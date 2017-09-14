А навіщо мені кудись писати чи звонити?Vadim_ написав:Можете написать или позвонить в ОП , или подать в суд ...budivelnik написав:Чомусь в світі корупцію ніхто до кінця так і не переміг.. , точно так само як не переміг злочинність...
От тільки в різних світах-різні ознаки корупційних (злочинних )дій...
І найдивніше те , що ЧИМ ВІЛЬНІШИЙ СВІТ(менше різних законів потрапивши під які отримуєш звинувачення в корупції) - тим менше корупціонерів.
1 Я максимально звільнив себе від впливу ОП...
З одного боку плачу податків більше ніж середньостатистичний, з другого від ОП вимагаю менше ніж середньостатистичний.. - я їм ПРОСТО НЕ ЦІКАВИЙ
2 Навіщо подавати в суд, якщо в мене до них з претензій тільки те що вони ЗАБАГАТО на мою думку займаються(створюють враження) опікою навколишніх
3 В світі є таке ретроградне обєднання як церква...
Консервативніше далі нікуди.. але в тому ж світі є море недоумків яких тільки консервативні організації з їх тотальною забороною і стримують.
Звідси висновок
Ті хто змогли уникнути впливу корупції- ті як правило успішні
Ті ж кому корупція не дає жити - як правило бідні(духом і тілом)....