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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11318113191132011321>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 01:27

  Бетон написав:
  Hotab написав:Бетон

эти "люди" хуже любого путина


«Путін спасі, ввєді вайска»

ви довели країну до того, що практично 90% молоді до 35 хоче виїхати з країни не через путіна.

Так он сам только и мечтает сдёрнуть в Конго или Судан на нормальную зарплату старшего пилота или кто там главный на пердолёте и потом забетониться на адриатике
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 01:51

  prodigy написав:
  Дюрі-бачі написав:Мені дуже сумно, шо Палестинці змогли переконати світ зупинити жидів, а ми - не можемо.


це що ? антисемітизм?

Іспа́нський со́ром
Это не антисемитизм.
Это обычное для запада название. Идёт от польского Żyd, где после Богдана Хмельницкого сильно развился антисемитизм. Последняя вспышка - еврейские погромы 1945-46, после чего и так не очень многочисленные евреи, оставшиеся в живых после нацизма, в большинстве эмигрировали. После антисемитской кампании при Гомулке в конце 60-х уехали почти все оставшиеся. Хотя стоит отметить, что по количеств признанных Праведников мира Польша на первом месте.
Дюрі-бачі просто употребил привычное там слово.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 02:24

  Water написав:
  ЛАД написав:
Производство стали на Украине
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-12-12/ukrainian-steelmaker-halts-operation-at-coal-mine-in-donetsk

Це вам так Bloomberg написав? У вас є підписка і можете показать оригінал статті? А якщо у тій статті мова йде про щось інше, а не та тіпа цитата з якогось москальського сайту?

В какой "той статье"?
Я привёл точную цитату из Bloomberg. Могу привести без перевода:
Ukraine’s steel output slumped to 6.2 million tons last year from more than 21 million tons before Russia’s invasion. The industry supplies products for the nation’s armed forces, but most of its output is designated for export, with the European Union its biggest market.
Статья открывается без подписки.
Или, по-вашему, Bloomberg это "якийсь москальський сайт"?
Извинения будут?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 02:34

  Бетон написав:ви довели країну.

То не я, то Барабашов.
На вулиці мороз, а де безкоштовні шуби від Барабашова? Дзузьки! А ми його тут пригріли, відмили, до 120 кг відгодували..
  барабашов написав:Так он сам только и мечтает сдёрнуть в Конго

Ти один мене розумієш!!! :oops:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 02:46

  UA написав:..........
хуйло не будет подписывать что либо с zе.
Смена подписанта со стороны Украины это одно из условий хуйла.

Вам это лично "хуйло" по телефону рассказал?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 02:52

  Бетон написав:
  Hotab написав:Бетон

эти "люди" хуже любого путина


«Путін спасі, ввєді вайска»

ви довели країну до того, що практично 90% молоді до 35 хоче виїхати з країни не через путіна.

Оно-то так.
Только не непонятные "вы", а мы. Все вместе.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 03:56

  Ірина_ написав:

Послушал выборочно.
Кое с чем согласен, но есть чистые фантазии.
Например, на 15-й мин. " Війна бюджетів...".
Андрей Длигач посчитал, что оборонный бюджет у нас в 5 раз меньше, при этом по его словам мы покупаем 155-мм снаряды по $6000, а РФ у КНДР 152-мм по $450 в 13 раз дешевле. Выход он видит в "тезнологізіції збройних сил" (не знаю, что он имеет ввиду) и в "покращенні внутрішнього виробництва".
К сожалению, кроме как розовыми мечтами я это назвать не могу. США и Европа не могут уже 3 года сильно нарастить производство снарядов, для нас во время войны это практически нереально (в больших масштабах).
Rheinmetall строит новую снарядную фабрику.
...обойдется в 300 миллионов евро и должна быть готова через 12-15 месяцев. В первый год она будет производить 50 тысяч артснарядов. Потом мощность планируют удвоить и в итоге довести до 200 тысяч, а на заводах Rheinmetall по всему миру - до 700 тысяч в год.
https://www.dw.com/ru/snarady-dla-ukrainy-fabrika-rheinmetall-v-frg-zarabotaet-v-2025-godu/a-68241023
Так это крупнейший немецкий оборонный концерн с огромным опытом. В мирной стране, без обстрелов.
Осваивать и расширять военное производство в Украине, конечно, необходимо. Но рассчитывать, что это даст нам возможность резко усилить нашу армию, не приходится.

Он, скорее всего, прав насчёт необходимости либерализации (2:27 - 5:01), но во время войны... В условиях, когда у нас половина бюджета формируется за счёт западных вливаний... Не уверен, что это реально.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 04:41

Американский отставной генерал Кит Келлог, которого избранный президент США Дональд Трамп назначил своим специальным представителем по России и Украине, заявил, что будущий американский лидер закончит войну в течение нескольких месяцев.

Отвечая на вопросы ведущего телеканала Fox, Келлог выразил уверенность в способности Трампа положить конец конфликту.

«Если речь идет об Украине и России, я действительно верю, что это будет решено в течение нескольких месяцев. Потому что единственный человек, который способен это решить, — это Дональд Трамп. И он это сделает», — заявил Келлог. Он не уточнил, как именно Трамп намерен этого добиться.
https://www.bbc.com/russian/live/c80ven1m9ydt
Это, конечно, реальнее, чем "за 24 часа". Посмотрим.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 05:16


Росіяни штурмують село Успенівка, що на відстані до 10 км від Курахового. Присутність окупантів вже фіксували у цьому селі, тепер вони намагаються захопити його повністю. Кількість ворожої піхоти на ділянці постійно зростає.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами
Отримавши Успенівку, росіяни зможуть закрити "мішок" Єлизаветівка – Романівка – Веселий Гай – Ганнівка, у якому опинились українські захисники. "Більш як 100 людей піхоти з двох підрозділів – уже в оточенні. Станом на зараз вони ще можуть вийти пішки або не вийти зовсім", – каже LIGA.net офіцер, обізнаний у ситуації на цій ділянці.

ВИПРАВЛЕНО: Від початку ми помилково позначили відстань між Кураховим та Успенівкою як 70 км. Село, навколо якого зараз точаться бойові дії – в 10 км (загалом на напрямку – два населених пункти із назвою Успенівка).

В ОСУВ "Хортиця" переконують: оперативного оточення немає, українські підрозділи відбивають штурми на околицях Успенівки, Ганнівки, Трудового, Романівки, "вживають всіх необхідних заходів для протидії їх захопленню або оточенню противником".

Військовослужбовці, з якими ввечері 13 грудня поспілкувалась LIGA.net, пояснюють: сенсу утримувати людей у цьому мішку вже немає. Як і наказу на відступ.


https://www.liga.net/ua/politics/articl ... -napriamku
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 07:18

  ЛАД написав:
  Бетон написав:ви довели країну до того, що практично 90% молоді до 35 хоче виїхати з країни не через путіна.

Оно-то так.
Только не непонятные "вы", а мы. Все вместе.

Та да и те кто боролись с системой и те кто тырит военные бюджеты, а себе покупает бронь, и те кто бьёт сограждан от имени государства. Вместе.

Иногда поражаюсь вашей логике. Почти всегда. Типа "начальство всегда право" а если начальник вдруг не прав, значит не правы все. Ну шоб снять с него ответственность.

Если психиатру дать кейс "наемный менеджер бьёт того кто его нанял" он скорее всего заподозрит умственное отклонение.

Бить того кто тебя кормит это пилить ветку на которой сам же сидишь. Но тцкашниКи думают их кормит Минобороны. А откуда у Минобороны деньги это уже слишком сложно для их iq.

Не говоря уже о моральной стороне, завтра же тебя (в смысле любого представителя власти) побьют по беспределу и праву силы. Тоже слишком сложно установить такую взаимосвязь.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 14 гру, 2024 07:44, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
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