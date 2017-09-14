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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11318113191132011321

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 07:36

Wirująświatła
те кто боролись с системой



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Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 07:57

Hotab у тебя с логикой как у тцкашника. Причём тут кружок? я не принимал участие ни в одном мероприятии-принудиловке. Просто говорил нет, завучу-директору пофиг кому. Фотокружок создавать для меня никто не должен, закрыли и ок, но и я системе тоже ничего не должен, если мои интересы не учтены. Переноси ситуацию на ухылянтов. Система учла их интересы? так хуле она от них хочет. Пусть ищет мотивированных если такие есть. А если нету пусть сама себя спросит ради чего она вообще существует, пилить бюджеты?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 14 гру, 2024 08:01, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 08:00

Wirująświatła

Причём тут кружок?


Дело в «школьном психологе»?
Именно тогда «мальчик озлобился»? 😅

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Hotab
 
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З нами з: 15.02.09
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 08:26

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:
  Бетон написав:ви довели країну до того, що практично 90% молоді до 35 хоче виїхати з країни не через путіна.

Оно-то так.
Только не непонятные "вы", а мы. Все вместе.

Та да и те кто боролись с системой и те кто тырит военные бюджеты, а себе покупает бронь, и те кто бьёт сограждан от имени государства. Вместе.

Иногда поражаюсь вашей логике. Почти всегда. Типа "начальство всегда право" а если начальник вдруг не прав, значит не правы все. Ну шоб снять с него ответственность.

Если психиатру дать кейс "наемный менеджер бьёт того кто его нанял" он скорее всего заподозрит умственное отклонение.

Бить того кто тебя кормит это пилить ветку на которой сам же сидишь. Но тцкашниКи думают их кормит Минобороны. А откуда у Минобороны деньги это уже слишком сложно для их iq.

Не говоря уже о моральной стороне, завтра же тебя (в смысле любого представителя власти) побьют по беспределу и праву силы. Тоже слишком сложно установить такую взаимосвязь.


Отой "найомний менеджер", який б'є, це такий же самий вчорашній "годувальник".
Стояли вчора за верстатом, в кіоску, в офісі, за плугом поруч, а сьогодні один пакує іншого.
Хто перший зайняв місце пакувальника, той і пакує.
Виключення звісно є, але загальна картинко саме отака.

Бо можновладці... створили систему -- "панів". Суто вже наша сучасна система.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 08:33

  detroytred написав:Отой "найомний менеджер", який б'є, це такий же самий вчорашній "годувальник".
нет) микки маус и амбарная мышь не одно и то же. Интересы тцкашника учли, а интересы ухылянта нет. Поэтому один бьёт другого. Если б интересы тцкашника не учли, он бы пробежал 30м, потом сказал "идите в ж." и на этом бы видео закончилось. Ну и если б интересы ухылянта учли он (даже пойманный) сразу сказал бы какая ВОС его интересует и в какой бригаде он готов служить. Сейчас идёт ловля пушечного мяса на оборону покровска. Эти люди фактически смертники, покровск до 20.01 разнесут в пыль как и бахмут.
  detroytred написав:Бо можновладці... створили систему
тут немного не соглашусь. У любого менеджера есть ресурсы. Объем ресурсов всегда известен заранее. Тот же бюдже Украины или количество силовиков + добровольцев. Если менеджер не может выполнить задачу существующими ресурсами - он должен уйти. Это аксиома. Попытка выдавить доп.ресурс (кроме помощи партнеров) всегда чревато резким снижением эффективности. Подними бизнесу налоги, он уйдёт в тень. Набери немотивированных работников на выходе порча оборудования, итальянская забастовка/сзч. Я занимался рекрутингом не один год, и знаю на 100% если человек не хочет работать гораздо дешевле его уволить, чем тратить ресурсы на его администрирование, а потом доделывать то что он не сделал. Кто то наверху курит очень забористую дичь и живёт в мире розовых пони.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 14 гру, 2024 08:45, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 08:44

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Отой "найомний менеджер", який б'є, це такий же самий вчорашній "годувальник".
нет) микки маус и амбарная мышь не одно и то же. Интересы тцкашника учли, а интересы ухылянта нет. Поэтому один бьёт другого. Если б интересы тцкашника не учли, он бы пробежал 30м, потом сказал "идите в ж." и на этом бы видео закончилось. Ну и если б интересы ухылянта учли он (пойманный) сразу сказал бы какая ВОС его интересует и в какой бригаде он готов служить.

"Бо можновладці... створили систему -- "панів".
Ніде офіційно не надано прав і тим паче обов'язку тцк-ку пакувати.
Але пан тцк-к це робить.
На підставі, бо пан.

Чи хто за вашою думкою отой, який визначає "учёт интересов"?
Я бачу, що пан пакувальник сам визначив собі.
Не закон йому, а він сам собі визначив, що схотів.
Міг би визначити - догнали та поцілувати, а не бити))
__________________________
*Если менеджер не может выполнить задачу существующими ресурсами - он должен уйти. Это аксиома* (с)

В системі панів пан нікому нічого не повинен... Це аксіома.

А без мотивації працювали віками... І давали результат. Звісно гірший, але результат.
Справа в тому, що можновладців зараз влаштовує отакий результат від невмотивованих (слабо мотивованих). Тому і не паряться над мотивацією. Над суттєвим підвищенням мотивації.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 09:04

  detroytred написав:Чи хто за вашою думкою отой, який визначає "учёт интересов"?
Я бачу, що пан пакувальник сам визначив собі.
Не закон йому, а він сам собі визначив, що схотів.
Міг би визначити - догнали та поцілувати, а не бити))

тут мы снова расходимся во взглядах. А почему он женщин не насилует и банки не грабит если пан? это наверное привлекательнее, чем бить мужиков (опыта нет, не уверен). Тот же вопрос к панам до самого верха. То есть пан но не совсем. Сгноить внутри системы можно любого, но за её пределами максимум морду набить. Поэтому в систему принудиловки лучше не попадать.

все кто находятся в системе - её рабы. Так работает принуждение. Даже просто уйти бывает невозможно, угрожают уголовными делами и физической расправой. "что захотел" выражение не про систему. Хотеть в ней может только самое высшее начальство, остальные обязаны выполнять.

наиболее близкая аналогия тцкашнику - сирота, который находится в узких условиях, с его мнением не считаются, защиты искать не у кого. Это делает его озлобленным, он навсегда теряет веру в справедливость. Система принуждения калечит участки мозга, которые отвечают за высшие психические функции. При том что сама клетка остается целой (интеллектуальной недостаточности нет) она как бы инактивируется.

могу много написать на тему как влияет принуждение на мозг и EQ, но не об этом ветка, да и мало кому оно интересно. Некоторых больше интересует мое отсутствие на уроках математики, чем последние открытия нейропсихологии.
Wirująświatła
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