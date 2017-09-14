Додано: Суб 14 гру, 2024 03:56

...обойдется в 300 миллионов евро и должна быть готова через 12-15 месяцев. В первый год она будет производить 50 тысяч артснарядов. Потом мощность планируют удвоить и в итоге довести до 200 тысяч, а на заводах Rheinmetall по всему миру - до 700 тысяч в год.

Послушал выборочно.Кое с чем согласен, но есть чистые фантазии.Например, на 15-й мин. " Війна бюджетів...".Андрей Длигач посчитал, что оборонный бюджет у нас в 5 раз меньше, при этом по его словам мы покупаем 155-мм снаряды по $6000, а РФ у КНДР 152-мм по $450 в 13 раз дешевле. Выход он видит в "тезнологізіції збройних сил" (не знаю, что он имеет ввиду) и в "покращенні внутрішнього виробництва".К сожалению, кроме как розовыми мечтами я это назвать не могу. США и Европа не могут уже 3 года сильно нарастить производство снарядов, для нас во время войны это практически нереально (в больших масштабах).Rheinmetall строит новую снарядную фабрику.Так это крупнейший немецкий оборонный концерн с огромным опытом. В мирной стране, без обстрелов.Осваивать и расширять военное производство в Украине, конечно, необходимо. Но рассчитывать, что это даст нам возможность резко усилить нашу армию, не приходится.Он, скорее всего, прав насчёт необходимости либерализации (2:27 - 5:01), но во время войны... В условиях, когда у нас половина бюджета формируется за счёт западных вливаний... Не уверен, что это реально.