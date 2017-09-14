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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1131411315113161131711318>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 20:45

  Успіх написав:Вони готові витрачати на війну лише українські життя сотні тисяч людей!
ну постой, это ж не их война. если бы пут напал на польшу, а воевали украинцы, тогда можно было бы что то предъявлять. А мирового полицейского готового вмешаться в любой конфликт больше нет. хз почему но сша отказались от этой роли.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 13 гру, 2024 20:47, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 20:46

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Але це не точно©
Дружина каже, що біля епіку і біля ТЦ періодично(переважно на вихідних) пасеться тцк.
с июля по октябрь раз в 2-3 дня был в эпицентре ни разу тцк не видел, военные на кассе были и довольно часто. в качестве покупателей.

От де, де ті "сусліки" ховаються?

Коли поїхав у відпустку, то доводилось декілька разів в ТЦК заходити... - то і там їх не густо було :mrgreen:

Працюють "на землі" , на завданні -бусифікація

п.с. я у 2021 проходив ВЛК у ТЦК , мені чомусь не запронували на контракт
а тепер я придатний так як була недоповістка по місту реєстрації
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 20:51

  Игорь Алексеевич написав:Запорожье метал. центр Украины и есть Днепрогес. Если бахнут ещё и его, то пипец всему югу Украины. Жить людям без питьевой воду - можно дальше и не бомбить Херсон, Николаев, Запорожье, Одесса. Плюс К.Рог, Никополь, Марганец и т.д села и посёлки вниз по течению - вся жизнь остановится в этих городах.

В Запорі вже зникла помаранчева річка?
Мабуть для москалів це відкриття, але у перелічених вище міст питна вода не з Дніпра. Але знаток передачі "Що? Де? Коли?" продовжує писать усіляку муйню, в якій сам повний нуль.
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 20:52

  Успіх написав:Так багато країн, після "мирної угоди" хочуть відправити свої війська до нас, щоб "охороняти" лінію розмежування...

Виходить, ВСІ такі хер-ої, але лише мирного часу?!

Де, де смайлик, що спльовує?🤮

Не питайте иллюзий.
Хотят больше на словах.
Если дядя Сэм своих не пошлёт да ножкой не топнет, очень вряд ли мы их здесь увидим даже после войны.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 20:52

  Успіх написав:Так багато країн, після "мирної угоди" хочуть відправити свої війська до нас, щоб "охороняти" лінію розмежування...

Виходить, ВСІ такі хер-ої, але лише мирного часу?!

Де, де смайлик, що спльовує?🤮

Поляки бояться навіть після мирної угоди направити військо до України, отакі борці , шо ще потрібно?, усі вони п ідо ри :(
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 20:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Vadim_ написав:Поляки бояться навіть після мирної угоди направити військо до України, отакі борці , шо ще потрібно?,

Бо поляки знають москалів і розуміють, що то тільки питання, коли доведеться з ними воювати на тій лінії.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 20:55

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Вони готові витрачати на війну лише українські життя сотні тисяч людей!
ну постой, это ж не их война. если бы пут напал на польшу, а воевали украинцы, тогда можно было бы что то предъявлять. А мирового полицейского готового вмешаться в любой конфликт больше нет. хз почему но сша отказались от этой роли.
Ну от і я про те ж натякаю!

Як так?©
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 20:55

  Дюрі-бачі написав:
  Vadim_ написав:Поляки бояться навіть після мирної угоди направити військо до України, отакі борці , шо ще потрібно?,

Бо поляки знають москалів і розуміють, що то тільки питання, коли доведеться з ними воювати на тій лінії.

А ната?
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 21:05

  ЛАД написав:
Производство стали на Украине
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-12-12/ukrainian-steelmaker-halts-operation-at-coal-mine-in-donetsk

Це вам так Bloomberg написав? У вас є підписка і можете показать оригінал статті? А якщо у тій статті мова йде про щось інше, а не та тіпа цитата з якогось москальського сайту?
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 21:06

  Vadim_ написав:..........
Поляки бояться навіть після мирної угоди направити військо до України, отакі борці , шо ще потрібно?, усі вони п ідо ри :(

Они не "п ідо ри". Просто своя рубашка ближе к телу.
Мы в 2008 открыли второй фронт или послали войска в Грузию?
А поляки рады, что Путин полез на Украину, а не взялся отвоёвывать "исконно русскую" Варшаву и "восстанавливать" там "порядок", как делал ещё 130 лет назад Суворов при взятии Праги.
ЛАД
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