flyman написав:досі нема відповіді на запитання вітальєна: якщо так багато медалістів та олімпістів, чому країна в такій жо..
ви якось вибірково читаєте форум. відповідь була, а саме - що крім "медалістів і олімпістів" є ще кратно (а швидше на порядок) більша частина тупих, лінивих і просто по..устів, яким "хтось все винен". тому і країна "в жопе". а ви за "медалістів і олімпістів" не переймайтеся, вони якось прилаштуються.
Но, казалось бы: 1+455 (или сколько их там?) + (остальное правительство) -- это далеко не "большая часть", а совсем наоборот?
Школа(інститут) вчить ВЧИТИСЬ і найкращим дає за це медальки.... ЖИТТЯ вчить приймати рішення і успішними також дає плюшки... От і виходить Ті хто вміють вчитись мають більші шанси навчитись приймати рішення.... алевсе як в школі Кожен 100 в школі - медаліст (в працездатному віці 18-60 є приблизно 25млн осіб, отже виходить що 250 000 медалістів) Кожен сотий в житті - успішний... ( тих самих 250 000 успішних, з яких медалістів 25 000 ) Серед медалістів відсоток успішних -нехай кожен десятий.... Далі самі прикиньте скільки в абсолютних значеннях успішні+медаль школи і успішні без медалі школи... При цьому кількість чиновників 200 000... а так як в чиновники йдуть не всі успішні.. то й якість керування так-собі, і це все наслідок того що якість вимог виборців до керівників ще гірша ніж якість прийнятих рішень) Жоден керівник не може виконати вимогу- наведення абсолютної справедливості, викорінення корупції на 100% чи перетворення всього населення в багатих... якщо процвітає побутова корупція, пянство і завищені очікування...
ЛАД написав:Пересічні бувають різні. "Верхнее" образование не обязательно сочетается с высоким интеллектом, культурой и широтой взглядов/мышления. Об однобокости говорит, например, голосовалка 2019 к выборам президента. Результаты коренным образом отличались от реальных. Не назову какими-то плохими словами выбиравших Порошенко, но получается, что нельзя судить о мнении общества по господствующим взглядам на форуме. Так же и по многим другим вопросам. Форум давно не является срезом общества. Очень многие толковые люди ушли с форума. Очень многие оставшиеся не хотят обсуждать мысли, мнения и события, а больше личности форумчан. Раньше (довольно давно) по настроениям форума можно было с достаточной точностью судить о настроениях в обществе. Это было интереснее. Почему так получилось у меня есть предположения, но доказать правоту не смогу, поэтому и высказывать не буду.
ви себе особисто до яких "очень многих" відносите? чи можливо яких "очень немногих" чи "не очень многих"? просто цікаво було б почути, а заодно аргументацію. і якщо форум реально вже такий поганий і якісний зріз учасників, на вашу думку, такий собі булшит, навіщо ви себе мучите спілкуванням з тими, хто залишилися? вам це доставляє якесь задоволення? і да, о "мнєнії обшества". ви ж в курсі про розклади по вікових групах серед проголосувавших в 19у і вік, умовний середній, присутніх на цьому форумі? що скажімо молодьож віком до 25р тут не сильно представлена, а можливо і майже взагалі не представлена. врахувавши це, я б не сказав, що є значна різниця між думкою "форуму" і думкою у такій же віковій групі виборців. а якщо ще й врахувати те, що переважна частина присутніх тут спроможні на шось більше, ніж просто на пиво з чіпсами після роботи, а інколи і замість роботи, то взагалі ніякої різниця немає.
Востаннє редагувалось wild.tomcat в П'ят 13 гру, 2024 21:38, всього редагувалось 2 разів.
Faceless написав:Якщо ви чекаєте тут і зараз одкровень, як треба побороти корупцію і керувати державою - то це до таксистів
ну может когда станете готовы напишете. В мире нет НИИ как побороть коррупцию, значит рецепты есть и довольно не сложные.
Чомусь в світі корупцію ніхто до кінця так і не переміг.. , точно так само як не переміг злочинність... От тільки в різних світах-різні ознаки корупційних (злочинних )дій... І найдивніше те , що ЧИМ ВІЛЬНІШИЙ СВІТ(менше різних законів потрапивши під які отримуєш звинувачення в корупції) - тим менше корупціонерів.
Faceless написав:Якщо ви чекаєте тут і зараз одкровень, як треба побороти корупцію і керувати державою - то це до таксистів
ну может когда станете готовы напишете. В мире нет НИИ как побороть коррупцию, значит рецепты есть и довольно не сложные.
Чомусь в світі корупцію ніхто до кінця так і не переміг.. , точно так само як не переміг злочинність... От тільки в різних світах-різні ознаки корупційних (злочинних )дій... І найдивніше те , що ЧИМ ВІЛЬНІШИЙ СВІТ(менше різних законів потрапивши під які отримуєш звинувачення в корупції) - тим менше корупціонерів.
Можете написать или позвонить в ОП , или подать в суд ...
ЗМІ: Закупівля снарядів на 23 млрд: ДПСУ заплатить на 4 мільярди більше, ніж їх могла придбати АОЗ
Міноборони спрямувало 23 млрд грн на закупівлю озброєння через ДПСУ у польської компанії, “бо вона запропонувала набагато солодшу ціну для розпилу”. Про це написав у Facebook журналіст-розслідувач Юрій Ніколов.
“Мені вдалось дізнатись потаєнний сенс чому уряд з подачі Умєрова розпорядився віддати 23 мільярди гривень прикордонникам для укладання контракту з польською «прокладкою». Бо вона запропонувала набагато солодшу ціну для розпилу. Поляки у комерційній пропозиції запропонували ДПСУ 100 тисяч снарядів 152 мм калібру по ціні близько 3800 євро. «Агенція оборонних закупівель» має пропозицію в районі 2900 євро. Тобто навіть якщо «рога і копита» поставлять нам ці снаряди, то ми їм заплатимо зайвих 90 мільйонів євро тільки на маржі. 90 мільйонів євро – це чотири мільярди гривень”, – заявив журналіст.
Він припустив, що “якщо про цей корупційний треш вже говорять всі, то Зеленський його не зупиняє, бо: (а) він в темі і в долі; (б) він справді не в курсі, бо це «боярє погані»; (в) ваш варіант”.
“Вибачте. Хороших новин нема. Але вони можуть бути. Для цього просто достатньо зупинити урядове рішення про 23 млрд (Шмигаль як підписав так і розбачить). Ну і посадити в тюрму воєнпрєдів і бракоробів, які на вимогу начальства допустили нестріляючі міни на фронт в масштабах 5+ мільярдів гривень”, – резюмує Ніколов