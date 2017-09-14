Хотя его повысили в должности и он теперь стоит на воротах КПП. Главный открывальщик))
ІА тепер може зайняти вакантну і буде ввечері курАчка пахавать))
Так ты на двух работах сейчас пашешь, что бы донатить. Слышал, мне на ушко сказали люди в правительстве)), что хотибу предложил дежурить на балконе ночью и смотреть за летающ.обьектами, которые приближаются к железки у его дома. Надо быть таким дя...ом, что бы купить кв. у полотна)) хотиб все лакомые места занимает
Foreign Affairs: Цена российской победы. Почему позволить Путину победить обойдется Америке дороже, чем поддержка Украины.
Автор статьи — старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Элейн Маккаскер. С 2019 по 2020 год она занимала должность заместителя, а затем исполняющего обязанности заместителя министра обороны (финансового контролера) Пентагона.
Чтобы выяснить, сколько денег экономит Вашингтону поддержка Киева мы с коллегами из Американского института предпринимательства подсчитали, с какими расходами столкнутся США, если Россия победит Украину, а затем разместит войска вдоль границы НАТО. Доклад будет опубликован в январе.
По нашим расчетам, поражение Украины потребует от США в ближайшие 5 лет потратить на оборону на 808 миллиардов долларов больше, чем заложено в бюджет. С 2022 года Конгресс выделил Министерству обороны 112 миллиардов долларов на помощь Киеву.
Без поддержки США Россия продвинется вперед в 2025 году, когда у Киева закончится оружие. К 2026 году Украина лишится эффективной противовоздушной обороны, что позволит России проводить постоянные масштабные бомбардировки военной и гражданской инфраструктуры.
▪️Столкнувшись с таким натиском, вооруженные силы Украины будут доблестно сражаться, но у них будет мало надежды выстоять. Армия страны, скорее всего, потерпит крах к концу того же года, что позволит России захватить Киев, а затем дойти до границы с НАТО. Москва, другими словами, одержит безоговорочную победу.
ЛАД написав:По нашему форуму судить не стоит. Слишком односторонний. О Зе спорить не буду, но мне кажется, что он готов к уступкам, правда, не де-юре, а только де-факто. Основная проблема для него - гарантии после мира/перемирия.
А по-моєму стоит. Пересічні дуже слабо вникають в ці питання. Максимум на що здатний пересічний - це послухати Портнікова/Арестовича. Пересічні набагато більше переймаються щоб його особисто не мобілізували ніж глобальними питаннями і це в принципі нормально. А жінки це про емоції, а не про логіку. Однобокий в яку сторону по-вашому? Я не бачу однобокості. Про Зе і для чого йому НАТО - я писав, не буду повторятись.
1. За перше відео - мені душу рве, так як я колишній "торгаш" і теж майже постійно таку картину бачив у своєму ряду на базарі! Але ж то ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ РИНОК!!! 2. І за друге відео - мені душу рве! Що, невже, влада не бачить? Бачить! А чого це не присіче? Це ж НЕ ефективно так мобілізувати/пакувати в бусік!!! Вже краще стати під атб після 17:00
Успіх написав:Це ж НЕ ефективно так мобілізувати/пакувати в бусік!!! Вже краще стати під атб після 17:00
не мобилизовывают возле атб, сильпо, эпицентра. Думаю есть некий договорняк, птамуш если туда перестанут ходить этим конторам наступит гаплык. А рынки наоборот власть стремится закрыть, не в одном городе такое слышал, потому что земля под ними золотая. Чаще всего они горят, как сгорел слаянский в днепре и недавно рынок возле метро гер.Днепра.
Так на его месте построили новій базар під новою назвою
Hotab написав:Тогда у меня для тебя плохие новости. Но хоть серу вымили
Лучше с серой в ушах, чем дя..ом жить. А то наш герой летун оказался обычным прапорщиком с метлой в руках. Африка у него - дачный участок и там он пишет свою херню..)) Обычный пи..бол КЕША на ветке..((
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 13 гру, 2024 20:27, всього редагувалось 1 раз.