В Британии кардинально изменилось отношение к похоронам. Траур по усопшему все больше заменяют чествованием его жизни. Почему так?



Возможно, смерть - единственная неотъемлемая составляющая жизни. Но и она претерпевает изменения. Теперь это - время для радости.



Вместо стремления к вечной жизни, гости на британских похоронах уделяют больше внимания приятным воспоминаниям о покойном, о его достижениях, близких людях и даже о любимых песнях. Такие церемонии называют "праздником жизни".



Здесь царит не мрачное или заупокойное настроение, а скорее праздничное и радостное. Гостей просят не приходить в черном. Скорее всего вы услышите песню "Всегда смотри на светлую сторону жизни" Monty Python - более популярную на британских похоронах, согласно исследованию 2014 года, чем "Реквием" Верди.



Согласно опросу организации ICM, в котором участвовали 2000 респондентов, 54% хотели бы, чтобы их похороны были "праздником жизни". Примерно 48% участников выразили желание, чтобы на церемонии рассказали бы об их "хобби, любимых цветах, футбольных командах или музыкальных произведениях". Крематории - где проходят почти три четверти британских похорон - почти всегда оборудованы аудиовизуальными системами, позволяющими проигрывать видеоклипы.



В интернете есть тысячи страниц, посвященных планированию такому "празднику жизни", в котором главную роль играют воспоминания о покойном и символичные для него вещи. Индустрия ритуальных услуг также не отстает.