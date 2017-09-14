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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11320113211132211323

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 11:45

Wirująświatła
надо будет пригласить на свои похороны мексиканцев и хотаба


Тільки зови до вже мертвого. А то мексиканці вміють смішити до всцікання.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 11:49


Знову про фортифікації..., про повну профнепридатність, необучаємість, некомпетентність, безвідповідальність, яка починається з самого найвеличнішого кабінету.
Всякі Продіжді називають таку інформацію лайном.
Ну-ну.
Востаннє редагувалось Schmit в Суб 14 гру, 2024 12:02, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 11:58

  Hotab написав:Wirująświatła
надо будет пригласить на свои похороны мексиканцев и хотаба


Тільки зови до вже мертвого. А то мексиканці вміють смішити до всцікання.

ок я всегда так делаю.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 12:04

Schmit

це вже бачив, серце навпіл
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 12:41

  Schmit написав:
Знову про фортифікації..., про повну профнепридатність, необучаємість, некомпетентність, безвідповідальність, яка починається з самого найвеличнішого кабінету.
Всякі Продіжді називають таку інформацію лайном.
Ну-ну.

Отож.
Бутусов (цікаво з якої причини?) акуратно з'їхав з теми 47-ї, повернувши на молодість.
Хоча там справа саме у начальниках, які вище командування цієї бригади.
Отже навіть коли про всі ці зашквари в бригаді стало відомо вище, то по суті ніяких дій цими вищими не було здійснено.
Ніяких.

І теж момент: контрозвідка попередила про підготовку замаху на життя (як заявляє Маркус). І щооооуууу? Справу відкрила про отакого рівня злочин - підготовку ліквідації всл? Просто попередила.

А так да, Бутусов влучно вказує корінець проблеми --- пан(-и) не хоче (або не може, бо одному чи п'ятьом апріорі не під силу) і сам робити, як треба, і владою поділитися з іншими, щоб вони зробили. Тобто ручне керування.
І так на всіх рівнях управління.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 13:34

  tester7336 написав:Він припустив, що “якщо про цей корупційний треш вже говорять всі, то Зеленський його не зупиняє, бо: (а) він в темі і в долі; (б) він справді не в курсі, бо це «боярє погані»; (в) ваш варіант”.

варіант (в) Зеленський в курсі, але "бояри погані".
Зе призначив на цю посаду Умєрова. Умєрова звичайно в долі. А що має робити Зе? Поміняти Умерова - інший буде красти.
І ще момент - Зе не має часу займатись усім. Під час війни у нього багато інших проблем - тому ситуація сильно погіршилась.

Дуже легко сидіти собі і питати "Чому Зе це не зупиняє?". А чому По це не зупиняв? А чому Янек це не зупиняв? А чому Ющ це не зупиняв? А чому Кучма це не зупиняв? :D :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 13:36

Отак завжди

От зараз (та й періодично) - піднімаються класні теми - в деяких моментах доходять до їх "піку" - здавалось би, що залишилось зробити крок і буде переворот думок(розв'язка/вихід з проблеми).
Так, нііі.... - розвертають тему вбік, чи взагалі, на 180% і все...
Так і не зробивши отой останній малесенький крок до перевороту думок!©


Ехххххххх...
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 13:43

  Успіх написав:От зараз (та й періодично) - піднімаються класні теми - в деяких моментах доходять до їх "піку" - здавалось би, що залишилось зробити крок і буде переворот думок(розв'язка/вихід з проблеми).
Так, нііі.... - розвертають тему вбік, чи взагалі, на 180% і все...
это ж не порно форум. Тут про пики много кто уже давно забыл)
Wirująświatła
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