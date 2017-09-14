Wirująświatła написав:ну может когда станете готовы напишете. В мире нет НИИ как побороть коррупцию, значит рецепты есть и довольно не сложные.
Чомусь в світі корупцію ніхто до кінця так і не переміг.. , точно так само як не переміг злочинність... От тільки в різних світах-різні ознаки корупційних (злочинних )дій... І найдивніше те , що ЧИМ ВІЛЬНІШИЙ СВІТ(менше різних законів потрапивши під які отримуєш звинувачення в корупції) - тим менше корупціонерів.
Можете написать или позвонить в ОП , или подать в суд ...
А навіщо мені кудись писати чи звонити? 1 Я максимально звільнив себе від впливу ОП... З одного боку плачу податків більше ніж середньостатистичний, з другого від ОП вимагаю менше ніж середньостатистичний.. - я їм ПРОСТО НЕ ЦІКАВИЙ 2 Навіщо подавати в суд, якщо в мене до них з претензій тільки те що вони ЗАБАГАТО на мою думку займаються(створюють враження) опікою навколишніх 3 В світі є таке ретроградне обєднання як церква... Консервативніше далі нікуди.. але в тому ж світі є море недоумків яких тільки консервативні організації з їх тотальною забороною і стримують.
Звідси висновок Ті хто змогли уникнути впливу корупції- ті як правило успішні Ті ж кому корупція не дає жити - як правило бідні(духом і тілом)....
Звиняйте, але це вже прямий безпосередній вплив на боєздатність частини, на виконання бойових завдань, на втрати... Це треш трешовий в кубі. За який сплачують життями та здоров'ям. І технікою, ресурсами та іншими матеріальними витратами.
Прірва між "друже" і "паном". Між системами... Як ітог - взагалі безсистемність; якійсь гібрид. З відповідними наслідками.
⚡️Гаазький суд затвердив стягнення з рф на користь «Нафтогазу» $5 млрд за експропрійовані активи в т.о. Криму — прес-служба компанії
За повідомленням NBC News, Дональд Трамп нібито веде переговори з Джо Байденом, щоб до 20 січня домовитися про мирну угоду між Україною та хуйлостаном. За інформацією джерел з команди Трампа, він запрошує Зеленського та хуйла до Вашингтона на переговори для завершення війни.
ВСУ попали в успеновский мешок под Курахово (ДНР). Окружено уже несколько подразделений у села Успеновка. Об этом заявила украинский военкор Юлия Кириенко-Меринова. Она написала в соцсетях, что командование ВСУ не даёт приказа выводить войска, несмотря на тяжёлое положение. Решение командиров военкор назвала «преступным». В такой ситуации Украина потеряет Курахово ещё до нового года, подчеркнула она.
⚡️Гаазький суд затвердив стягнення з рф на користь «Нафтогазу» $5 млрд за експропрійовані активи в т.о. Криму — прес-служба компанії
За повідомленням NBC News, Дональд Трамп нібито веде переговори з Джо Байденом, щоб до 20 січня домовитися про мирну угоду між Україною та хуйлостаном. За інформацією джерел з команди Трампа, він запрошує Зеленського та хуйла до Вашингтона на переговори для завершення війни.
UA написав:хуйло не будет подписывать что либо с zе. Смена подписанта со стороны Украины это одно из условий хуйла.
а может наоборот после парижского хихиканья теперь путин хочет подписать перемирие с шампусиком "на кураже" и чтобы у зе была кислая мина. Для точных прогнозов нужно понимание "целей сво". Даже капитуляция не цель, что это путину даст? Рейтинг ему и без войны любой нарисуют. Политические конкуренты на 2м в земле. Кто то должен будет спонсировать лояльную к пу власть, не ес же?
Успіх написав:Виходить, ВСІ такі хер-ої, але лише мирного часу?!
Ну так свого дружбана детройтеда про це запитай професійного військового але лише мирного часу, а як війна то він у доміку - відразу перевзувся у цивільного і чомусь не бажає ні квартиру віддати яку отримав як військовий, ні країну захищати, яка йому її на халяву дала, ні реалізувати поняття офіцерської честі якої у нього не було, немає і не буде.
Успіх написав:Виходить, ВСІ такі хер-ої, але лише мирного часу?!
Ну так свого дружбана детройтеда про це запитай професійного військового але лише мирного часу, а як війна то він у доміку - відразу перевзувся у цивільного і чомусь не бажає ні квартиру віддати яку отримав як військовий, ні країну захищати, яка йому її на халяву дала, ні реалізувати поняття офіцерської честі якої у нього не було, немає і не буде.
Брехунець вистрибнув. Давно не видно було.
Ти знов мімо. Детройт вже сто разів вказував, що він ні на героя, ні на хероя не претендує. Він прийняв невідмовну)) пропозицію отаких, як ти, і став чистим контрактником. Контракт. І крапка. Як а-ля ти, риночник, і хотів. То чого зара заскиглив про "офіцер", "честь". Вони тільки разом з посадою. Успіх питає в саме таких хероїв, як ти. Хероя охфіцера запасу, медика, вкрай потрібного фронту. З величезною честю. Який добровольцем пішов на фронт і ... за два+ роки так і не дійшов. Другий бізнес відкрив. А тепер вже і вік вийшов.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 13 гру, 2024 23:33, всього редагувалось 2 разів.
Хочеться відновлення совка: Україну показово покарати, щоб Грузія, Молдова, Казахстан та інші самі приповзли на колінах і попросились в союзну державу. Але можуть згодитися і на менше.
тогда ему нужна вся Украина, а не по Днепру. Кто будет союзное гос-во спонсировать? Сейчас не социализм даже на рф, "общих" или "народных" денег нет. Может он хочет разрушить как можно больше и чтобы ЕС восстанавливал. Тут хотя бы логика есть.