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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 13 гру, 2024 23:39
Дюрі-бачі написав: Wirująświatła написав:
тогда ему нужна вся Украина, а не по Днепру.
звісно, саме тому і пробували "Київ за 3 дні". Якщо не можеш проковтнути цілком, то їси шматками.
Wirująświatła написав:
Кто будет союзное гос-во спонсировать?
Нафтодолари
у нефтедолларов есть хозяева, в отличии от совка где у членов политбюро не было даже личного авто ) тем более не было нефтегазовых вышек.
и если верить сми последний кусочек ему достался ну очень дорого, даже z военкоры пишут если путин будет воевать с такими потерями надолго армии рф не хватит.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в П'ят 13 гру, 2024 23:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 13 гру, 2024 23:40
Ну який де біл таке придумав???
Ну чим там думають, коли таке витворяють???
Невже ніхто, навіть, на секунду не може подумати, що отакі "вмотивовані" майбутні бійці(з якими отак повелись) - можуть потім при найменшому знервуванні/ображені - пустити чергу з АК по своїх?
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Додано: П'ят 13 гру, 2024 23:43
Успіх написав:
Ну який де біл таке придумав???
Ну чим там думають, коли таке витворяють???
Невже ніхто, навіть, на секунду не може подумати, що отакі "вмотивовані" майбутні бійці(з якими отак повелись) - можуть потім при найменшому знервуванні/ображені - пустити чергу з АК по своїх?
а ещё год назад ты сам нас тцкашниками пугал) Любого нормального человека даже образцового патриота должно тошнить от таких видео. Мерзость она и в африке мерзость. Напомню чивокуню скинули из-за побитых студентов. Возможно эти избитые мужики голосовали за зе, а с их налогов платят зарплаты тцкашникам и пенсии их родителям.
Успіх написав:
можуть потім при найменшому знервуванні/ображені - пустити чергу з АК по своїх?
хотаб считает что не могут.
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Додано: Суб 14 гру, 2024 00:05
Wirująświatła
хотаб считает что не могут.
А яка практика насправді на третьому році бусифікації?
Так будемо слухати скиглення і причитання по 20-му колу «чому?» і «як так?» чи просто побачимо, чи хоча б 1% зробив так як кажеш ти з успіхом?
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