Додано: Суб 14 гру, 2024 13:57

Иногда поражаюсь вашей логике. Почти всегда.

Если менеджер не может выполнить задачу существующими ресурсами - он должен уйти. Это аксиома. Попытка выдавить доп.ресурс (кроме помощи партнеров) всегда чревато резким снижением эффективности.

Справа в тому, що можновладців зараз влаштовує отакий результат від невмотивованих (слабо мотивованих). Тому і не паряться над мотивацією. Над суттєвим підвищенням мотивації.

Если вы не понимаете логику, далеко не всегда в этом виновата логика.Да, бОльшая вина "элит". Но всё, что делалось в стране, делалось с поддержкой (хотя бы молчаливой) большинства или хотя бы значительной части "ширнармасс". И деиндустриализация - сколько здесь восхваляли светлое будущее в условиях "великой с/х державы, и "языковая проблема" - да, её разжигали "сверху", но сколько людей повелись на это. Изымали хлеб в 1932 не марсиане, проще всего обвинить кого-то - да, инициатива шла из центра, из Москвы, но делалось это при непосредственном участии местных.А если "существующими ресурсами" задачу выполнить просто невозможно? Как работает в этом случае ваша "аксиома"?И не всегда вопрос в эффективности. В реальной жизни бывает, что эффективность не важна или эффективного решения просто нет, надо решить проблему, чтобы просто выжить. В первобытные времена наверняка бывало, что племя сильно голодало и надо было срочно добыть пищу. А сусликов всех съели. Наверное, шли на пещерного медведя, саблезубого тигра, мамонта, любого, кто подвернётся. Да, это нерационально, неэффективно, возможно, будет много погибших, но проблема, хотя бы временно, будет решена и племя худо-бедно накормлено.В 2022 "эффективно" было бы за месяц-два изготовить ядерную (желательно термо-) бомбу, сделать десяток ракет и заявить: "Не уйдёте с нашей территории, завтра всё это полетит на Москву". Очень эффективно, но невозможно. Приходится пользоваться сегодняшними неэффективными решениями.Не знаю, влаштовує чи не влаштовує. Не буду спорить.Но какбыстро, а не в каком-то светлом будущем, поднять эту мотивацию?Материально? Так, вроде, и сейчас по меркам Украины непосредственным участникам БД неплохо платят. Да и в тылу даже у рядовых зарплаты заметно выше средней по Украине. Так что сомневаюсь, что рост выплат сильно повысит мотивацию. Уж не говоря о том, что просто "денег нет".Моральная мотивация? Сегодня, по-моему, это не работает или работает весьма слабо.