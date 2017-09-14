|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 13 гру, 2024 20:51
Игорь Алексеевич написав:
Запорожье метал. центр Украины и есть Днепрогес. Если бахнут ещё и его, то пипец всему югу Украины. Жить людям без питьевой воду - можно дальше и не бомбить Херсон, Николаев, Запорожье, Одесса. Плюс К.Рог, Никополь, Марганец и т.д села и посёлки вниз по течению - вся жизнь остановится в этих городах.
В Запорі вже зникла помаранчева річка?
Мабуть для москалів це відкриття, але у перелічених вище міст питна вода не з Дніпра. Але знаток передачі "Що? Де? Коли?" продовжує писать усіляку муйню, в якій сам повний нуль.
-
Water
-
-
- Повідомлень: 2683
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 13 гру, 2024 20:52
Успіх написав:
Так багато країн, після "мирної угоди" хочуть відправити свої війська до нас, щоб "охороняти" лінію розмежування...
Виходить, ВСІ такі хер-ої, але лише мирного часу?!
Де, де смайлик, що спльовує?🤮
Не питайте иллюзий.
Хотят больше на словах.
Если дядя Сэм своих не пошлёт да ножкой не топнет, очень вряд ли мы их здесь увидим даже после войны.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 31831
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: П'ят 13 гру, 2024 20:52
Успіх написав:
Так багато країн, після "мирної угоди" хочуть відправити свої війська до нас, щоб "охороняти" лінію розмежування...
Виходить, ВСІ такі хер-ої, але лише мирного часу?!
Де, де смайлик, що спльовує?🤮
Поляки бояться навіть після мирної угоди направити військо до України, отакі борці , шо ще потрібно?, усі вони п ідо ри
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3358
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 606 раз.
- Подякували: 496 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 13 гру, 2024 20:54
Vadim_ написав:
Поляки бояться навіть після мирної угоди направити військо до України, отакі борці , шо ще потрібно?,
Бо поляки знають москалів і розуміють, що то тільки питання, коли доведеться з ними воювати на тій лінії.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 4330
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 747 раз.
- Подякували: 540 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 13 гру, 2024 20:55
Wirująświatła написав: Успіх написав:
Вони готові витрачати на війну лише українські життя сотні тисяч людей!
ну постой, это ж не их война. если бы пут напал на польшу, а воевали украинцы, тогда можно было бы что то предъявлять. А мирового полицейского готового вмешаться в любой конфликт больше нет. хз почему но сша отказались от этой роли
.
Ну от і я про те ж натякаю!
Як так?©
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 7267
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 236 раз.
- Подякували: 957 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
8
1
3
Додано: П'ят 13 гру, 2024 20:55
Дюрі-бачі написав: Vadim_ написав:
Поляки бояться навіть після мирної угоди направити військо до України, отакі борці , шо ще потрібно?,
Бо поляки знають москалів і розуміють, що то тільки питання, коли доведеться з ними воювати на тій лінії.
А ната?
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3358
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 606 раз.
- Подякували: 496 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 13 гру, 2024 20:57
Vadim_ написав:
А ната?
А НАТО 99%, що не буде, якщо наш преЗЕдент і далі буде страдати дурньою і надалі.
Мені дуже сумно, шо Палестинці змогли переконати світ зупинити жидів, а ми - не можемо.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 4330
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 747 раз.
- Подякували: 540 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 13 гру, 2024 21:05
Це вам так Bloomberg написав? У вас є підписка і можете показать оригінал статті? А якщо у тій статті мова йде про щось інше, а не та тіпа цитата з якогось москальського сайту?
-
Water
-
-
- Повідомлень: 2683
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 13 гру, 2024 21:06
Vadim_ написав:
..........
Поляки бояться навіть після мирної угоди направити військо до України, отакі борці , шо ще потрібно?, усі вони п ідо ри
Они не "п ідо ри". Просто своя рубашка ближе к телу.
Мы в 2008 открыли второй фронт или послали войска в Грузию?
А поляки рады, что Путин полез на Украину, а не взялся отвоёвывать "исконно русскую" Варшаву и "восстанавливать" там "порядок", как делал ещё 130 лет назад Суворов при взятии Праги.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 31831
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|24
|77329
|
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
|
|1493
|248134
|
|
|6076
|886290
|
|