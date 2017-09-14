надо будет пригласить на свои похороны мексиканцев и хотаба
Тільки зови до вже мертвого. А то мексиканці вміють смішити до всцікання.
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Додано: Суб 14 гру, 2024 11:45
Wirująświatła
Тільки зови до вже мертвого. А то мексиканці вміють смішити до всцікання.
Додано: Суб 14 гру, 2024 11:49
Знову про фортифікації..., про повну профнепридатність, необучаємість, некомпетентність, безвідповідальність, яка починається з самого найвеличнішого кабінету.
Всякі Продіжді називають таку інформацію лайном.
Ну-ну.
Востаннє редагувалось Schmit в Суб 14 гру, 2024 12:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 14 гру, 2024 11:58
Додано: Суб 14 гру, 2024 12:41
Отож.
Бутусов (цікаво з якої причини?) акуратно з'їхав з теми 47-ї, повернувши на молодість.
Хоча там справа саме у начальниках, які вище командування цієї бригади.
Отже навіть коли про всі ці зашквари в бригаді стало відомо вище, то по суті ніяких дій цими вищими не було здійснено.
Ніяких.
І теж момент: контрозвідка попередила про підготовку замаху на життя (як заявляє Маркус). І щооооуууу? Справу відкрила про отакого рівня злочин - підготовку ліквідації всл? Просто попередила.
А так да, Бутусов влучно вказує корінець проблеми --- пан(-и) не хоче (або не може, бо одному чи п'ятьом апріорі не під силу) і сам робити, як треба, і владою поділитися з іншими, щоб вони зробили. Тобто ручне керування.
І так на всіх рівнях управління.
Додано: Суб 14 гру, 2024 13:34
варіант (в) Зеленський в курсі, але "бояри погані".
Зе призначив на цю посаду Умєрова. Умєрова звичайно в долі. А що має робити Зе? Поміняти Умерова - інший буде красти.
І ще момент - Зе не має часу займатись усім. Під час війни у нього багато інших проблем - тому ситуація сильно погіршилась.
Дуже легко сидіти собі і питати "Чому Зе це не зупиняє?". А чому По це не зупиняв? А чому Янек це не зупиняв? А чому Ющ це не зупиняв? А чому Кучма це не зупиняв?
Додано: Суб 14 гру, 2024 13:36
Отак завжди
От зараз (та й періодично) - піднімаються класні теми - в деяких моментах доходять до їх "піку" - здавалось би, що залишилось зробити крок і буде переворот думок(розв'язка/вихід з проблеми).
Так, нііі.... - розвертають тему вбік, чи взагалі, на 180% і все...
Так і не зробивши отой останній малесенький крок до перевороту думок!©
Ехххххххх...
Додано: Суб 14 гру, 2024 13:43
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 14 гру, 2024 14:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 14 гру, 2024 13:57
Wirująświatła
Если вы не понимаете логику, далеко не всегда в этом виновата логика.
Да, бОльшая вина "элит". Но всё, что делалось в стране, делалось с поддержкой (хотя бы молчаливой) большинства или хотя бы значительной части "ширнармасс". И деиндустриализация - сколько здесь восхваляли светлое будущее в условиях "великой с/х державы, и "языковая проблема" - да, её разжигали "сверху", но сколько людей повелись на это. Изымали хлеб в 1932 не марсиане, проще всего обвинить кого-то - да, инициатива шла из центра, из Москвы, но делалось это при непосредственном участии местных.
А если "существующими ресурсами" задачу выполнить просто невозможно? Как работает в этом случае ваша "аксиома"?
И не всегда вопрос в эффективности. В реальной жизни бывает, что эффективность не важна или эффективного решения просто нет, надо решить проблему, чтобы просто выжить. В первобытные времена наверняка бывало, что племя сильно голодало и надо было срочно добыть пищу. А сусликов всех съели. Наверное, шли на пещерного медведя, саблезубого тигра, мамонта, любого, кто подвернётся. Да, это нерационально, неэффективно, возможно, будет много погибших, но проблема, хотя бы временно, будет решена и племя худо-бедно накормлено.
В 2022 "эффективно" было бы за месяц-два изготовить ядерную (желательно термо-) бомбу, сделать десяток ракет и заявить: "Не уйдёте с нашей территории, завтра всё это полетит на Москву". Очень эффективно, но невозможно. Приходится пользоваться сегодняшними неэффективными решениями.
detroytred
Не знаю, влаштовує чи не влаштовує. Не буду спорить.
Но как сегодня быстро, а не в каком-то светлом будущем, поднять эту мотивацию?
Материально? Так, вроде, и сейчас по меркам Украины непосредственным участникам БД неплохо платят. Да и в тылу даже у рядовых зарплаты заметно выше средней по Украине. Так что сомневаюсь, что рост выплат сильно повысит мотивацию. Уж не говоря о том, что просто "денег нет".
Моральная мотивация? Сегодня, по-моему, это не работает или работает весьма слабо.
Как?
Додано: Суб 14 гру, 2024 14:03
и голодом люди сами себя морили и в гулаги сами себя посылали.
а может ширмассы не знали про репрессии? Допустим в селе где я до 12лет жил вообще власти не было, ни одного мента или старосты. О событиях узнавали по тв и радио. В период голодомора и репрессий сомневаюсь что те радио были.
так и работает, ставится другая задача адекватная ресурсам. Допустим вам доступен кредит 1 млн долларов, вы можете купить что угодно но обслуживание 10 тыс долл в месяц. Вашим доходам такое обслуживание не под силу, вы точно влезете в этот кредит, чтобы потом искать ресурсы везде где только можно? Знаете чем это может закончиться?
так весь совок так жил. Когда люди питались со своих хозяйств проблем с продуктами не было (не считая голодомора, но был он не везде). Когда переехали в города оказалось прокормить себя и индустриализацию село не может. Проблема была прогнозируема? явно была. Но сверху всё видели иначе, как нибудь проскочим. В середине 80х (пик индустриализации) доскакались до пустых полок. Потом до развала страны и десятилетия нищеты из-за сгоревших сбережений. После временно тоже есть какая то реальность. "день простоять да ночь продержаться" крайне недальновидное решение.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 14 гру, 2024 14:23, всього редагувалось 4 разів.
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