Додано: Суб 14 гру, 2024 09:04

detroytred написав: Чи хто за вашою думкою отой, який визначає "учёт интересов"?

Я бачу, що пан пакувальник сам визначив собі.

Не закон йому, а він сам собі визначив, що схотів.

Міг би визначити - догнали та поцілувати, а не бити)) Чи хто за вашою думкою отой, який визначає "учёт интересов"?Я бачу, що пан пакувальник сам визначив собі.Не закон йому, а він сам собі визначив,Міг би визначити - догнали та поцілувати, а не бити))

тут мы снова расходимся во взглядах. А почему он женщин не насилует и банки не грабит если пан? это наверное привлекательнее, чем бить мужиков (опыта нет, не уверен). Тот же вопрос к панам до самого верха. То есть пан но не совсем. Сгноить внутри системы можно любого, но за её пределами максимум морду набить. Поэтому в систему принудиловки лучше не попадать.все кто находятся в системе - её рабы. Так работает принуждение. Даже просто уйти бывает невозможно, угрожают уголовными делами и физической расправой. "что захотел" выражение не про систему. Хотеть в ней может только самое высшее начальство, остальные обязаны выполнять.наиболее близкая аналогия тцкашнику - сирота, который находится в узких условиях, с его мнением не считаются, защиты искать не у кого. Это делает его озлобленным, он навсегда теряет веру в справедливость. Система принуждения калечит участки мозга, которые отвечают за высшие психические функции. При том что сама клетка остается целой (интеллектуальной недостаточности нет) она как бы инактивируется.могу много написать на тему как влияет принуждение на мозг и EQ, но не об этом ветка, да и мало кому оно интересно. Некоторых больше интересует мое отсутствие на уроках математики, чем последние открытия нейропсихологии.