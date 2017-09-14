Успіх написав:

Wirująświatła написав: Успіх написав: Але це не точно©

Дружина каже, що біля епіку і біля ТЦ періодично(переважно на вихідних) пасеться тцк. Але це не точно©Дружина каже, що біля епіку і біля ТЦ періодично(переважно на вихідних) пасеться тцк. с июля по октябрь раз в 2-3 дня был в эпицентре ни разу тцк не видел, военные на кассе были и довольно часто. в качестве покупателей. , военные на кассе были и довольно часто. в качестве покупателей.

то і там їх не густо було

От де, де ті "сусліки" ховаються?Коли поїхав у відпустку, то доводилось декілька разів в ТЦК заходити... -