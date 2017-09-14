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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11315113161131711318>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 21:08

  _hunter написав:
  wild.tomcat написав:
  flyman написав:досі нема відповіді на запитання вітальєна:
якщо так багато медалістів та олімпістів, чому країна в такій жо..
ви якось вибірково читаєте форум. відповідь була, а саме - що крім "медалістів і олімпістів" є ще кратно (а швидше на порядок) більша частина тупих, лінивих і просто по..устів, яким "хтось все винен". тому і країна "в жопе". а ви за "медалістів і олімпістів" не переймайтеся, вони якось прилаштуються.
Но, казалось бы: 1+455 (или сколько их там?) + (остальное правительство) -- это далеко не "большая часть", а совсем наоборот? :roll:
Школа(інститут) вчить ВЧИТИСЬ і найкращим дає за це медальки....
ЖИТТЯ вчить приймати рішення і успішними також дає плюшки...
От і виходить
Ті хто вміють вчитись мають більші шанси навчитись приймати рішення.... алевсе як в школі
Кожен 100 в школі - медаліст
(в працездатному віці 18-60 є приблизно 25млн осіб, отже виходить що 250 000 медалістів)
Кожен сотий в житті - успішний...
( тих самих 250 000 успішних, з яких медалістів 25 000 )
Серед медалістів відсоток успішних -нехай кожен десятий....
Далі самі прикиньте скільки в абсолютних значеннях успішні+медаль школи і успішні без медалі школи...
При цьому кількість чиновників 200 000... а так як в чиновники йдуть не всі успішні.. то й якість керування так-собі, і це все наслідок того що якість вимог виборців до керівників ще гірша ніж якість прийнятих рішень)
Жоден керівник не може виконати вимогу- наведення абсолютної справедливості, викорінення корупції на 100% чи перетворення всього населення в багатих...
якщо процвітає побутова корупція, пянство і завищені очікування...
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 21:08

  Успіх написав:Ну от і я про те ж натякаю!
хз. теперь начнутся приходы к власти диктатур и войнушки по всему миру.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 21:09

  ЛАД написав:Пересічні бувають різні.
"Верхнее" образование не обязательно сочетается с высоким интеллектом, культурой и широтой взглядов/мышления.
Об однобокости говорит, например, голосовалка 2019 к выборам президента. Результаты коренным образом отличались от реальных. Не назову какими-то плохими словами выбиравших Порошенко, но получается, что нельзя судить о мнении общества по господствующим взглядам на форуме. Так же и по многим другим вопросам. Форум давно не является срезом общества. Очень многие толковые люди ушли с форума.
Очень многие оставшиеся не хотят обсуждать мысли, мнения и события, а больше личности форумчан. Раньше (довольно давно) по настроениям форума можно было с достаточной точностью судить о настроениях в обществе. Это было интереснее.
Почему так получилось у меня есть предположения, но доказать правоту не смогу, поэтому и высказывать не буду.


ви себе особисто до яких "очень многих" відносите? чи можливо яких "очень немногих" чи "не очень многих"? просто цікаво було б почути, а заодно аргументацію.
і якщо форум реально вже такий поганий і якісний зріз учасників, на вашу думку, такий собі булшит, навіщо ви себе мучите спілкуванням з тими, хто залишилися? вам це доставляє якесь задоволення?
і да, о "мнєнії обшества". ви ж в курсі про розклади по вікових групах серед проголосувавших в 19у і вік, умовний середній, присутніх на цьому форумі? що скажімо молодьож віком до 25р тут не сильно представлена, а можливо і майже взагалі не представлена. врахувавши це, я б не сказав, що є значна різниця між думкою "форуму" і думкою у такій же віковій групі виборців. а якщо ще й врахувати те, що переважна частина присутніх тут спроможні на шось більше, ніж просто на пиво з чіпсами після роботи, а інколи і замість роботи, то взагалі ніякої різниця немає.
Востаннє редагувалось wild.tomcat в П'ят 13 гру, 2024 21:38, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 21:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  wild.tomcat написав:навіщо ви себе мучите спілкуванням з тими, хто залишилися? вам це доставляє якесь задоволення?


розумію все, але це вже занадто

перебор
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 21:17

  Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Якщо ви чекаєте тут і зараз одкровень, як треба побороти корупцію і керувати державою - то це до таксистів
ну может когда станете готовы напишете. В мире нет НИИ как побороть коррупцию, значит рецепты есть и довольно не сложные.
Чомусь в світі корупцію ніхто до кінця так і не переміг.. , точно так само як не переміг злочинність...
От тільки в різних світах-різні ознаки корупційних (злочинних )дій...
І найдивніше те , що ЧИМ ВІЛЬНІШИЙ СВІТ(менше різних законів потрапивши під які отримуєш звинувачення в корупції) - тим менше корупціонерів.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 21:19

  Дюрі-бачі написав:Мені дуже сумно, шо Палестинці змогли переконати світ зупинити жидів, а ми - не можемо.


це що ? антисемітизм?

Іспа́нський со́ром
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 21:28

  budivelnik написав:
  Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Якщо ви чекаєте тут і зараз одкровень, як треба побороти корупцію і керувати державою - то це до таксистів
ну может когда станете готовы напишете. В мире нет НИИ как побороть коррупцию, значит рецепты есть и довольно не сложные.
Чомусь в світі корупцію ніхто до кінця так і не переміг.. , точно так само як не переміг злочинність...
От тільки в різних світах-різні ознаки корупційних (злочинних )дій...
І найдивніше те , що ЧИМ ВІЛЬНІШИЙ СВІТ(менше різних законів потрапивши під які отримуєш звинувачення в корупції) - тим менше корупціонерів.

Можете написать или позвонить в ОП , или подать в суд ...
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 21:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЗМІ: Закупівля снарядів на 23 млрд: ДПСУ заплатить на 4 мільярди більше, ніж їх могла придбати АОЗ

Міноборони спрямувало 23 млрд грн на закупівлю озброєння через ДПСУ у польської компанії, “бо вона запропонувала набагато солодшу ціну для розпилу”. Про це написав у Facebook журналіст-розслідувач Юрій Ніколов.

“Мені вдалось дізнатись потаєнний сенс чому уряд з подачі Умєрова розпорядився віддати 23 мільярди гривень прикордонникам для укладання контракту з польською «прокладкою». Бо вона запропонувала набагато солодшу ціну для розпилу. Поляки у комерційній пропозиції запропонували ДПСУ 100 тисяч снарядів 152 мм калібру по ціні близько 3800 євро. «Агенція оборонних закупівель» має пропозицію в районі 2900 євро. Тобто навіть якщо «рога і копита» поставлять нам ці снаряди, то ми їм заплатимо зайвих 90 мільйонів євро тільки на маржі. 90 мільйонів євро – це чотири мільярди гривень”, – заявив журналіст.

Він припустив, що “якщо про цей корупційний треш вже говорять всі, то Зеленський його не зупиняє, бо: (а) він в темі і в долі; (б) він справді не в курсі, бо це «боярє погані»; (в) ваш варіант”.

“Вибачте. Хороших новин нема. Але вони можуть бути. Для цього просто достатньо зупинити урядове рішення про 23 млрд (Шмигаль як підписав так і розбачить). Ну і посадити в тюрму воєнпрєдів і бракоробів, які на вимогу начальства допустили нестріляючі міни на фронт в масштабах 5+ мільярдів гривень”, – резюмує Ніколов
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 21:53

Два сценарії для України на 2025 рік

Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 21:57

в броварском тцк избили отказника
https://t.me/kindzadza_ua/12258 (3е видео)
а тут супермотивированный боец можно сразу в штурмовики
https://t.me/kindzadza_ua/12256
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 13 гру, 2024 22:04, всього редагувалось 4 разів.
Wirująświatła
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