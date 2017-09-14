Додано: П'ят 13 гру, 2024 21:43

ЗМІ: Закупівля снарядів на 23 млрд: ДПСУ заплатить на 4 мільярди більше, ніж їх могла придбати АОЗ



Міноборони спрямувало 23 млрд грн на закупівлю озброєння через ДПСУ у польської компанії, “бо вона запропонувала набагато солодшу ціну для розпилу”. Про це написав у Facebook журналіст-розслідувач Юрій Ніколов.



“Мені вдалось дізнатись потаєнний сенс чому уряд з подачі Умєрова розпорядився віддати 23 мільярди гривень прикордонникам для укладання контракту з польською «прокладкою». Бо вона запропонувала набагато солодшу ціну для розпилу. Поляки у комерційній пропозиції запропонували ДПСУ 100 тисяч снарядів 152 мм калібру по ціні близько 3800 євро. «Агенція оборонних закупівель» має пропозицію в районі 2900 євро. Тобто навіть якщо «рога і копита» поставлять нам ці снаряди, то ми їм заплатимо зайвих 90 мільйонів євро тільки на маржі. 90 мільйонів євро – це чотири мільярди гривень”, – заявив журналіст.



Він припустив, що “якщо про цей корупційний треш вже говорять всі, то Зеленський його не зупиняє, бо: (а) він в темі і в долі; (б) він справді не в курсі, бо це «боярє погані»; (в) ваш варіант”.



“Вибачте. Хороших новин нема. Але вони можуть бути. Для цього просто достатньо зупинити урядове рішення про 23 млрд (Шмигаль як підписав так і розбачить). Ну і посадити в тюрму воєнпрєдів і бракоробів, які на вимогу начальства допустили нестріляючі міни на фронт в масштабах 5+ мільярдів гривень”, – резюмує Ніколов