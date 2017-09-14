Про це повідомило видання Financial Times із посиланням на одного з представників Ради нацбезпеки США.
По идеи должны точно завтра узнать. пуйло обещал предупредить за 48 часов куда она полетит.
|
|
|
Додано: П'ят 13 гру, 2024 19:25
росія може вдарити «Орєшніком» по Україні вже цими вихідними – FT
Про це повідомило видання Financial Times із посиланням на одного з представників Ради нацбезпеки США.
По идеи должны точно завтра узнать. пуйло обещал предупредить за 48 часов куда она полетит.
Додано: П'ят 13 гру, 2024 19:30
Так ты на двух работах сейчас пашешь, что бы донатить. Слышал, мне на ушко сказали люди в правительстве)), что хотибу предложил дежурить на балконе ночью и смотреть за летающ.обьектами, которые приближаются к железки у его дома.
Надо быть таким дя...ом, что бы купить кв. у полотна))
хотиб все лакомые места занимает
|