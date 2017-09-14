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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11319113201132111322>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 09:04

  detroytred написав:Чи хто за вашою думкою отой, який визначає "учёт интересов"?
Я бачу, що пан пакувальник сам визначив собі.
Не закон йому, а він сам собі визначив, що схотів.
Міг би визначити - догнали та поцілувати, а не бити))

тут мы снова расходимся во взглядах. А почему он женщин не насилует и банки не грабит если пан? это наверное привлекательнее, чем бить мужиков (опыта нет, не уверен). Тот же вопрос к панам до самого верха. То есть пан но не совсем. Сгноить внутри системы можно любого, но за её пределами максимум морду набить. Поэтому в систему принудиловки лучше не попадать.

все кто находятся в системе - её рабы. Так работает принуждение. Даже просто уйти бывает невозможно, угрожают уголовными делами и физической расправой. "что захотел" выражение не про систему. Хотеть в ней может только самое высшее начальство, остальные обязаны выполнять.

наиболее близкая аналогия тцкашнику - сирота, который находится в узких условиях депривации, с его мнением не считаются, защиты искать не у кого. Это делает его озлобленным, он навсегда теряет веру в справедливость. Система принуждения калечит участки мозга, которые отвечают за высшие психические функции. При том что сама клетка остается целой (интеллектуальной недостаточности нет) она как бы инактивируется, а именно перестаёт получать энергию. Остальной организм (включая другие участки мозга) вполне нормально работают.

могу много написать на тему как влияет принуждение на мозг и EQ, но не об этом ветка, да и мало кому оно интересно. Некоторых больше интересует мое отсутствие на уроках математики, чем последние открытия нейропсихологии.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 09:29

Wirująświatła
мое отсутствие на уроках математики, чем последние открытия нейропсихологии.


Проблема в том, что ты и первые открытия вместо их изучения, на Польшу електрочайники возил. Но решил начать с «последних». :D
Потому «не», давай вон свой блог как Флайман замути. И если его тоже никто не будет читать, то бросай сюда ссылки . Модераторы будут банить, ты обижаться, угрожать уйти , ну все как обычно.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 14 гру, 2024 09:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 09:32

  Wirująświatła написав:тут мы снова расходимся во взглядах. А почему он женщин не насилует и банки не грабит если пан? это наверное привлекательнее, чем бить мужиков (опыта нет, не уверен). Тот же вопрос к панам до самого верха. То есть пан но не совсем. Сгноить внутри системы можно любого, но за её пределами максимум морду набить. Поэтому в систему принудиловки лучше не попадать.

Так він пан на нижній сходинці панів. Є ж пани повище, посильніше.
Тому він і не зазіхає на ... банки цих інших панів.

Ну а стосовно жінок і т.д. -- згоден. Визначені рамки, межі існують.
І знов таки для всіх рівнів панів вони різні.

Я вважаю, що акцентувати увагу треба не наслідках, а на тих, хто створює правила гри, умови, систему.
Тих, хто отому сироті створює, як ви кажете, саме такі вузькі спеціалізовані умови.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 09:42

  detroytred написав:Ну а стосовно жінок і т.д. -- згоден. Визначені рамки, межі існують.
І знов таки для всіх рівнів панів вони різні.
когда то Янукович похвастался перед Саакашвили, как давал судьям взятки
https://24tv.ua/ru/yanukovich_hvastalsy ... ki_n510215

а казалось бы он самый главный на вершине пирамиды власти и может принудить кого угодно.... Но нет. В системе есть свои правила и даже президент имеет ограниченную власть. Например во время майдана его пугали что возле межигорья раскидают мертвых проституток, и он реально этого боялся, как слон боится мыши. Всё сложнее, чем вы думаете. В системе рабы все. Нажимая на кнопки жадности, тщеславия и других пороков рабом можно сделать кого угодно.
  detroytred написав:Я вважаю, що акцентувати увагу треба не наслідках, а на тих, хто створює правила гри, умови, систему.
вы не поверите, но они ещё большие рабы, чем ухылянты. На каждого можно завести 300 уголовных дел, нанести ущерб имуществу и семье. Одного богатого человека (не буду называть фамилию) я спросил почему вы не хотите стать министром/прьемьером или президентом. На что он мне ответил не хочу быть рабом и кому то должен (нар.депом он был).
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 14 гру, 2024 10:05, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 09:47

Можливо, було б це все весело, якби не було так сумно©

  Wirująświatła написав:могу много написать на тему как влияет принуждение на мозг и EQ, но не об этом ветка, да и мало кому оно интересно.
О, це можна мені в приват написати, щоб я знав, "на що саме я захворів за 32міс. принуділовки"?
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 09:51

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:могу много написать на тему как влияет принуждение на мозг и EQ, но не об этом ветка, да и мало кому оно интересно.
О, це можна мені в приват написати, щоб я знав, "на що саме я захворів за 32міс. принуділовки"?
Важнейшим элементом среды, определяющим характер развития человека, выступает свобода. Это очень сложное явление, которое в психологии и педагогике до недавнего времени никак не рассматривалось. Потребность в свободе специалисты называют одной из исходных человеческих потребностей. На обыденном языке свобода предполагает ослабление управления, контроля и давления и предоставление человеку ответственности за свой выбор, возможности реализовать свою целостность, творческий потенциал. Обстоятельства, которые создают для ребенка (или взрослого) ощущение бессилия, пустоты и беспомощности, способствуют развитию у него жестокости и садизма.

https://studfile.net/preview/8512573/page:3/

далее сам читай
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 10:05

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Ну а стосовно жінок і т.д. -- згоден. Визначені рамки, межі існують.
І знов таки для всіх рівнів панів вони різні.
когда то Янукович похвастался перед Саакашвили, как давал судьям взятки
https://24tv.ua/ru/yanukovich_hvastalsy ... ki_n510215

а казалось бы он самый главный на вершине пирамиды власти и может принудить кого угодно.... Но нет. В системе есть свои правила и даже президент имеет ограниченную власть. Например во время майдана его пугали что возле межигорья раскидают мертвых проституток, и он реально этого боялся, как слон боится мыши. Всё сложнее, чем вы думаете. В системе рабы все. Нажимая на кнопки жадности, тщеславия и других пороков рабом можно сделать кого угодно.

Це очевидні речі.
Мова була про інше.

І навіщо наводити приклади для мого ж твердження "Визначені рамки, межі існують.
І знов таки для всіх рівнів панів вони різні."?

Держава - це вже система.
Держави в світі всюди. Тобто всюди системи і їх раби. Якщо розглядати з такого боку.
Мова про степень несвободи.
Або свободи.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 14 гру, 2024 10:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 10:08

  detroytred написав:І знов таки для всіх рівнів панів вони різні."?
эти рамки не просто есть, они уже чем многие думают. Могли ли вы себе представить что пахан на вершине власти, кому подчиняются все силовики боится мёртвых проституток? А есть тысяча человек которые могут ему такое сделать и с каждым он ищет консенсус. И с майданом бы консенсус нашёл 100500%.
  detroytred написав:Тобто всюди системи і їх раби. Якщо розглядати з такого боку.
Мова про степень несвободи.
мне сложно найти точную формулировку (такое бывает) но в "здоровых" системах нет рабов. Я не знаю что делает их "здоровыми", там так же любят деньги и славу (я работал в таких бизнесах). Но рабства и принуждения нет. Вероятно рабство это какая то нейронная патология. Можно выстроить систему с ним и без него. Причём успешные страны обходятся без рабства. Хорошей мотивацией.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 14 гру, 2024 10:18, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 10:18

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:І знов таки для всіх рівнів панів вони різні."?
эти рамки не просто есть, они уже чем многие думают. Могли ли вы себе представить что пахан на вершине власти, кому подчиняются все силовики боится мёртвых проституток? А есть тысяча человек которые могут ему такое сделать и с каждым он ищет консенсус. И с майданом бы консенсус нашёл 100500%.

Якщо мова про індивідуальні фобії, то вони можуть бути будь-які.

Якщо мова про загальну поведінку, то треба формулювати інакше. Пахан боїться (бачить небезпеку) наслідків від отого розкидання мертвих повій.
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 10:20

  detroytred написав:Пахан боїться (бачить небезпеку) наслідків від отого розкидання мертвих повій.
именно. После этого события большинство уважающих себя людей ему руку не протянет. А это потеря статуса. Никто ж не будет разбираться... и посмотрите как это работает на рф, никто из топов не был свергнут и статус не потерял. Разве что какая то мелочь типа Альфред Кох или Рэм Вяхирев. С натяжкой можно утверждать что статус потерял Немцов, но если бы он не шёл против пахана можно было бы сохранить. Вот о чём можно книгу написать "как это работает".
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 14 гру, 2024 10:25, всього редагувалось 3 разів.
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