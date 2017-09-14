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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11316113171131811319>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 20:24

Матриця/ілюзія))

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Але це не точно©
Дружина каже, що біля епіку і біля ТЦ періодично(переважно на вихідних) пасеться тцк.
с июля по октябрь раз в 2-3 дня был в эпицентре ни разу тцк не видел, военные на кассе были и довольно часто. в качестве покупателей.

От де, де ті "сусліки" ховаються?

Коли поїхав у відпустку, то доводилось декілька разів в ТЦК заходити... - то і там їх не густо було :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 20:29

За крок до перевороту думок©

Так багато країн, після "мирної угоди" хочуть відправити свої війська до нас, щоб "охороняти" лінію розмежування...

Виходить, ВСІ такі хер-ої, але лише мирного часу?!

Де, де смайлик, що спльовує?🤮
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 20:35

Игорь Алексеевич

Лучше с серой в ушах


Лучче)
Але тобі вимили золотим дощем)) :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 20:36

  Успіх написав:Так багато країн, після "мирної угоди" хочуть відправити свої війська до нас, щоб "охороняти" лінію розмежування...

Виходить, ВСІ такі хер-ої, але лише мирного часу?!

Де, де смайлик, що спльовує?🤮

если конфликт часть противостояния китая и сша то что там заявил итальянский премьер - пук в воду. А оно на то похоже. путин дурачок готов спустить хулиарды на войну, а европа и сша не готовы. Окончательно все прояснится когда на рф закончатся деньги, либо конец войне либо китай подкинет. Не зря туда постоянно ездят на поклон. Готовят морально свой народ к переходу на юань и иероглифы. Следующий президент рф будет узкоглазый.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 13 гру, 2024 20:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 20:39

  Hotab написав:Игорь Алексеевич

Лучше с серой в ушах


Лучче)
Але тобі вимили золотим дощем)) :lol:

Хотиб - дя..ел на ветке. :shock:
Прослужил прапором наш вояка летун :P
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 13 гру, 2024 20:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 20:41

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Так багато країн, після "мирної угоди" хочуть відправити свої війська до нас, щоб "охороняти" лінію розмежування...

Виходить, ВСІ такі хер-ої, але лише мирного часу?!

Де, де смайлик, що спльовує?🤮

если конфликт часть противостояния китая и сша то чтоитам заявил итальянский премьер - пук в воду. А оно на то похоже. путин дурачок готов спустить хулиарды на войну, а европа и сша не готовы. Окончательно все прояснится когда на рф закончатся деньги, либо конец войне либо китай подкинет. Не зря туда постоянно ездят на поклон.
Вони готові витрачати на війну лише українські життя сотні тисяч людей!
Вже, навіть, і молодими готові жертвувати... але не своїми, а нашими хлопцями!

Тому, я ще раз кажу - де, де плять смайлик, що спльовує?🤮🤮🤮
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 20:43

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:По нашему форуму судить не стоит. Слишком односторонний.
О Зе спорить не буду, но мне кажется, что он готов к уступкам, правда, не де-юре, а только де-факто. Основная проблема для него - гарантии после мира/перемирия.

А по-моєму стоит. Пересічні дуже слабо вникають в ці питання. Максимум на що здатний пересічний - це послухати Портнікова/Арестовича. Пересічні набагато більше переймаються щоб його особисто не мобілізували ніж глобальними питаннями і це в принципі нормально. А жінки це про емоції, а не про логіку.
Однобокий в яку сторону по-вашому? Я не бачу однобокості.
Про Зе і для чого йому НАТО - я писав, не буду повторятись.

Пересічні бувають різні.
"Верхнее" образование не обязательно сочетается с высоким интеллектом, культурой и широтой взглядов/мышления.
Об однобокости говорит, например, голосовалка 2019 к выборам президента. Результаты коренным образом отличались от реальных. Не назову какими-то плохими словами выбиравших Порошенко, но получается, что нельзя судить о мнении общества по господствующим взглядам на форуме. Так же и по многим другим вопросам. Форум давно не является срезом общества. Очень многие толковые люди ушли с форума.
Очень многие оставшиеся не хотят обсуждать мысли, мнения и события, а больше личности форумчан. Раньше (довольно давно) по настроениям форума можно было с достаточной точностью судить о настроениях в обществе. Это было интереснее.
Почему так получилось у меня есть предположения, но доказать правоту не смогу, поэтому и высказывать не буду.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 13 гру, 2024 20:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 20:45

  Успіх написав:Вони готові витрачати на війну лише українські життя сотні тисяч людей!
ну постой, это ж не их война. если бы пут напал на польшу, а воевали украинцы, тогда можно было бы что то предъявлять. А мирового полицейского готового вмешаться в любой конфликт больше нет. хз почему но сша отказались от этой роли.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 13 гру, 2024 20:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 20:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Виходить, ВСІ такі хер-ої, але лише мирного часу?!

У них цели не в охране, а в деребане после войны. Деребан начнётся за столом переговоров. Венгры, Словаки, Поляки, Румыны - все пушистые были в 21году, а в 25году увидим их совершенно др. Хотя многие в сундуках держат давно их паспорта.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 13 гру, 2024 20:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 20:46

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Але це не точно©
Дружина каже, що біля епіку і біля ТЦ періодично(переважно на вихідних) пасеться тцк.
с июля по октябрь раз в 2-3 дня был в эпицентре ни разу тцк не видел, военные на кассе были и довольно часто. в качестве покупателей.

От де, де ті "сусліки" ховаються?

Коли поїхав у відпустку, то доводилось декілька разів в ТЦК заходити... - то і там їх не густо було :mrgreen:

Працюють "на землі" , на завданні -бусифікація

п.с. я у 2021 проходив ВЛК у ТЦК , мені чомусь не запронували на контракт
а тепер я придатний так як була недоповістка по місту реєстрації
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