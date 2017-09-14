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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1131511316113171131811319>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 19:25

росія може вдарити «Орєшніком» по Україні вже цими вихідними – FT

Про це повідомило видання Financial Times із посиланням на одного з представників Ради нацбезпеки США.

https://mind.ua/news/20282629-rosiya-mo ... hidnimi-ft

По идеи должны точно завтра узнать. пуйло обещал предупредить за 48 часов куда она полетит.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 19:30

  Hotab написав:Игорь Алексеевич


Хотя его повысили в должности и он теперь стоит на воротах КПП. Главный открывальщик))


ІА тепер може зайняти вакантну і буде ввечері курАчка пахавать))

Так ты на двух работах сейчас пашешь, что бы донатить. Слышал, мне на ушко сказали люди в правительстве)), что хотибу предложил дежурить на балконе ночью и смотреть за летающ.обьектами, которые приближаются к железки у его дома. :P
Надо быть таким дя...ом, что бы купить кв. у полотна))
хотиб все лакомые места занимает :shock:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 19:49

Foreign Affairs: Цена российской победы. Почему позволить Путину победить обойдется Америке дороже, чем поддержка Украины.

Автор статьи — старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Элейн Маккаскер. С 2019 по 2020 год она занимала должность заместителя, а затем исполняющего обязанности заместителя министра обороны (финансового контролера) Пентагона.

Чтобы выяснить, сколько денег экономит Вашингтону поддержка Киева мы с коллегами из Американского института предпринимательства подсчитали, с какими расходами столкнутся США, если Россия победит Украину, а затем разместит войска вдоль границы НАТО. Доклад будет опубликован в январе.

По нашим расчетам, поражение Украины потребует от США в ближайшие 5 лет потратить на оборону на 808 миллиардов долларов больше, чем заложено в бюджет. С 2022 года Конгресс выделил Министерству обороны 112 миллиардов долларов на помощь Киеву.

Без поддержки США Россия продвинется вперед в 2025 году, когда у Киева закончится оружие. К 2026 году Украина лишится эффективной противовоздушной обороны, что позволит России проводить постоянные масштабные бомбардировки военной и гражданской инфраструктуры.

▪️Столкнувшись с таким натиском, вооруженные силы Украины будут доблестно сражаться, но у них будет мало надежды выстоять. Армия страны, скорее всего, потерпит крах к концу того же года, что позволит России захватить Киев, а затем дойти до границы с НАТО. Москва, другими словами, одержит безоговорочную победу.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 19:49

Игорь Алексеевич

Слышал, мне на ушко сказали



А это было похоже на журчание и бульканье? :D
Тогда у меня для тебя плохие новости. Но хоть серу вымили :P


в правительстве


Точно генерал СВР!! Виталя, ты ему орфографию исправляешь? У тебя-бунтаря хоть на объяснительных орфография натаскалась, ІА до школы не доходил, сворачивал на жд-колею))
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 13 гру, 2024 19:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 19:51

  ЛАД написав:По нашему форуму судить не стоит. Слишком односторонний.
О Зе спорить не буду, но мне кажется, что он готов к уступкам, правда, не де-юре, а только де-факто. Основная проблема для него - гарантии после мира/перемирия.

А по-моєму стоит. Пересічні дуже слабо вникають в ці питання. Максимум на що здатний пересічний - це послухати Портнікова/Арестовича. Пересічні набагато більше переймаються щоб його особисто не мобілізували ніж глобальними питаннями і це в принципі нормально. А жінки це про емоції, а не про логіку.
Однобокий в яку сторону по-вашому? Я не бачу однобокості.
Про Зе і для чого йому НАТО - я писав, не буду повторятись.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 19:57

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив про готовність направити свої війська в Україну, якщо угода про завершення війни передбачатиме створення контрольованої лінії розмежування.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 20:10

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:Покупать вещи в Хмельницком больше некому.
(видео по ссылке)
https://t.me/kindzadza_ua/12304
там же на канале
https://t.me/kindzadza_ua/12298

1. За перше відео - мені душу рве, так як я колишній "торгаш" і теж майже постійно таку картину бачив у своєму ряду на базарі!
Але ж то ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ РИНОК!!! :shock:
2. І за друге відео - мені душу рве!
Що, невже, влада не бачить?
Бачить!
А чого це не присіче?
Це ж НЕ ефективно так мобілізувати/пакувати в бусік!!!
Вже краще стати під атб після 17:00 :mrgreen:


Тому - як так?©

Тому що така влада наразі , і на протязі з дня незалежності
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 20:15

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Це ж НЕ ефективно так мобілізувати/пакувати в бусік!!!
Вже краще стати під атб після 17:00
не мобилизовывают возле атб, сильпо, эпицентра. Думаю есть некий договорняк, птамуш если туда перестанут ходить этим конторам наступит гаплык. А рынки наоборот власть стремится закрыть, не в одном городе такое слышал, потому что земля под ними золотая. Чаще всего они горят, как сгорел слаянский в днепре и недавно рынок возле метро гер.Днепра.

Так на его месте построили новій базар під новою назвою
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 20:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Тогда у меня для тебя плохие новости. Но хоть серу вымили
Лучше с серой в ушах, чем дя..ом жить. А то наш герой летун оказался обычным прапорщиком с метлой в руках. Африка у него - дачный участок и там он пишет свою херню..))
Обычный пи..бол КЕША на ветке..((
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 13 гру, 2024 20:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 20:23

  prodigy написав:
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив про готовність направити свої війська в Україну, якщо угода про завершення війни передбачатиме створення контрольованої лінії розмежування.

Заявить то заявил но , не он принимает решение о реальной отправке военнослужащих...
вилами по воді
Vadim_
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