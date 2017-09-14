надо будет пригласить на свои похороны мексиканцев и хотаба
Тільки зови до вже мертвого. А то мексиканці вміють смішити до всцікання.
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Додано: Суб 14 гру, 2024 11:45
Wirująświatła
Тільки зови до вже мертвого. А то мексиканці вміють смішити до всцікання.
Додано: Суб 14 гру, 2024 11:49
Знову про фортифікації..., про повну профнепридатність, необучаємість, некомпетентність, безвідповідальність, яка починається з самого найвеличнішого кабінету.
Всякі Продіжді називають таку інформацію лайном.
Ну-ну.
Востаннє редагувалось Schmit в Суб 14 гру, 2024 12:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 14 гру, 2024 11:58
Додано: Суб 14 гру, 2024 12:41
Отож.
Бутусов (цікаво з якої причини?) акуратно з'їхав з теми 47-ї, повернувши на молодість.
Хоча там справа саме у начальниках, які вище командування цієї бригади.
Отже навіть коли про всі ці зашквари в бригаді стало відомо вище, то по суті ніяких дій цими вищими не було здійснено.
Ніяких.
І теж момент: контрозвідка попередила про підготовку замаху на життя (як заявляє Маркус). І щооооуууу? Справу відкрила про отакого рівня злочин - підготовку ліквідації всл? Просто попередила.
А так да, Бутусов влучно вказує корінець проблеми --- пан(-и) не хоче (або не може, бо одному чи п'ятьом апріорі не під силу) і сам робити, як треба, і владою поділитися з іншими, щоб вони зробили. Тобто ручне керування.
І так на всіх рівнях управління.
Додано: Суб 14 гру, 2024 13:34
варіант (в) Зеленський в курсі, але "бояри погані".
Зе призначив на цю посаду Умєрова. Умєрова звичайно в долі. А що має робити Зе? Поміняти Умерова - інший буде красти.
І ще момент - Зе не має часу займатись усім. Під час війни у нього багато інших проблем - тому ситуація сильно погіршилась.
Дуже легко сидіти собі і питати "Чому Зе це не зупиняє?". А чому По це не зупиняв? А чому Янек це не зупиняв? А чому Ющ це не зупиняв? А чому Кучма це не зупиняв?
Додано: Суб 14 гру, 2024 13:36
Отак завжди
От зараз (та й періодично) - піднімаються класні теми - в деяких моментах доходять до їх "піку" - здавалось би, що залишилось зробити крок і буде переворот думок(розв'язка/вихід з проблеми).
Так, нііі.... - розвертають тему вбік, чи взагалі, на 180% і все...
Так і не зробивши отой останній малесенький крок до перевороту думок!©
Ехххххххх...
Додано: Суб 14 гру, 2024 13:43
это ж не порно форум. Тут про пики много кто уже давно забыл)
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