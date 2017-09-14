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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 14 гру, 2024 11:25
prodigy написав:
для христіан - поховання -це майже свято, людина все життя прагне до бога і ось нарешті досягає цілей.
спасибо, про британцев не знал.
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Wirująświatła
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Додано: Суб 14 гру, 2024 11:27
Wirująświatła написав: prodigy написав:
для христіан - поховання -це майже свято, людина все життя прагне до бога і ось нарешті досягає цілей.
спасибо, про британцев не знал.
У мексиканцев традиции проводить похороны как у нас свадьбы, с весельем, плясками и песнями.
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alex_dvornichenko
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Додано: Суб 14 гру, 2024 11:34
alex_dvornichenko написав: Wirująświatła написав: prodigy написав:
для христіан - поховання -це майже свято, людина все життя прагне до бога і ось нарешті досягає цілей.
спасибо, про британцев не знал.
У мексиканцев традиции проводить похороны как у нас свадьбы, с весельем, плясками и песнями.
надо будет пригласить на свои похороны мексиканцев и хотаба. Он смешной независимо от ситуации.
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Wirująświatła
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Додано: Суб 14 гру, 2024 11:45
Wirująświatła
надо будет пригласить на свои похороны мексиканцев и хотаба
Тільки зови до вже мертвого. А то мексиканці вміють смішити до всцікання.
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Hotab
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Додано: Суб 14 гру, 2024 11:49
Знову про фортифікації..., про повну профнепридатність, необучаємість, некомпетентність, безвідповідальність, яка починається з самого найвеличнішого кабінету.
Всякі Продіжді називають таку інформацію лайном.
Ну-ну.
Востаннє редагувалось Schmit
в Суб 14 гру, 2024 12:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 14 гру, 2024 11:58
Hotab написав:Wirująświatła
надо будет пригласить на свои похороны мексиканцев и хотаба
Тільки зови до вже мертвого. А то мексиканці вміють смішити до всцікання.
ок я всегда так делаю.
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Додано: Суб 14 гру, 2024 12:04
Schmit
це вже бачив, серце навпіл
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