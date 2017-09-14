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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 13 гру, 2024 23:39
Дюрі-бачі написав: Wirująświatła написав:
тогда ему нужна вся Украина, а не по Днепру.
звісно, саме тому і пробували "Київ за 3 дні". Якщо не можеш проковтнути цілком, то їси шматками.
Wirująświatła написав:
Кто будет союзное гос-во спонсировать?
Нафтодолари
у нефтедолларов есть хозяева, в отличии от совка где у членов политбюро не было даже личного авто ) тем более не было нефтегазовых вышек.
и если верить сми последний кусочек ему достался ну очень дорого, даже z военкоры пишут если путин будет воевать с такими потерями надолго армии рф не хватит.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в П'ят 13 гру, 2024 23:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 13 гру, 2024 23:40
Ну який де біл таке придумав???
Ну чим там думають, коли таке витворяють???
Невже ніхто, навіть, на секунду не може подумати, що отакі "вмотивовані" майбутні бійці(з якими отак повелись) - можуть потім при найменшому знервуванні/ображені - пустити чергу з АК по своїх?
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Додано: П'ят 13 гру, 2024 23:43
Успіх написав:
Ну який де біл таке придумав???
Ну чим там думають, коли таке витворяють???
Невже ніхто, навіть, на секунду не може подумати, що отакі "вмотивовані" майбутні бійці(з якими отак повелись) - можуть потім при найменшому знервуванні/ображені - пустити чергу з АК по своїх?
а ещё год назад ты сам нас тцкашниками пугал) Любого нормального человека даже образцового патриота должно тошнить от таких видео. Мерзость она и в африке мерзость. Напомню чивокуню скинули из-за побитых студентов. Возможно эти избитые мужики голосовали за зе, а с их налогов платят зарплаты тцкашникам и пенсии их родителям.
Успіх написав:
можуть потім при найменшому знервуванні/ображені - пустити чергу з АК по своїх?
хотаб считает что не могут.
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Wirująświatła
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Додано: Суб 14 гру, 2024 00:05
Wirująświatła
хотаб считает что не могут.
А яка практика насправді на третьому році бусифікації?
Так будемо слухати скиглення і причитання по 20-му колу «чому?» і «як так?» чи просто побачимо, чи хоча б 1% зробив так як кажеш ти з успіхом?
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Hotab
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Додано: Суб 14 гру, 2024 00:35
не путин судит в судах, не путин ворует сотни миллионов долларов, не путин ворует людей на улицах. всё это делаете вы все вокруг.
вы же первыми будете, переобувшись в воздухе, судить, служить и пихать в бусы синим, белым, голубым, зелёным.
в Бельгии - 3 официальных языка. Бельгия - федеративное государство (с 1980 года)
ВВП в 4 раза больше, а население в 4 раза меньше Украины
и никому ничего не мешает её развивать.
а вы тут рассуждаете - стрелять по своим это нормально.
эти "люди" хуже любого путина
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Бетон
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Додано: Суб 14 гру, 2024 00:50
Бетон
эти "люди" хуже любого путина
«Путін спасі, ввєді вайска»
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 14 гру, 2024 00:52, всього редагувалось 1 раз.
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Hotab
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Додано: Суб 14 гру, 2024 00:54
послухайте як держава викидає гроші в повітря
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greenozon
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Додано: Суб 14 гру, 2024 00:54
Бетон написав:
в Бельгии - 3 официальных языка
Один из которых немецкий, страны которая оккупировала их во времена ВВ2. И ниче, никто не делеает из этого трагедии. Потому что там государство создано для людей а не наоборот люди для государства.
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Додано: Суб 14 гру, 2024 01:04
Hotab написав:Бетон
эти "люди" хуже любого путина
«Путін спасі, ввєді вайска»
ви довели країну до того, що практично 90% молоді до 35 хоче виїхати з країни не через путіна.
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