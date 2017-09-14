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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11314113151131611317>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 19:12

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:підмітати взлітну смугу теж ШІ буде?

https://www.youtube.com/shorts/Hf2A-DvxcGY

там всередині хобіт сидить
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 19:14

  Успіх написав:Але це не точно©
Дружина каже, що біля епіку і біля ТЦ періодично(переважно на вихідних) пасеться тцк.
с июля по октябрь раз в 2-3 дня был в эпицентре ни разу тцк не видел, военные на кассе были и довольно часто. в качестве покупателей.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 13 гру, 2024 19:14, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 19:14

flyman

навіть мальпа не потрбіна,


А якщо мальпа зробить бойового робота, а флайман ні?)) 😅


для езды на авто/вертолете интеллект будет не нужен.


А перенести з тг-каналу новину в форум, то складніше ніж мавпа?)) :mrgreen:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 19:17

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:підмітати взлітну смугу теж ШІ буде?

https://www.youtube.com/shorts/Hf2A-DvxcGY

Хотаб останется без работы))
Хотя его повысили в должности и он теперь стоит на воротах КПП. Главный открывальщик))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 19:17

  flyman написав:там всередині хобіт сидить
и хотабит
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 19:19

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:там всередині хобіт сидить
и хотабит

Этой машиной с метлой надо мозги иметь ею управлять.
хотиб не освоит эл. метлу)) :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 19:19

  Hotab написав:А перенести з тг-каналу новину в форум, то складніше ніж мавпа?))
я с мавпами сначала советуюсь что переносить, чтобы вам было интересно.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 19:23

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:там всередині хобіт сидить
и хотабит

кілобіт, мегабіт, гігабіт, терабіт ... хотабіт
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 19:25

  flyman написав:хотабіт
бит и видимо не раз. воздушными шарами по голове.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 13 гру, 2024 19:25, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 19:25

Игорь Алексеевич


Хотя его повысили в должности и он теперь стоит на воротах КПП. Главный открывальщик))


ІА тепер може зайняти вакантну і буде ввечері курАчка пахавать))
Hotab
 
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