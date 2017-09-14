RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11316113171131811319

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 20:51

  Игорь Алексеевич написав:Запорожье метал. центр Украины и есть Днепрогес. Если бахнут ещё и его, то пипец всему югу Украины. Жить людям без питьевой воду - можно дальше и не бомбить Херсон, Николаев, Запорожье, Одесса. Плюс К.Рог, Никополь, Марганец и т.д села и посёлки вниз по течению - вся жизнь остановится в этих городах.

В Запорі вже зникла помаранчева річка?
Мабуть для москалів це відкриття, але у перелічених вище міст питна вода не з Дніпра. Але знаток передачі "Що? Де? Коли?" продовжує писать усіляку муйню, в якій сам повний нуль.
Water
 
Повідомлень: 2683
З нами з: 06.03.12
Подякував: 61 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 20:52

  Успіх написав:Так багато країн, після "мирної угоди" хочуть відправити свої війська до нас, щоб "охороняти" лінію розмежування...

Виходить, ВСІ такі хер-ої, але лише мирного часу?!

Де, де смайлик, що спльовує?🤮

Не питайте иллюзий.
Хотят больше на словах.
Если дядя Сэм своих не пошлёт да ножкой не топнет, очень вряд ли мы их здесь увидим даже после войны.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31831
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 20:52

  Успіх написав:Так багато країн, після "мирної угоди" хочуть відправити свої війська до нас, щоб "охороняти" лінію розмежування...

Виходить, ВСІ такі хер-ої, але лише мирного часу?!

Де, де смайлик, що спльовує?🤮

Поляки бояться навіть після мирної угоди направити військо до України, отакі борці , шо ще потрібно?, усі вони п ідо ри :(
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3358
З нами з: 23.05.14
Подякував: 606 раз.
Подякували: 496 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 20:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Vadim_ написав:Поляки бояться навіть після мирної угоди направити військо до України, отакі борці , шо ще потрібно?,

Бо поляки знають москалів і розуміють, що то тільки питання, коли доведеться з ними воювати на тій лінії.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4330
З нами з: 29.07.22
Подякував: 747 раз.
Подякували: 540 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 20:55

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Вони готові витрачати на війну лише українські життя сотні тисяч людей!
ну постой, это ж не их война. если бы пут напал на польшу, а воевали украинцы, тогда можно было бы что то предъявлять. А мирового полицейского готового вмешаться в любой конфликт больше нет. хз почему но сша отказались от этой роли.
Ну от і я про те ж натякаю!

Як так?©
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7267
З нами з: 18.03.21
Подякував: 236 раз.
Подякували: 957 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 20:55

  Дюрі-бачі написав:
  Vadim_ написав:Поляки бояться навіть після мирної угоди направити військо до України, отакі борці , шо ще потрібно?,

Бо поляки знають москалів і розуміють, що то тільки питання, коли доведеться з ними воювати на тій лінії.

А ната?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3358
З нами з: 23.05.14
Подякував: 606 раз.
Подякували: 496 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 20:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Vadim_ написав:А ната?

А НАТО 99%, що не буде, якщо наш преЗЕдент і далі буде страдати дурньою і надалі.
Мені дуже сумно, шо Палестинці змогли переконати світ зупинити жидів, а ми - не можемо.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4330
З нами з: 29.07.22
Подякував: 747 раз.
Подякували: 540 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 21:05

  ЛАД написав:
Производство стали на Украине
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-12-12/ukrainian-steelmaker-halts-operation-at-coal-mine-in-donetsk

Це вам так Bloomberg написав? У вас є підписка і можете показать оригінал статті? А якщо у тій статті мова йде про щось інше, а не та тіпа цитата з якогось москальського сайту?
Water
 
Повідомлень: 2683
З нами з: 06.03.12
Подякував: 61 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 21:06

  Vadim_ написав:..........
Поляки бояться навіть після мирної угоди направити військо до України, отакі борці , шо ще потрібно?, усі вони п ідо ри :(

Они не "п ідо ри". Просто своя рубашка ближе к телу.
Мы в 2008 открыли второй фронт или послали войска в Грузию?
А поляки рады, что Путин полез на Украину, а не взялся отвоёвывать "исконно русскую" Варшаву и "восстанавливать" там "порядок", как делал ещё 130 лет назад Суворов при взятии Праги.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31831
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 11316113171131811319
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kyk і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
24 77329
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 248134
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 886290
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.