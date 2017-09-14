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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 14 гру, 2024 01:27
Бетон написав: Hotab написав:Бетон
эти "люди" хуже любого путина
«Путін спасі, ввєді вайска»
ви довели країну до того, що практично 90% молоді до 35 хоче виїхати з країни не через путіна.
Так он сам только и мечтает сдёрнуть в Конго или Судан на нормальную зарплату старшего пилота или кто там главный на пердолёте и потом забетониться на адриатике
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барабашов
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