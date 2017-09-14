Foreign Affairs: Цена российской победы. Почему позволить Путину победить обойдется Америке дороже, чем поддержка Украины.



Автор статьи — старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Элейн Маккаскер. С 2019 по 2020 год она занимала должность заместителя, а затем исполняющего обязанности заместителя министра обороны (финансового контролера) Пентагона.



Чтобы выяснить, сколько денег экономит Вашингтону поддержка Киева мы с коллегами из Американского института предпринимательства подсчитали, с какими расходами столкнутся США, если Россия победит Украину, а затем разместит войска вдоль границы НАТО. Доклад будет опубликован в январе.



По нашим расчетам, поражение Украины потребует от США в ближайшие 5 лет потратить на оборону на 808 миллиардов долларов больше, чем заложено в бюджет. С 2022 года Конгресс выделил Министерству обороны 112 миллиардов долларов на помощь Киеву.



Без поддержки США Россия продвинется вперед в 2025 году, когда у Киева закончится оружие. К 2026 году Украина лишится эффективной противовоздушной обороны, что позволит России проводить постоянные масштабные бомбардировки военной и гражданской инфраструктуры.



▪️Столкнувшись с таким натиском, вооруженные силы Украины будут доблестно сражаться, но у них будет мало надежды выстоять. Армия страны, скорее всего, потерпит крах к концу того же года, что позволит России захватить Киев, а затем дойти до границы с НАТО. Москва, другими словами, одержит безоговорочную победу.

