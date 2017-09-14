budivelnik написав:

Wirująświatła написав: ну может когда станете готовы напишете. В мире нет НИИ как побороть коррупцию, значит рецепты есть и довольно не сложные. ну может когда станете готовы напишете. В мире нет НИИ как побороть коррупцию, значит рецепты есть и довольно не сложные.

І найдивніше те , що ЧИМ ВІЛЬНІШИЙ СВІТ(менше різних законів потрапивши під які отримуєш звинувачення в корупції) - тим менше корупціонерів.

Чомусь в світі корупцію ніхто до кінця так і не переміг.. , точно так само як не переміг злочинність...От тільки в різних світах-різні ознаки корупційних (злочинних )дій...