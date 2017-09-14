Додано: П'ят 13 гру, 2024 20:43

andrijk777 написав: ЛАД написав: По нашему форуму судить не стоит. Слишком односторонний.

О Зе спорить не буду, но мне кажется, что он готов к уступкам, правда, не де-юре, а только де-факто. Основная проблема для него - гарантии после мира/перемирия. По нашему форуму судить не стоит. Слишком односторонний.О Зе спорить не буду, но мне кажется, что он готов к уступкам, правда, не де-юре, а только де-факто. Основная проблема для него - гарантии после мира/перемирия.

А по-моєму стоит. Пересічні дуже слабо вникають в ці питання. Максимум на що здатний пересічний - це послухати Портнікова/Арестовича. Пересічні набагато більше переймаються щоб його особисто не мобілізували ніж глобальними питаннями і це в принципі нормально. А жінки це про емоції, а не про логіку.

Однобокий в яку сторону по-вашому? Я не бачу однобокості.

Про Зе і для чого йому НАТО - я писав, не буду повторятись. А по-моєму стоит. Пересічні дуже слабо вникають в ці питання. Максимум на що здатний пересічний - це послухати Портнікова/Арестовича. Пересічні набагато більше переймаються щоб його особисто не мобілізували ніж глобальними питаннями і це в принципі нормально. А жінки це про емоції, а не про логіку.Однобокий в яку сторону по-вашому? Я не бачу однобокості.Про Зе і для чого йому НАТО - я писав, не буду повторятись.

Пересічні бувають різні."Верхнее" образование не обязательно сочетается с высоким интеллектом, культурой и широтой взглядов/мышления.Об однобокости говорит, например, голосовалка 2019 к выборам президента. Результаты коренным образом отличались от реальных. Не назову какими-то плохими словами выбиравших Порошенко, но получается, что нельзя судить о мнении общества по господствующим взглядам на форуме. Так же и по многим другим вопросам. Форум давно не является срезом общества. Очень многие толковые люди ушли с форума.Очень многие оставшиеся не хотят обсуждать мысли, мнения и события, а больше личности форумчан. Раньше (довольно давно) по настроениям форума можно было с достаточной точностью судить о настроениях в обществе. Это было интереснее.Почему так получилось у меня есть предположения, но доказать правоту не смогу, поэтому и высказывать не буду.