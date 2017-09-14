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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 113211132211323113241132511326>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 11:45

Wirująświatła
надо будет пригласить на свои похороны мексиканцев и хотаба


Тільки зови до вже мертвого. А то мексиканці вміють смішити до всцікання.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 11:49


Знову про фортифікації..., про повну профнепридатність, необучаємість, некомпетентність, безвідповідальність, яка починається з самого найвеличнішого кабінету.
Всякі Продіжді називають таку інформацію лайном.
Ну-ну.
Востаннє редагувалось Schmit в Суб 14 гру, 2024 12:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 11:58

  Hotab написав:Wirująświatła
надо будет пригласить на свои похороны мексиканцев и хотаба


Тільки зови до вже мертвого. А то мексиканці вміють смішити до всцікання.

ок я всегда так делаю.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 12:04

Schmit

це вже бачив, серце навпіл
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 12:41

  Schmit написав:
Знову про фортифікації..., про повну профнепридатність, необучаємість, некомпетентність, безвідповідальність, яка починається з самого найвеличнішого кабінету.
Всякі Продіжді називають таку інформацію лайном.
Ну-ну.

Отож.
Бутусов (цікаво з якої причини?) акуратно з'їхав з теми 47-ї, повернувши на молодість.
Хоча там справа саме у начальниках, які вище командування цієї бригади.
Отже навіть коли про всі ці зашквари в бригаді стало відомо вище, то по суті ніяких дій цими вищими не було здійснено.
Ніяких.

І теж момент: контрозвідка попередила про підготовку замаху на життя (як заявляє Маркус). І щооооуууу? Справу відкрила про отакого рівня злочин - підготовку ліквідації всл? Просто попередила.

А так да, Бутусов влучно вказує корінець проблеми --- пан(-и) не хоче (або не може, бо одному чи п'ятьом апріорі не під силу) і сам робити, як треба, і владою поділитися з іншими, щоб вони зробили. Тобто ручне керування.
І так на всіх рівнях управління.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 13:34

  tester7336 написав:Він припустив, що “якщо про цей корупційний треш вже говорять всі, то Зеленський його не зупиняє, бо: (а) він в темі і в долі; (б) він справді не в курсі, бо це «боярє погані»; (в) ваш варіант”.

варіант (в) Зеленський в курсі, але "бояри погані".
Зе призначив на цю посаду Умєрова. Умєрова звичайно в долі. А що має робити Зе? Поміняти Умерова - інший буде красти.
І ще момент - Зе не має часу займатись усім. Під час війни у нього багато інших проблем - тому ситуація сильно погіршилась.

Дуже легко сидіти собі і питати "Чому Зе це не зупиняє?". А чому По це не зупиняв? А чому Янек це не зупиняв? А чому Ющ це не зупиняв? А чому Кучма це не зупиняв? :D :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 13:36

Отак завжди

От зараз (та й періодично) - піднімаються класні теми - в деяких моментах доходять до їх "піку" - здавалось би, що залишилось зробити крок і буде переворот думок(розв'язка/вихід з проблеми).
Так, нііі.... - розвертають тему вбік, чи взагалі, на 180% і все...
Так і не зробивши отой останній малесенький крок до перевороту думок!©


Ехххххххх...
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 13:43

:arrow:
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 14 гру, 2024 14:42, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 13:57

Wirująświatła
Иногда поражаюсь вашей логике. Почти всегда.

Если вы не понимаете логику, далеко не всегда в этом виновата логика.
Да, бОльшая вина "элит". Но всё, что делалось в стране, делалось с поддержкой (хотя бы молчаливой) большинства или хотя бы значительной части "ширнармасс". И деиндустриализация - сколько здесь восхваляли светлое будущее в условиях "великой с/х державы, и "языковая проблема" - да, её разжигали "сверху", но сколько людей повелись на это. Изымали хлеб в 1932 не марсиане, проще всего обвинить кого-то - да, инициатива шла из центра, из Москвы, но делалось это при непосредственном участии местных.
Если менеджер не может выполнить задачу существующими ресурсами - он должен уйти. Это аксиома. Попытка выдавить доп.ресурс (кроме помощи партнеров) всегда чревато резким снижением эффективности.
А если "существующими ресурсами" задачу выполнить просто невозможно? Как работает в этом случае ваша "аксиома"?
И не всегда вопрос в эффективности. В реальной жизни бывает, что эффективность не важна или эффективного решения просто нет, надо решить проблему, чтобы просто выжить. В первобытные времена наверняка бывало, что племя сильно голодало и надо было срочно добыть пищу. А сусликов всех съели. Наверное, шли на пещерного медведя, саблезубого тигра, мамонта, любого, кто подвернётся. Да, это нерационально, неэффективно, возможно, будет много погибших, но проблема, хотя бы временно, будет решена и племя худо-бедно накормлено.
В 2022 "эффективно" было бы за месяц-два изготовить ядерную (желательно термо-) бомбу, сделать десяток ракет и заявить: "Не уйдёте с нашей территории, завтра всё это полетит на Москву". Очень эффективно, но невозможно. Приходится пользоваться сегодняшними неэффективными решениями.

detroytred
Справа в тому, що можновладців зараз влаштовує отакий результат від невмотивованих (слабо мотивованих). Тому і не паряться над мотивацією. Над суттєвим підвищенням мотивації.

Не знаю, влаштовує чи не влаштовує. Не буду спорить.
Но как сегодня быстро, а не в каком-то светлом будущем, поднять эту мотивацию?
Материально? Так, вроде, и сейчас по меркам Украины непосредственным участникам БД неплохо платят. Да и в тылу даже у рядовых зарплаты заметно выше средней по Украине. Так что сомневаюсь, что рост выплат сильно повысит мотивацию. Уж не говоря о том, что просто "денег нет".
Моральная мотивация? Сегодня, по-моему, это не работает или работает весьма слабо.
Как?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 14:03

  ЛАД написав:Изымали хлеб в 1932 не марсиане, проще всего обвинить кого-то - да, инициатива шла из центра, из Москвы, но делалось это при непосредственном участии местных.
и голодом люди сами себя морили и в гулаги сами себя посылали.
  ЛАД написав:Но всё, что делалось в стране, делалось с поддержкой (хотя бы молчаливой) большинства или хотя бы значительной части "ширнармасс".
а может ширмассы не знали про репрессии? Допустим в селе где я до 12лет жил вообще власти не было, ни одного мента или старосты. О событиях узнавали по тв и радио. В период голодомора и репрессий сомневаюсь что те радио были.
  ЛАД написав:А если "существующими ресурсами" задачу выполнить просто невозможно? Как работает в этом случае ваша "аксиома"?
так и работает, ставится другая задача адекватная ресурсам. Допустим вам доступен кредит 1 млн долларов, вы можете купить что угодно но обслуживание 10 тыс долл в месяц. Вашим доходам такое обслуживание не под силу, вы точно влезете в этот кредит, чтобы потом искать ресурсы везде где только можно? Знаете чем это может закончиться?
  ЛАД написав:В реальной жизни бывает, что эффективность не важна или эффективного решения просто нет, надо решить проблему, чтобы просто выжить. В первобытные времена наверняка бывало, что племя сильно голодало и надо было срочно добыть пищу. А сусликов всех съели. Наверное, шли на пещерного медведя, саблезубого тигра, мамонта, любого, кто подвернётся. Да, это нерационально, неэффективно, возможно, будет много погибших, но проблема, хотя бы временно, будет решена и племя худо-бедно накормлено.
так весь совок так жил. Когда люди питались со своих хозяйств проблем с продуктами не было (не считая голодомора, но был он не везде). Когда переехали в города оказалось прокормить себя и индустриализацию село не может. Проблема была прогнозируема? явно была. Но сверху всё видели иначе, как нибудь проскочим. В середине 80х (пик индустриализации) доскакались до пустых полок. Потом до развала страны и десятилетия нищеты из-за сгоревших сбережений. После временно тоже есть какая то реальность. "день простоять да ночь продержаться" крайне недальновидное решение.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 14 гру, 2024 14:23, всього редагувалось 4 разів.
Wirująświatła
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