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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11319113201132111322

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 10:22

  Wirująświatła написав:мне сложно найти точную формулировку (такое бывает) но в "здоровых" системах нет рабов. Я не знаю что делает их "здоровыми", там так же любят деньги и славу (я работал в таких бизнесах). Но рабства и принуждения нет. Вероятно рабство это какая то нейронная патология. Можно выстроить систему с ним и без него. Причём успешные страны обходятся без рабства. Хорошей мотивацией.


Я вважав, що під рабством в данному обговоренні розуміли примус.

Тепер бачу, що ви вели мову про дійсно рабство.
Тоді я пас.
Бо рабства нема вже давно і в неуспішних))) країнах.

Взагалі без примусу -- це утопія.
В реалі ж максимум -- це вдале поєднання заохочення та примусу. З мінімізацією другого.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 10:28

  detroytred написав:Бо рабства нема вже давно і в неуспішних))) країнах.
ветер тоже не видно, а он есть. Формы у современного рабства другие и рабами становятся не гречкосеи (кому они надо?), а топовые политики/бизнесмены/чиновники. Гречкосеи были рабами в период массовых с/х работ. Сейчас их будет дороже кормить, чем выхлопа от них.
  detroytred написав:Взагалі без примусу -- це утопія.
когда впервые увидели автомобили с двс общественность считала их утопией и категорически возражала.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 14 гру, 2024 10:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 10:31

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Бо рабства нема вже давно і в неуспішних))) країнах.
ветер тоже не видно, а он есть. Формы у современного рабства другие и рабамимстановятся не гречкосеи а топовые политики/бизнесмены/чиновники.

Нііііііт.
Рабство - це найвища форма примусу та залежності.
Більш м'які форми примусу та залежності аж ніяк не можна визначати саме рабством.

Якщо одне і те ж саме, то спробуйте закувати в кандали тощо? Така ж буде реакція?
А чому, отже те ж саме рабство -- яка різниця-то?
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 10:35

  detroytred написав:Рабство - це найвища форма примусу.
Більш м'які форми примусу аж ніяк не можна визначати саме рабством.
полностью согласен. Но вы же не знаете какие формы принуждения у совбеза рф, помните как дрожали руки и речь, когда надо было против воли поддержать диктатора? один даже оговорился что днр это россия. Мне тот совбез невербально ответил на тысячу вопросов. Я думал люди такого уровня не бояться вообще ничего. Боятся как маленькие дети. Шаг вправо шаг влево - расстрел. Даже африканских рабов так не запугивали. Или лицо соловьёва на праздновании нового года в 2023 (та и на всех его шоу)? у меня на похоронах положительных эмоций больше.
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 10:39

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Рабство - це найвища форма примусу.
Більш м'які форми примусу аж ніяк не можна визначати саме рабством.
полностью согласен. Но вы же не знаете какие формы принуждения у совбеза рф, помните как дрожали руки и речь, когда надо было против воли поддержать диктатора? один даже оговорился что днр это россия. Мне тот совбез невербально ответил на тысячу вопросов. Я думал люди такого уровня не бояться вообще ничего.

Раба б і овсі ніхто не питав.
І руки в нього не тремтіли. Бо кайданки б заважали.

Не розумію, що ви намагаєтеся показати?
Те, що з розвитком суспільства можновладці отримують більше обмежень та залежностей --- це наявне і так.
А страх це штука суто індивідуальна. Боятися втратити статус, майно тощо можна не менше, ніж життя.
Але це вибір. Між тим, що маєш, і втратиш. Втрачайте і гуляй вальсом... Свобода вибору, хоч якась.
Що мав типовий раб, окрім життя?
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 14 гру, 2024 10:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 10:45

  detroytred написав:Не розумію, що ви намагаєтеся показати?
Те, що з розвитком суспільства можновладці отримують більше обмежень та залежностей --- це наявне і так.
разногласие в количестве и силе этих зависимостей. Их спрашивали на камеру, в реальности их мнение не значило ничего. А руки дрожали потому что прямой эфир, не то ляпнешь и вся семья уедет на концерт к кобзону.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 10:50

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Не розумію, що ви намагаєтеся показати?
Те, що з розвитком суспільства можновладці отримують більше обмежень та залежностей --- це наявне і так.
разногласие в количестве и силе этих зависимостей. Их спрашивали на камеру, в реальности их мнение не значило ничего. А руки дрожали потому что прямой эфир, не то ляпнешь и вся семья уедет на концерт к кобзону.

Те, що в розвинутих країнах інші "кількість і сила залежністей" в порівнянні з менш розвиненими, теж наявне.
До чого тут рабство?
detroytred
 
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