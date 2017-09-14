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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 14 гру, 2024 01:27
Бетон написав: Hotab написав:Бетон
эти "люди" хуже любого путина
«Путін спасі, ввєді вайска»
ви довели країну до того, що практично 90% молоді до 35 хоче виїхати з країни не через путіна.
Так он сам только и мечтает сдёрнуть в Конго или Судан на нормальную зарплату старшего пилота или кто там главный на пердолёте и потом забетониться на адриатике
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барабашов
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Додано: Суб 14 гру, 2024 01:51
prodigy написав: Дюрі-бачі написав:
Мені дуже сумно, шо Палестинці змогли переконати світ зупинити жидів
, а ми - не можемо.
це що ? антисемітизм?
Іспа́нський со́ром
Это не антисемитизм.
Это обычное для запада название. Идёт от польского Żyd, где после Богдана Хмельницкого сильно развился антисемитизм. Последняя вспышка - еврейские погромы 1945-46, после чего и так не очень многочисленные евреи, оставшиеся в живых после нацизма, в большинстве эмигрировали. После антисемитской кампании при Гомулке в конце 60-х уехали почти все оставшиеся. Хотя стоит отметить, что по количеств признанных Праведников мира Польша на первом месте.Дюрі-бачі
просто употребил привычное там слово.
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Додано: Суб 14 гру, 2024 02:24
Water написав:
Це вам так Bloomberg написав? У вас є підписка і можете показать оригінал статті? А якщо у тій статті мова йде про щось інше, а не та тіпа цитата з якогось москальського сайту?
В какой "той статье"?
Я привёл точную цитату из Bloomberg. Могу привести без перевода:
Ukraine’s steel output slumped to 6.2 million tons last year from more than 21 million tons before Russia’s invasion. The industry supplies products for the nation’s armed forces, but most of its output is designated for export, with the European Union its biggest market.
Статья открывается без подписки.
Или, по-вашему, Bloomberg это "якийсь москальський сайт"?
Извинения будут?
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Додано: Суб 14 гру, 2024 02:34
Бетон написав:
ви довели країну.
То не я, то Барабашов.
На вулиці мороз, а де безкоштовні шуби від Барабашова? Дзузьки! А ми його тут пригріли, відмили, до 120 кг відгодували..
барабашов написав:
Так он сам только и мечтает сдёрнуть в Конго
Ти один мене розумієш!!!
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Додано: Суб 14 гру, 2024 02:46
UA написав:
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хуйло не будет подписывать что либо с zе.
Смена подписанта со стороны Украины это одно из условий хуйла.
Вам это лично "хуйло" по телефону рассказал?
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Додано: Суб 14 гру, 2024 02:52
Бетон написав: Hotab написав:Бетон
эти "люди" хуже любого путина
«Путін спасі, ввєді вайска»
ви довели країну до того, що практично 90% молоді до 35 хоче виїхати з країни не через путіна.
Оно-то так.
Только не непонятные "вы", а мы. Все вместе.
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