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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11317113181131911320>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 23:39

  Дюрі-бачі написав:
  Wirująświatła написав:тогда ему нужна вся Украина, а не по Днепру.
звісно, саме тому і пробували "Київ за 3 дні". Якщо не можеш проковтнути цілком, то їси шматками.
  Wirująświatła написав:Кто будет союзное гос-во спонсировать?

Нафтодолари

у нефтедолларов есть хозяева, в отличии от совка где у членов политбюро не было даже личного авто ) тем более не было нефтегазовых вышек.

и если верить сми последний кусочек ему достался ну очень дорого, даже z военкоры пишут если путин будет воевать с такими потерями надолго армии рф не хватит.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 13 гру, 2024 23:40, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 23:40

Чим думають??!

  Wirująświatła написав:в броварском тцк избили отказника
https://t.me/kindzadza_ua/12258 (3е видео)
а тут супермотивированный боец можно сразу в штурмовики
https://t.me/kindzadza_ua/12256

Ну який де біл таке придумав???
Ну чим там думають, коли таке витворяють???

Невже ніхто, навіть, на секунду не може подумати, що отакі "вмотивовані" майбутні бійці(з якими отак повелись) - можуть потім при найменшому знервуванні/ображені - пустити чергу з АК по своїх?
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 23:43

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:в броварском тцк избили отказника
https://t.me/kindzadza_ua/12258 (3е видео)
а тут супермотивированный боец можно сразу в штурмовики
https://t.me/kindzadza_ua/12256

Ну який де біл таке придумав???
Ну чим там думають, коли таке витворяють???

Невже ніхто, навіть, на секунду не може подумати, що отакі "вмотивовані" майбутні бійці(з якими отак повелись) - можуть потім при найменшому знервуванні/ображені - пустити чергу з АК по своїх?

а ещё год назад ты сам нас тцкашниками пугал) Любого нормального человека даже образцового патриота должно тошнить от таких видео. Мерзость она и в африке мерзость. Напомню чивокуню скинули из-за побитых студентов. Возможно эти избитые мужики голосовали за зе, а с их налогов платят зарплаты тцкашникам и пенсии их родителям.
  Успіх написав:можуть потім при найменшому знервуванні/ображені - пустити чергу з АК по своїх?
хотаб считает что не могут.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 00:05

Wirująświatła

хотаб считает что не могут.


А яка практика насправді на третьому році бусифікації?
Так будемо слухати скиглення і причитання по 20-му колу «чому?» і «як так?» чи просто побачимо, чи хоча б 1% зробив так як кажеш ти з успіхом?
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 00:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

не путин судит в судах, не путин ворует сотни миллионов долларов, не путин ворует людей на улицах. всё это делаете вы все вокруг.
вы же первыми будете, переобувшись в воздухе, судить, служить и пихать в бусы синим, белым, голубым, зелёным.

в Бельгии - 3 официальных языка. Бельгия - федеративное государство (с 1980 года)
ВВП в 4 раза больше, а население в 4 раза меньше Украины
и никому ничего не мешает её развивать.

а вы тут рассуждаете - стрелять по своим это нормально.

эти "люди" хуже любого путина
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 00:50

И эта еще в Тисє нє тапілі?

Бетон

эти "люди" хуже любого путина


«Путін спасі, ввєді вайска»
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 14 гру, 2024 00:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 00:51

  Дюрі-бачі написав:
  Wirująświatła написав:понимание "целей сво".


Думаю облажавшись с блиц-кригом они втихую поставили целью ослабление Украины как экономического конкурента, поэтому и бомбят производства и энергетику - санкции им потом снимут за один день а вот заводы и электростанции построить нужны десятилетия.
katso
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 00:54



послухайте як держава викидає гроші в повітря
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 00:54

  Бетон написав:в Бельгии - 3 официальных языка


Один из которых немецкий, страны которая оккупировала их во времена ВВ2. И ниче, никто не делеает из этого трагедии. Потому что там государство создано для людей а не наоборот люди для государства.
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 01:04

  Hotab написав:Бетон

эти "люди" хуже любого путина


«Путін спасі, ввєді вайска»

ви довели країну до того, що практично 90% молоді до 35 хоче виїхати з країни не через путіна.
Бетон
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