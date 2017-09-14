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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11316113171131811319>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 22:13

  Vadim_ написав:
  budivelnik написав:
  Wirująświatła написав:ну может когда станете готовы напишете. В мире нет НИИ как побороть коррупцию, значит рецепты есть и довольно не сложные.
Чомусь в світі корупцію ніхто до кінця так і не переміг.. , точно так само як не переміг злочинність...
От тільки в різних світах-різні ознаки корупційних (злочинних )дій...
І найдивніше те , що ЧИМ ВІЛЬНІШИЙ СВІТ(менше різних законів потрапивши під які отримуєш звинувачення в корупції) - тим менше корупціонерів.
Можете написать или позвонить в ОП , или подать в суд ...
А навіщо мені кудись писати чи звонити?
1 Я максимально звільнив себе від впливу ОП...
З одного боку плачу податків більше ніж середньостатистичний, з другого від ОП вимагаю менше ніж середньостатистичний.. - я їм ПРОСТО НЕ ЦІКАВИЙ
2 Навіщо подавати в суд, якщо в мене до них з претензій тільки те що вони ЗАБАГАТО на мою думку займаються(створюють враження) опікою навколишніх
3 В світі є таке ретроградне обєднання як церква...
Консервативніше далі нікуди.. але в тому ж світі є море недоумків яких тільки консервативні організації з їх тотальною забороною і стримують.

Звідси висновок
Ті хто змогли уникнути впливу корупції- ті як правило успішні
Ті ж кому корупція не дає жити - як правило бідні(духом і тілом)....
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 22:36

5 частина
https://m.youtube.com/watch?v=c3dFUJz1Ypw

Звиняйте, але це вже прямий безпосередній вплив на боєздатність частини, на виконання бойових завдань, на втрати...
Це треш трешовий в кубі.
За який сплачують життями та здоров'ям. І технікою, ресурсами та іншими матеріальними витратами.

Прірва між "друже" і "паном".
Між системами...
Як ітог - взагалі безсистемність; якійсь гібрид. З відповідними наслідками.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 22:53

⚡️Гаазький суд затвердив стягнення з рф на користь «Нафтогазу» $5 млрд за експропрійовані активи в т.о. Криму — прес-служба компанії
За повідомленням NBC News, Дональд Трамп нібито веде переговори з Джо Байденом, щоб до 20 січня домовитися про мирну угоду між Україною та хуйлостаном. За інформацією джерел з команди Трампа, він запрошує Зеленського та хуйла до Вашингтона на переговори для завершення війни.


https://t.me/defender_skadovsk/49849

Интересный спич в который слилось все.


ВСУ попали в успеновский мешок под Курахово (ДНР). Окружено уже несколько подразделений у села Успеновка.
Об этом заявила украинский военкор Юлия Кириенко-Меринова. Она написала в соцсетях, что командование ВСУ не даёт приказа выводить войска, несмотря на тяжёлое положение. Решение командиров военкор назвала «преступным».
В такой ситуации Украина потеряет Курахово ещё до нового года, подчеркнула она.

https://m.facebook.com/ulkinova/
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 13 гру, 2024 23:02, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 23:01

  Wirująświatła написав:
⚡️Гаазький суд затвердив стягнення з рф на користь «Нафтогазу» $5 млрд за експропрійовані активи в т.о. Криму — прес-служба компанії
За повідомленням NBC News, Дональд Трамп нібито веде переговори з Джо Байденом, щоб до 20 січня домовитися про мирну угоду між Україною та хуйлостаном. За інформацією джерел з команди Трампа, він запрошує Зеленського та хуйла до Вашингтона на переговори для завершення війни.


https://t.me/defender_skadovsk/49849

Интересный спич в который слилось все.

хуйло не будет подписывать что либо с zе.
Смена подписанта со стороны Украины это одно из условий хуйла.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 23:05

  UA написав:хуйло не будет подписывать что либо с zе.
Смена подписанта со стороны Украины это одно из условий хуйла.
а может наоборот после парижского хихиканья теперь путин хочет подписать перемирие с шампусиком "на кураже" и чтобы у зе была кислая мина. Для точных прогнозов нужно понимание "целей сво". Даже капитуляция не цель, что это путину даст? Рейтинг ему и без войны любой нарисуют. Политические конкуренты на 2м в земле. Кто то должен будет спонсировать лояльную к пу власть, не ес же?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 23:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Виходить, ВСІ такі хер-ої, але лише мирного часу?!

Ну так свого дружбана детройтеда про це запитай професійного військового але лише мирного часу, а як війна то він у доміку - відразу перевзувся у цивільного і чомусь не бажає ні квартиру віддати яку отримав як військовий, ні країну захищати, яка йому її на халяву дала, ні реалізувати поняття офіцерської честі якої у нього не було, немає і не буде.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 23:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:понимание "целей сво".

Хочеться відновлення совка: Україну показово покарати, щоб Грузія, Молдова, Казахстан та інші самі приповзли на колінах і попросились в союзну державу. Але можуть згодитися і на менше.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 23:23

  Василь-Рівне написав:
  Успіх написав:Виходить, ВСІ такі хер-ої, але лише мирного часу?!

Ну так свого дружбана детройтеда про це запитай професійного військового але лише мирного часу, а як війна то він у доміку - відразу перевзувся у цивільного і чомусь не бажає ні квартиру віддати яку отримав як військовий, ні країну захищати, яка йому її на халяву дала, ні реалізувати поняття офіцерської честі якої у нього не було, немає і не буде.

Брехунець вистрибнув.
Давно не видно було.

Ти знов мімо. Детройт вже сто разів вказував, що він ні на героя, ні на хероя не претендує.
Він прийняв невідмовну)) пропозицію отаких, як ти, і став чистим контрактником. Контракт. І крапка. Як а-ля ти, риночник, і хотів. То чого зара заскиглив про "офіцер", "честь". Вони тільки разом з посадою.
Успіх питає в саме таких хероїв, як ти. Хероя охфіцера запасу, медика, вкрай потрібного фронту. З величезною честю.
Який добровольцем пішов на фронт і ... за два+ роки так і не дійшов.
Другий бізнес відкрив.
А тепер вже і вік вийшов.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 13 гру, 2024 23:33, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 23:28

  Дюрі-бачі написав:
  Wirująświatła написав:понимание "целей сво".

Хочеться відновлення совка: Україну показово покарати, щоб Грузія, Молдова, Казахстан та інші самі приповзли на колінах і попросились в союзну державу. Але можуть згодитися і на менше.

тогда ему нужна вся Украина, а не по Днепру. Кто будет союзное гос-во спонсировать? Сейчас не социализм даже на рф, "общих" или "народных" денег нет. Может он хочет разрушить как можно больше и чтобы ЕС восстанавливал. Тут хотя бы логика есть.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 23:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:тогда ему нужна вся Украина, а не по Днепру.
звісно, саме тому і пробували "Київ за 3 дні". Якщо не можеш проковтнути цілком, то їси шматками.
  Wirująświatła написав:Кто будет союзное гос-во спонсировать?

Нафтодолари
Дюрі-бачі
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