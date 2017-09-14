Додано: Суб 14 гру, 2024 09:04

detroytred написав: Чи хто за вашою думкою отой, який визначає "учёт интересов"?

Я бачу, що пан пакувальник сам визначив собі.

Не закон йому, а він сам собі визначив, що схотів.

Міг би визначити - догнали та поцілувати, а не бити)) Чи хто за вашою думкою отой, який визначає "учёт интересов"?Я бачу, що пан пакувальник сам визначив собі.Не закон йому, а він сам собі визначив,Міг би визначити - догнали та поцілувати, а не бити))

тут мы снова расходимся во взглядах. А почему он женщин не насилует и банки не грабит если пан? это наверное привлекательнее, чем бить мужиков (опыта нет, не уверен). Тот же вопрос к панам до самого верха. То есть пан но не совсем. Сгноить внутри системы можно любого, но за её пределами максимум морду набить. Поэтому в систему принудиловки лучше не попадать.все кто находятся в системе - её рабы. Так работает принуждение. Даже просто уйти бывает невозможно, угрожают уголовными делами и физической расправой. "что захотел" выражение не про систему. Хотеть в ней может только самое высшее начальство, остальные обязаны выполнять.наиболее близкая аналогия тцкашнику - сирота, который находится в узких условиях депривации, с его мнением не считаются, защиты искать не у кого. Это делает его озлобленным, он навсегда теряет веру в справедливость. Система принуждения калечит участки мозга, которые отвечают за высшие психические функции. При том что сама клетка остается целой (интеллектуальной недостаточности нет) она как бы инактивируется, а именно перестаёт получать энергию. Остальной организм (включая другие участки мозга) вполне нормально работают.могу много написать на тему как влияет принуждение на мозг и EQ, но не об этом ветка, да и мало кому оно интересно. Некоторых больше интересует мое отсутствие на уроках математики, чем последние открытия нейропсихологии.