і біля ТЦ періодично(переважно на вихідних) пасеться тцк.
с июля по октябрь раз в 2-3 дня был в эпицентре ни разу тцк не видел, военные на кассе были и довольно часто. в качестве покупателей.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в П'ят 13 гру, 2024 19:14, всього редагувалось 1 раз.
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Wirująświatła
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Додано: П'ят 13 гру, 2024 19:14
flyman
навіть мальпа не потрбіна,
А якщо мальпа зробить бойового робота, а флайман ні?)) 😅
для езды на авто/вертолете интеллект будет не нужен.
А перенести з тг-каналу новину в форум, то складніше ніж мавпа?))
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Hotab
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Додано: П'ят 13 гру, 2024 19:17
Хотаб останется без работы))
Хотя его повысили в должности и он теперь стоит на воротах КПП. Главный открывальщик))
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 13 гру, 2024 19:17
flyman написав:
там всередині хобіт сидить
и хотабит
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Wirująświatła
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Додано: П'ят 13 гру, 2024 19:19
Wirująświatła написав: flyman написав:
там всередині хобіт сидить
и хотабит
Этой машиной с метлой надо мозги иметь ею управлять.
хотиб не освоит эл. метлу))
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 13 гру, 2024 19:19
Hotab написав:
А перенести з тг-каналу новину в форум, то складніше ніж мавпа?))
я с мавпами сначала советуюсь что переносить, чтобы вам было интересно.
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Wirująświatła
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Додано: П'ят 13 гру, 2024 19:23
Wirująświatła написав: flyman написав:
там всередині хобіт сидить
и хотабит
кілобіт, мегабіт, гігабіт, терабіт ... хотабіт
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flyman
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Додано: П'ят 13 гру, 2024 19:25
flyman написав:
хотабіт
бит и видимо не раз. воздушными шарами по голове.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в П'ят 13 гру, 2024 19:25, всього редагувалось 1 раз.
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Wirująświatła
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Додано: П'ят 13 гру, 2024 19:25
Игорь Алексеевич
Хотя его повысили в должности и он теперь стоит на воротах КПП. Главный открывальщик))
ІА тепер може зайняти вакантну і буде ввечері курАчка пахавать))
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Hotab
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