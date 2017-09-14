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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 22:13

  Vadim_ написав:
  budivelnik написав:
  Wirująświatła написав:ну может когда станете готовы напишете. В мире нет НИИ как побороть коррупцию, значит рецепты есть и довольно не сложные.
Чомусь в світі корупцію ніхто до кінця так і не переміг.. , точно так само як не переміг злочинність...
От тільки в різних світах-різні ознаки корупційних (злочинних )дій...
І найдивніше те , що ЧИМ ВІЛЬНІШИЙ СВІТ(менше різних законів потрапивши під які отримуєш звинувачення в корупції) - тим менше корупціонерів.
Можете написать или позвонить в ОП , или подать в суд ...
А навіщо мені кудись писати чи звонити?
1 Я максимально звільнив себе від впливу ОП...
З одного боку плачу податків більше ніж середньостатистичний, з другого від ОП вимагаю менше ніж середньостатистичний.. - я їм ПРОСТО НЕ ЦІКАВИЙ
2 Навіщо подавати в суд, якщо в мене до них з претензій тільки те що вони ЗАБАГАТО на мою думку займаються(створюють враження) опікою навколишніх
3 В світі є таке ретроградне обєднання як церква...
Консервативніше далі нікуди.. але в тому ж світі є море недоумків яких тільки консервативні організації з їх тотальною забороною і стримують.

Звідси висновок
Ті хто змогли уникнути впливу корупції- ті як правило успішні
Ті ж кому корупція не дає жити - як правило бідні(духом і тілом)....
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 22:36

5 частина
https://m.youtube.com/watch?v=c3dFUJz1Ypw

Звиняйте, але це вже прямий безпосередній вплив на боєздатність частини, на виконання бойових завдань, на втрати...
Це треш трешовий в кубі.
За який сплачують життями та здоров'ям. І технікою, ресурсами та іншими матеріальними витратами.

Прірва між "друже" і "паном".
Між системами...
Як ітог - взагалі безсистемність; якійсь гібрид. З відповідними наслідками.
detroytred
 
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