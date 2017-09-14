От де, де ті "сусліки" ховаються?
Коли поїхав у відпустку, то доводилось декілька разів в ТЦК заходити... - то і там їх не густо було
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Додано: П'ят 13 гру, 2024 20:24
Матриця/ілюзія))
От де, де ті "сусліки" ховаються?
Коли поїхав у відпустку, то доводилось декілька разів в ТЦК заходити... - то і там їх не густо було
Додано: П'ят 13 гру, 2024 20:29
За крок до перевороту думок©
Так багато країн, після "мирної угоди" хочуть відправити свої війська до нас, щоб "охороняти" лінію розмежування...
Виходить, ВСІ такі хер-ої, але лише мирного часу?!
Де, де смайлик, що спльовує?🤮
Додано: П'ят 13 гру, 2024 20:35
Игорь Алексеевич
Лучче)
Але тобі вимили золотим дощем))
Додано: П'ят 13 гру, 2024 20:36
если конфликт часть противостояния китая и сша то что там заявил итальянский премьер - пук в воду. А оно на то похоже. путин дурачок готов спустить хулиарды на войну, а европа и сша не готовы. Окончательно все прояснится когда на рф закончатся деньги, либо конец войне либо китай подкинет. Не зря туда постоянно ездят на поклон. Готовят морально свой народ к переходу на юань и иероглифы. Следующий президент рф будет узкоглазый.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 13 гру, 2024 20:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 13 гру, 2024 20:39
Хотиб - дя..ел на ветке.
Прослужил прапором наш вояка летун
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 13 гру, 2024 20:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 13 гру, 2024 20:41
Вони готові витрачати на війну лише українські життя сотні тисяч людей!
Вже, навіть, і молодими готові жертвувати... але не своїми, а нашими хлопцями!
Тому, я ще раз кажу - де, де плять смайлик, що спльовує?🤮🤮🤮
Додано: П'ят 13 гру, 2024 20:43
Пересічні бувають різні.
"Верхнее" образование не обязательно сочетается с высоким интеллектом, культурой и широтой взглядов/мышления.
Об однобокости говорит, например, голосовалка 2019 к выборам президента. Результаты коренным образом отличались от реальных. Не назову какими-то плохими словами выбиравших Порошенко, но получается, что нельзя судить о мнении общества по господствующим взглядам на форуме. Так же и по многим другим вопросам. Форум давно не является срезом общества. Очень многие толковые люди ушли с форума.
Очень многие оставшиеся не хотят обсуждать мысли, мнения и события, а больше личности форумчан. Раньше (довольно давно) по настроениям форума можно было с достаточной точностью судить о настроениях в обществе. Это было интереснее.
Почему так получилось у меня есть предположения, но доказать правоту не смогу, поэтому и высказывать не буду.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 13 гру, 2024 20:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 13 гру, 2024 20:45
ну постой, это ж не их война. если бы пут напал на польшу, а воевали украинцы, тогда можно было бы что то предъявлять. А мирового полицейского готового вмешаться в любой конфликт больше нет. хз почему но сша отказались от этой роли.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 13 гру, 2024 20:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 13 гру, 2024 20:46
Re: Напад росії і білорусі на Україну
У них цели не в охране, а в деребане после войны. Деребан начнётся за столом переговоров. Венгры, Словаки, Поляки, Румыны - все пушистые были в 21году, а в 25году увидим их совершенно др. Хотя многие в сундуках держат давно их паспорта.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 13 гру, 2024 20:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 13 гру, 2024 20:46
Працюють "на землі" , на завданні -бусифікація
п.с. я у 2021 проходив ВЛК у ТЦК , мені чомусь не запронували на контракт
а тепер я придатний так як була недоповістка по місту реєстрації
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