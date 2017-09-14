Дюрі-бачі написав:Мені дуже сумно, шо Палестинці змогли переконати світ зупинити жидів, а ми - не можемо.
це що ? антисемітизм?
Іспа́нський со́ром
Это не антисемитизм. Это обычное для запада название. Идёт от польского Żyd, где после Богдана Хмельницкого сильно развился антисемитизм. Последняя вспышка - еврейские погромы 1945-46, после чего и так не очень многочисленные евреи, оставшиеся в живых после нацизма, в большинстве эмигрировали. После антисемитской кампании при Гомулке в конце 60-х уехали почти все оставшиеся. Хотя стоит отметить, что по количеств признанных Праведников мира Польша на первом месте. Дюрі-бачі просто употребил привычное там слово.
Це вам так Bloomberg написав? У вас є підписка і можете показать оригінал статті? А якщо у тій статті мова йде про щось інше, а не та тіпа цитата з якогось москальського сайту?
В какой "той статье"? Я привёл точную цитату из Bloomberg. Могу привести без перевода:
Ukraine’s steel output slumped to 6.2 million tons last year from more than 21 million tons before Russia’s invasion. The industry supplies products for the nation’s armed forces, but most of its output is designated for export, with the European Union its biggest market.
Статья открывается без подписки. Или, по-вашему, Bloomberg это "якийсь москальський сайт"? Извинения будут?
Послушал выборочно. Кое с чем согласен, но есть чистые фантазии. Например, на 15-й мин. " Війна бюджетів...". Андрей Длигач посчитал, что оборонный бюджет у нас в 5 раз меньше, при этом по его словам мы покупаем 155-мм снаряды по $6000, а РФ у КНДР 152-мм по $450 в 13 раз дешевле. Выход он видит в "тезнологізіції збройних сил" (не знаю, что он имеет ввиду) и в "покращенні внутрішнього виробництва". К сожалению, кроме как розовыми мечтами я это назвать не могу. США и Европа не могут уже 3 года сильно нарастить производство снарядов, для нас во время войны это практически нереально (в больших масштабах). Rheinmetall строит новую снарядную фабрику.
...обойдется в 300 миллионов евро и должна быть готова через 12-15 месяцев. В первый год она будет производить 50 тысяч артснарядов. Потом мощность планируют удвоить и в итоге довести до 200 тысяч, а на заводах Rheinmetall по всему миру - до 700 тысяч в год.
Он, скорее всего, прав насчёт необходимости либерализации (2:27 - 5:01), но во время войны... В условиях, когда у нас половина бюджета формируется за счёт западных вливаний... Не уверен, что это реально.
Американский отставной генерал Кит Келлог, которого избранный президент США Дональд Трамп назначил своим специальным представителем по России и Украине, заявил, что будущий американский лидер закончит войну в течение нескольких месяцев.
Отвечая на вопросы ведущего телеканала Fox, Келлог выразил уверенность в способности Трампа положить конец конфликту.
«Если речь идет об Украине и России, я действительно верю, что это будет решено в течение нескольких месяцев. Потому что единственный человек, который способен это решить, — это Дональд Трамп. И он это сделает», — заявил Келлог. Он не уточнил, как именно Трамп намерен этого добиться.
Росіяни штурмують село Успенівка, що на відстані до 10 км від Курахового. Присутність окупантів вже фіксували у цьому селі, тепер вони намагаються захопити його повністю. Кількість ворожої піхоти на ділянці постійно зростає.
Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами Отримавши Успенівку, росіяни зможуть закрити "мішок" Єлизаветівка – Романівка – Веселий Гай – Ганнівка, у якому опинились українські захисники. "Більш як 100 людей піхоти з двох підрозділів – уже в оточенні. Станом на зараз вони ще можуть вийти пішки або не вийти зовсім", – каже LIGA.net офіцер, обізнаний у ситуації на цій ділянці.
ВИПРАВЛЕНО: Від початку ми помилково позначили відстань між Кураховим та Успенівкою як 70 км. Село, навколо якого зараз точаться бойові дії – в 10 км (загалом на напрямку – два населених пункти із назвою Успенівка).
В ОСУВ "Хортиця" переконують: оперативного оточення немає, українські підрозділи відбивають штурми на околицях Успенівки, Ганнівки, Трудового, Романівки, "вживають всіх необхідних заходів для протидії їх захопленню або оточенню противником".
Військовослужбовці, з якими ввечері 13 грудня поспілкувалась LIGA.net, пояснюють: сенсу утримувати людей у цьому мішку вже немає. Як і наказу на відступ.